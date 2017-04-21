13 張照片為你展示混凝土現代住宅有多美麗舒適!

裸露的水泥常常給人一種生冷的工業氣息，然而今天點子簿將要為你展示混凝土的現代住宅有多麼美麗舒適。這間有著大片的落地窗的混凝土住宅外觀令人印象深刻，裸露的水泥加上窗戶的紅色框架，簡單卻個性十足。踏進室內後，你可以看到專家利用別緻的家具，打造出柔和且舒適的風格。而在家中的某些區塊，專家也選用了木材，為家中增添溫度。
除此之外，這間混凝土現代住宅的最大魅力便是其寬敞的戶外空間，而房子也在周遭綠意的襯托之下，顯得更為美麗動人。
誰說混凝土住宅不能美觀舒適呢? 趕快跟我們看下去!
從這個角度看過去，你可以發現這間混凝土住宅有著非常強烈的線條，而紅色的框線更是讓外觀更有層次感。
這間住宅的地理位置得天獨厚，旁邊就是滿滿的綠意，讓混凝土住宅更為突出。
從側面看這間住宅又是另外一種感受，也能看到其幾何的魅力。
大片的落地窗讓外觀更有特色，也能想像室內想必十分明亮。
寬敞的磁磚戶外露臺是這個家最美好的設計。
挑高的起居空間採光非常好，而大片的玻璃讓人在室內就可以注意到屋外的動態。
客廳的風格十分別致，而且讓人感到放鬆。
臥室選用了木頭地板，因此非常溫馨。而這個區塊也規劃了大片窗戶，在臥室就可以欣賞到滿滿的綠意。
從這個角度看過去，這間住宅十分小巧可愛。
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