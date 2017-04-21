日式平房：帶有復古風味的超溫馨明亮居所

這本點子簿將要帶大家欣賞一間位在日本的美麗平房。這間平房的外觀以深黑色結合木頭，讓人一看就感到很有踏實感。進到屋內後，你會發現專家選用了柔和的色系，以及很有復古風味的家具與家飾品，營造出十分溫馨舒適的居家生活氛圍。

除此之外，有著美麗的緣側，不僅連結戶內外的空間，還讓屋主可以盡情地享受戶外的時光。

如果你也喜歡讓人感到踏實的平房的話，那就跟著我們一起欣賞這間美麗平房的設計，從中發現靈感吧！