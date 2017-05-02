11 間讓你如沐春風的美麗山間住家

放假的時候，你通常在哪裡呢? 你是否會利用休息的時間前往山林中，呼吸自然的空氣，讓大片的綠意消除你雙眼的疲憊呢? 如果能夠在美麗的山間蓋一間屬於自己的房子的話，想必一定能讓你每天都神清氣爽吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 11 間你如沐春風的美麗山間住家，這些位在山間的住宅風格各異，不管你鍾情於鄉村風、現代風，或是日式風格，你都能找到最適合你的山間住宅。

讓我們一起遠離都市的塵囂，前往山中欣賞這些美麗的住家吧!