九份老屋重生記: 美麗山城中的三層樓混凝土住宅

對於許多觀光客來說，充滿古意且面海又能望山的九份是非常熱門的景點。而這裡的老房子除了特色獨具之外，還能讓你像是走進時光隧道一般，踏入一個不曾經歷過的世界。

這一次我們要欣賞的三層樓住家，是位在九份的老房子。二十年來不曾有人居住的老房子在專家的精心規畫之下，展現了不一樣的面貌。由於房屋的每一層樓只有約 10 坪左右，因此每一層樓都規劃了一間房。為了配合山城的氛圍，專家特地在一樓使用了清水磚，抿石子以及實木格柵拉門。

跟著我們的腳步，一起探索這間位在美麗山城中的三層樓混凝土住家吧!