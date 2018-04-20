改造平凡二手屋: 散發著森林氣息的北歐風公寓

我們見過了許多讓人感到非常驚奇的改造專案，而這一次我們所要介紹的專案的委託人購買了屋齡尚淺的二手屋，因此改造前的屋況仍舊不錯，但是卻顯得過於平凡，凸顯不出屋主的個性與好品味。為了讓媽媽一起同住，屋主決定花一筆費用重新改造二手屋，讓媽媽能夠好好地享受退休後的生活。在專家出馬之後，這間平凡的公寓化身成為散發著森林氣息的北歐風好居所。專家利用木材以及淡淡的綠色，打造出讓人感到舒適自在的空間。由於公寓的面積不是太大，因此專家規劃設計了拉門等小細節，巧妙分隔出生活區塊，卻又可以維持良好的開放感。
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住出自己的風格嗎? 那麼跟著我們一起欣賞細節，找靈感吧!
KC住宅是個有趣的案子，低物慾不計較細節屬樂天派的屋主，購買了這間還很年輕的二手屋，原先室裝其實足以堪用，但為了迎接媽媽一起來居住，最後還是決定花一筆費用好好整理房子，讓好品味的媽媽享受更舒適的退休生活。 孝順又重感情的他們，除了事事為媽媽著想外，最放在心裡的，是希望能將老家的回憶延續到新家… .於是刷塗上那片綠牆後，每天望著它就能想起過去好多生活的美好種種。
改造前的玄關是非常常見的室內風格，然而改造後則散發著淡淡的禪意…
專家將上圖的玻璃牆猜調，並且將廚房規劃在左手邊。由於室內面積不大，因此專家安裝了拉門，讓廚房可以獨立又能開放，是非常美觀又實用的設計。
為了要將老家的回憶延續到新家，專家特別將客廳牆面漆上綠色，讓屋主每天望著這面綠牆就能想起過去好多生活的美好種種。
改造前的臥室感覺頗為陰暗，使用的色系也較為黯淡。然而專家漆上了淺綠色，搭配白色的床架，營造出森林系的北歐風格。
專家在沙發的後方擺放了多用途的木頭長桌，因此不管是在看電視或者是在長桌上用餐或閱讀的時候，都能欣賞屋外的綠意。
改造前的更衣室的規劃並不適很完善，並且視覺上也不甚美觀。改造後的更衣間不僅別緻，還提供充足的收納空間。