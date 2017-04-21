露臺是可以讓你好好地享受戶外時光的重要區域，而你可以選擇不同的方式，妝點你的露臺空間。這本點子簿為你找來了 12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺，這些露臺上皆擺放了風格各異的躺椅或是座椅，營造出非常舒適的氛圍。除此之外，這些專家們還利用不同的素材，例如磁磚地板或是木頭，藉此打造出各具特色的戶外空間。
你喜歡享受戶外的時光嗎? 那麼現在就跟著我們一起欣賞這 12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺，然後為你自己打造一個專屬於你的完美露臺吧!
這個屋頂的兩旁有混凝土製成的花圃，而灰色磁磚地板上則擺放了白色的座椅，既充滿現代感，又有度假的風味。
這個以木頭甲板打造而成的露臺因為橘色的牆面而更有活力，有玻璃遮蓋頂的設計讓人不會感到過於炎熱。
這個家的露臺非常與眾不同，沙子上安裝了木頭的ㄇ字形座椅，以及石頭砌成的營火區，在夜晚時分特別有氣氛。
圓形的露臺在燈光的照射下更顯浪漫，透明的桌椅也十分獨特。
這個露臺上擺放了有弧度的藤製座椅，散發濃厚的地中海風情。
簡單的木頭露臺上擺放了設計感十足的弧形躺椅，盡展時尚風範。
這個寬敞的露臺上設置了戶外的廚房，而大木頭長桌則讓全家大小都能在此用餐。
不規則形狀的石頭地板十分精緻，而擺放了躺椅以及遮陽傘後，散發濃厚的度假風情。
池畔的露臺展現了現代的風格，是喜歡時尚風格的你的好選擇。
以白色系為主色調的露臺令人感到舒適放鬆。
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