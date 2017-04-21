13 張照片為你展示混凝土現代住宅有多美麗舒適!

裸露的水泥常常給人一種生冷的工業氣息，然而今天點子簿將要為你展示混凝土的現代住宅有多麼美麗舒適。這間有著大片的落地窗的混凝土住宅外觀令人印象深刻，裸露的水泥加上窗戶的紅色框架，簡單卻個性十足。踏進室內後，你可以看到專家利用別緻的家具，打造出柔和且舒適的風格。而在家中的某些區塊，專家也選用了木材，為家中增添溫度。

除此之外，這間混凝土現代住宅的最大魅力便是其寬敞的戶外空間，而房子也在周遭綠意的襯托之下，顯得更為美麗動人。

誰說混凝土住宅不能美觀舒適呢? 趕快跟我們看下去!