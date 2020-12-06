19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間

如果你是常常投資在時尚的人，想必一定會幻想擁有一間專屬的更衣間。除了可以讓你所有的愛衣與愛鞋都分門別類地放好之外，還可以讓你在裡面享受變化造型的快感。然而無奈的是，住在小公寓裡的我們，似乎常常騰不出空間給更衣間。不過這一次的點子簿將要改變你的想法，我們為你找到了 19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間設計，設計師們用更寬的思路，根據不同的空間和裝潢風格設計了這些與眾不同但很實用的更衣室，這些更衣間的一大共同點是它們所需的空間不大，因此非常適合住在小坪數的公寓裡的你。
趕快一起看看吧!
如果你的公寓面積小，那麼更衣間選用白色便是較為安全的做法。
如果說你不想要規劃固定式的櫥櫃，你可以自己添購家具，並且依照你的想法擺放它們，打造出屬於你的專屬更衣間。
灰色系的更衣間除了看起來成熟穩重之外，還帶有時尚感。
這間更衣間採開放式的設計，因此一點也不占空間。
這間小更衣室安裝了創意的掛鉤，可以垂掛各式的衣物，圍巾或是包包。
利用布簾分隔出更衣間，除了可以避免使用厚實的牆面，還能帶來一絲浪漫氣息。
這間更衣間利用了小籃子將衣物分門別類擺好，非常實用且省錢。
專家將樓梯下方的留白空間打造成小小更衣間，創意十足的手法令人折服!
側邊櫃設計，多功能分隔式衣櫃櫃，緊湊不佔空間，即使是在過道或者走廊上也不會有擁擠的感覺。
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