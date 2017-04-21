日式平房：帶有復古風味的超溫馨明亮居所

這本點子簿將要帶大家欣賞一間位在日本的美麗平房。這間平房的外觀以深黑色結合木頭，讓人一看就感到很有踏實感。進到屋內後，你會發現專家選用了柔和的色系，以及很有復古風味的家具與家飾品，營造出十分溫馨舒適的居家生活氛圍。
除此之外，有著美麗的緣側，不僅連結戶內外的空間，還讓屋主可以盡情地享受戶外的時光。
如果你也喜歡讓人感到踏實的平房的話，那就跟著我們一起欣賞這間美麗平房的設計，從中發現靈感吧！
從這個角度你可以欣賞到這間房子美麗的結構以及用色，而專家設計了踏階，藉此巧妙地分隔出室內與戶外的空間。紅色的磁磚地板營造出質樸感，搭配上美麗的木材，讓人感受到濃濃的樸實氣息。
從這個角度可以欣賞到戶外的木頭甲板，有延伸屋頂作為遮蔽的設計讓屋主可以在任何天氣都舒適地享受戶外的時光。而木頭的大門讓人可以好好地欣賞到這個素材獨特的紋路，並且傳遞出來自自然的溫度。
緊鄰落地玻璃拉門的客廳採光一百分，而柔和的色系讓屋主以及訪客都感到舒服自在，在此絕對能放鬆地閒話家常。專家選用了復古的沙發，搭配典雅的燈具，打造出非常有質感的起居空間。
為了讓空間感更好，專家採用開放式的設計。客廳旁就是無隔間的餐廳與廚房。從這張圖你也能發現屋頂的傾斜角度，而天花板上開了氣窗，更是加強通風與採光的功能。
日式的房子少了榻榻米房似乎像煮菜少了鹽一樣。這間平房中的榻榻米房讓人感到非常靜謐，似乎可以在此靜下心來，與自己對話
浴室的空間也充滿木頭的溫暖，在這裡盥洗一點也不冰冷。
最後我們要看的是寬敞的玄關。這裡不僅採光良好，還有充足的收納，對於家庭來說是非常完美的設計。