11 間讓你如沐春風的美麗山間住家

放假的時候，你通常在哪裡呢? 你是否會利用休息的時間前往山林中，呼吸自然的空氣，讓大片的綠意消除你雙眼的疲憊呢? 如果能夠在美麗的山間蓋一間屬於自己的房子的話，想必一定能讓你每天都神清氣爽吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 11 間你如沐春風的美麗山間住家，這些位在山間的住宅風格各異，不管你鍾情於鄉村風、現代風，或是日式風格，你都能找到最適合你的山間住宅。
讓我們一起遠離都市的塵囂，前往山中欣賞這些美麗的住家吧!
我們要看的第一間山間住宅展現了磚頭的美麗。鋪設了各個色階的磚頭讓外觀看起來更有層次，也呼應了大地的特性。連結室內與戶外空間的木頭露臺則讓你可以或坐或躺，在此盡情呼吸山間的清新空氣。
有著傳統的紅色屋瓦以及山形的屋頂，再加上奶油色的外牆，這間山中的住宅讓人感受到清新的鄉村氣息。
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誰說位在山間的房子就一定要走鄉村風呢? 這間線條非常俐落的山間住宅展現了現代建築之美，是喜歡大自然，但是也熱愛時尚品味生活的你的好選擇。
喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家協助你吧~
大地色的牆面呼應了周遭的綠意，大片的玻璃拉門則消除了室內與戶外的隔閡。就算是在屋內，你也可以將拉門拉開，呼吸外頭的空氣。
含車庫的這間斜屋頂的房子散發著淡淡的禪意，而室內使用了大量的木材，營造出溫暖的氣息。
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這間位在陽明山上的混凝土住宅造型非常有現代感，而透過大片的落地窗，在家就能欣賞到外頭群山之美，並且每個角落都洋溢著溫暖的自然光。
沉穩的外表是這間山間住宅的最大特色，而其內部散發的木質溫度也讓人倍感溫馨。
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這間混凝土的住宅有大面積的開口，因此通風良好，與戶外更是緊密連結，而它最令人稱羨的絕對是戶外的泳池區!
有什麼比小木屋更適合山間生活的房子呢? 這間兩層樓的木屋盡展木材之美，讓人在家彷彿被樹木環繞。
漆上了黑色的木材已經與眾不同，而它充滿幾何感的結構在遼闊的山間更為顯眼。雖然說這間房子的外觀非常有個性，但是你一踏進屋內後，絕對會因那別緻又帶有波希米亞風格的裝潢而感到驚艷不已。
居高臨下是什麼感覺呢? 這間山間住宅以傲人之姿俯瞰美景，而其透天的設計以及室內的明亮度都是我們非常喜歡的特點。