三代同堂怎麼住？這間挑高的三層樓別墅是完美範例

在台灣當今的現代社會中，三代同堂的情形越來越少見，然而今天的點子簿的主角便是三代同堂的完美範例。這間三層樓別墅的屋主感念多年誠心向佛的老母親年紀漸長，因此積極的尋找適合三代同堂的新居所。在多年的尋尋覓覓之後，屋主不經意地探訪到隱身在樹海間，擁有可規劃成佛堂空間的條件的透天別墅，便不多加思索地選擇了此地。

由於早年經商需要多次往返國內外，屋主蒐藏了許多古珍藝品，其中還包含一整套價值可觀的中式座椅，而專家也將中式風格以及收藏品巧妙地融入在新家的規劃設計中。

在專家的細心規畫之下，這間挑高的三層樓別墅雖然氣派，卻不落俗套。除了照顧到老太太的需求外，屬於兒子媳婦的樓層，則以簡約的俐落線條與材質色彩作為設計主旨。

三代同堂其實並不難，只要仔細劃分各自的區塊，滿足各個世代的需求，一家人便可以和樂融融地同住在一起。現在就讓我們參觀這間三代同堂的完美範例!