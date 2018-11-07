你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

三代同堂怎麼住？這間挑高的三層樓別墅是完美範例

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
三代溪松之家 , 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 餐廳
Loading admin actions …

在台灣當今的現代社會中，三代同堂的情形越來越少見，然而今天的點子簿的主角便是三代同堂的完美範例。這間三層樓別墅的屋主感念多年誠心向佛的老母親年紀漸長，因此積極的尋找適合三代同堂的新居所。在多年的尋尋覓覓之後，屋主不經意地探訪到隱身在樹海間，擁有可規劃成佛堂空間的條件的透天別墅，便不多加思索地選擇了此地。

由於早年經商需要多次往返國內外，屋主蒐藏了許多古珍藝品，其中還包含一整套價值可觀的中式座椅，而專家也將中式風格以及收藏品巧妙地融入在新家的規劃設計中。

在專家的細心規畫之下，這間挑高的三層樓別墅雖然氣派，卻不落俗套。除了照顧到老太太的需求外，屬於兒子媳婦的樓層，則以簡約的俐落線條與材質色彩作為設計主旨。

三代同堂其實並不難，只要仔細劃分各自的區塊，滿足各個世代的需求，一家人便可以和樂融融地同住在一起。現在就讓我們參觀這間三代同堂的完美範例!

中式風格

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 客廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

這間位在新竹縣的獨棟別墅的屋齡約一年左右，主要的建材包括茶鏡/榆木//黑檀木/超耐磨地板/烤漆/天然石材/陶瓷漆/鐵件/低甲醛塗料/檜木。

在主要的起居空間內，專家擺放了屋主心愛的中式座椅，打造出具有現代感的中式風格。

樓梯間

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 亞洲風玄關、階梯與走廊
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

使用不同素材的樓梯間不僅美觀，還有收納的功能。

挑高天花板

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 客廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

挑高的天花板讓室內的開放感十足，並且洋溢著自然光，讓居者的感到舒暢自在。

走道

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 亞洲風玄關、階梯與走廊
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

木頭走道上擺放了許多屋主的收藏品，看似只是通道的區塊立刻搖身變成家中小藝廊。

開放又獨立的廚房以及用餐區

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 餐廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

專家將廚房以及用餐區規劃在同一個空間中，並且以玻璃拉門將之打造為開放卻又可以獨立的區塊。

拉上玻璃拉門後，便是獨立的用餐空間

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 餐廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

大面積的落地窗也是這間別墅的主要亮點

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 亞洲風玄關、階梯與走廊
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

屬於年輕人的起居室

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 視聽室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

為了讓年輕的兒子媳婦們能夠擁有屬於自己的小空間，專家規劃了走簡約現代風的小起居室，讓小倆口可以在此享受甜蜜的時光。

靜謐且充滿禪意的閱讀空間

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 書房/辦公室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

讓人可以靜下心來的臥室

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 臥室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

最後讓我們參觀家中的其中一間臥室。

採用木頭地板以及中性色調的臥室讓人可以徹底地放鬆，而木頭的床架則給予人一種踏實感。

延伸閱讀: 10 張圖教你如何裝潢三代同堂的透天別墅

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 更衣室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 臥室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify
再見戰鬥澡！５個令人耳目一新的浴室翻新實例
你也是三代同堂嗎? 歡迎留言!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了