改造平凡二手屋: 散發著森林氣息的北歐風公寓

我們見過了許多讓人感到非常驚奇的改造專案，而這一次我們所要介紹的專案的委託人購買了屋齡尚淺的二手屋，因此改造前的屋況仍舊不錯，但是卻顯得過於平凡，凸顯不出屋主的個性與好品味。為了讓媽媽一起同住，屋主決定花一筆費用重新改造二手屋，讓媽媽能夠好好地享受退休後的生活。在專家出馬之後，這間平凡的公寓化身成為散發著森林氣息的北歐風好居所。專家利用木材以及淡淡的綠色，打造出讓人感到舒適自在的空間。由於公寓的面積不是太大，因此專家規劃設計了拉門等小細節，巧妙分隔出生活區塊，卻又可以維持良好的開放感。

你也想要 住 出自己的風格嗎? 那麼跟著我們一起欣賞細節，找靈感吧!