露臺是可以讓你好好地享受戶外時光的重要區域，而你可以選擇不同的方式，妝點你的露臺空間。這本點子簿為你找來了 12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺，這些露臺上皆擺放了風格各異的躺椅或是座椅，營造出非常舒適的氛圍。除此之外，這些專家們還利用不同的素材，例如磁磚地板或是木頭，藉此打造出各具特色的戶外空間。

你喜歡享受戶外的時光嗎? 那麼現在就跟著我們一起欣賞這 12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺，然後為你自己打造一個專屬於你的完美露臺吧!