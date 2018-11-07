三代同堂怎麼住？這間挑高的三層樓別墅是完美範例

在台灣當今的現代社會中，三代同堂的情形越來越少見，然而今天的點子簿的主角便是三代同堂的完美範例。這間三層樓別墅的屋主感念多年誠心向佛的老母親年紀漸長，因此積極的尋找適合三代同堂的新居所。在多年的尋尋覓覓之後，屋主不經意地探訪到隱身在樹海間，擁有可規劃成佛堂空間的條件的透天別墅，便不多加思索地選擇了此地。
由於早年經商需要多次往返國內外，屋主蒐藏了許多古珍藝品，其中還包含一整套價值可觀的中式座椅，而專家也將中式風格以及收藏品巧妙地融入在新家的規劃設計中。
在專家的細心規畫之下，這間挑高的三層樓別墅雖然氣派，卻不落俗套。除了照顧到老太太的需求外，屬於兒子媳婦的樓層，則以簡約的俐落線條與材質色彩作為設計主旨。
三代同堂其實並不難，只要仔細劃分各自的區塊，滿足各個世代的需求，一家人便可以和樂融融地同住在一起。現在就讓我們參觀這間三代同堂的完美範例!
這間位在新竹縣的獨棟別墅的屋齡約一年左右，主要的建材包括茶鏡/榆木//黑檀木/超耐磨地板/烤漆/天然石材/陶瓷漆/鐵件/低甲醛塗料/檜木。
在主要的起居空間內，專家擺放了屋主心愛的中式座椅，打造出具有現代感的中式風格。
專家將廚房以及用餐區規劃在同一個空間中，並且以玻璃拉門將之打造為開放卻又可以獨立的區塊。
為了讓年輕的兒子媳婦們能夠擁有屬於自己的小空間，專家規劃了走簡約現代風的小起居室，讓小倆口可以在此享受甜蜜的時光。
最後讓我們參觀家中的其中一間臥室。
採用木頭地板以及中性色調的臥室讓人可以徹底地放鬆，而木頭的床架則給予人一種踏實感。
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