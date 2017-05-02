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11 間讓你如沐春風的美麗山間住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Grey
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放假的時候，你通常在哪裡呢? 你是否會利用休息的時間前往山林中，呼吸自然的空氣，讓大片的綠意消除你雙眼的疲憊呢? 如果能夠在美麗的山間蓋一間屬於自己的房子的話，想必一定能讓你每天都神清氣爽吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 11 間你如沐春風的美麗山間住家，這些位在山間的住宅風格各異，不管你鍾情於鄉村風、現代風，或是日式風格，你都能找到最適合你的山間住宅。

讓我們一起遠離都市的塵囂，前往山中欣賞這些美麗的住家吧!

1. 磚塊之美

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윤성하우징

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我們要看的第一間山間住宅展現了磚頭的美麗。鋪設了各個色階的磚頭讓外觀看起來更有層次，也呼應了大地的特性。連結室內與戶外空間的木頭露臺則讓你可以或坐或躺，在此盡情呼吸山間的清新空氣。

2. 鄉村風格

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 房子
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有著傳統的紅色屋瓦以及山形的屋頂，再加上奶油色的外牆，這間山中的住宅讓人感受到清新的鄉村氣息。

點此看更多細節: 紅瓦屋頂的家：一間結合鄉村與現代之美的兩層樓住宅

3. 現代風的山中住家

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誰說位在山間的房子就一定要走鄉村風呢? 這間線條非常俐落的山間住宅展現了現代建築之美，是喜歡大自然，但是也熱愛時尚品味生活的你的好選擇。

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4. 大地色的家

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toki Architect design office

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大地色的牆面呼應了周遭的綠意，大片的玻璃拉門則消除了室內與戶外的隔閡。就算是在屋內，你也可以將拉門拉開，呼吸外頭的空氣。

5. 斜屋頂的家

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尾日向辰文建築設計事務所

尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所
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含車庫的這間斜屋頂的房子散發著淡淡的禪意，而室內使用了大量的木材，營造出溫暖的氣息。

點此看更多細節: 清新的質樸:取材天然的小木屋

6. 陽明山上的現代住宅

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

莊宅 House C, Taipei

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

這間位在陽明山上的混凝土住宅造型非常有現代感，而透過大片的落地窗，在家就能欣賞到外頭群山之美，並且每個角落都洋溢著溫暖的自然光。

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7. 兩層樓的日式住宅

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建築デザイン工房ｋｏｃｏｃｈｉ空間

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沉穩的外表是這間山間住宅的最大特色，而其內部散發的木質溫度也讓人倍感溫馨。

點此看更多細節: 兩層樓日式住宅：散發木質魅力與溫度的明亮居所

8. 有泳池的家

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Studio + Arquitetura e Urbanismo

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這間混凝土的住宅有大面積的開口，因此通風良好，與戶外更是緊密連結，而它最令人稱羨的絕對是戶外的泳池區!

9. 木屋

Casa de Campo, Guarne - Antioquia, @tresarquitectos @tresarquitectos 房子
@tresarquitectos

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有什麼比小木屋更適合山間生活的房子呢? 這間兩層樓的木屋盡展木材之美，讓人在家彷彿被樹木環繞。

10. 黑色的現代住宅

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Thomas Löwenstein arquitecto

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漆上了黑色的木材已經與眾不同，而它充滿幾何感的結構在遼闊的山間更為顯眼。雖然說這間房子的外觀非常有個性，但是你一踏進屋內後，絕對會因那別緻又帶有波希米亞風格的裝潢而感到驚艷不已。

11. 居高臨下的家

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ÜberRaum Architects

Cloud Cuckoo House

ÜberRaum Architects
ÜberRaum Architects
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居高臨下是什麼感覺呢? 這間山間住宅以傲人之姿俯瞰美景，而其透天的設計以及室內的明亮度都是我們非常喜歡的特點。

改造小坪數舊公寓: 一個有創意設計的鄉村風居所
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