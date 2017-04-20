九份老屋重生記: 美麗山城中的三層樓混凝土住宅

對於許多觀光客來說，充滿古意且面海又能望山的九份是非常熱門的景點。而這裡的老房子除了特色獨具之外，還能讓你像是走進時光隧道一般，踏入一個不曾經歷過的世界。
這一次我們要欣賞的三層樓住家，是位在九份的老房子。二十年來不曾有人居住的老房子在專家的精心規畫之下，展現了不一樣的面貌。由於房屋的每一層樓只有約 10 坪左右，因此每一層樓都規劃了一間房。為了配合山城的氛圍，專家特地在一樓使用了清水磚，抿石子以及實木格柵拉門。
跟著我們的腳步，一起探索這間位在美麗山城中的三層樓混凝土住家吧!
從這個角度欣賞這間住宅，你可以發現專家選用了呼應大地質感的顏色，而黑色的窗框則為房子的外觀帶來更多的層次。除此之外，一樓的玻璃拉門外是木頭甲板露臺，是可以盡情呼吸山間空氣的愜意空間。
在我們踏入室內之前，先讓我們在戶外的花園稍微停留一下吧!
木頭露臺的下方是鋪設了歲時的小花園，花園中保留了古意濃的圍牆，讓人可以感受到舊時光的美好。在一個悠閒的屋後，直接席地而坐，多麼地愜意放鬆啊!
最後讓我們走到陽台的區塊看看吧!
採簡約設計的陽台非常簡單，讓焦點放在外頭的山城美景。習慣了城市忙碌的生活，能夠在此賞景放空，是多麼幸福的一件事情啊?!