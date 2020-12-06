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19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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如果你是常常投資在時尚的人，想必一定會幻想擁有一間專屬的更衣間。除了可以讓你所有的愛衣與愛鞋都分門別類地放好之外，還可以讓你在裡面享受變化造型的快感。然而無奈的是，住在小公寓裡的我們，似乎常常騰不出空間給更衣間。不過這一次的點子簿將要改變你的想法，我們為你找到了 19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間設計，設計師們用更寬的思路，根據不同的空間和裝潢風格設計了這些與眾不同但很實用的更衣室，這些更衣間的一大共同點是它們所需的空間不大，因此非常適合住在小坪數的公寓裡的你。

趕快一起看看吧!

1. 木質更衣間

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沐設計

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沐設計
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這間緊鄰著臥室的更衣間以淺色木頭櫥櫃打造而成，除了可以收納許多衣物之外，也能維持良好的空間感。

2. 半透明玻璃牆

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設計這間更衣間的專家採用半透明的玻璃牆，分隔出更衣間，卻又不會讓室內變擁擠。

3. 簡約風格

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臣田設計

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臣田設計
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簡約的風格的更衣室設計最適合小公寓，畢竟繁雜的設計會讓空間看起來更為擁擠。

4. 白色

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如果你的公寓面積小，那麼更衣間選用白色便是較為安全的做法。

5. 選用不同家具的更衣間

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如果說你不想要規劃固定式的櫥櫃，你可以自己添購家具，並且依照你的想法擺放它們，打造出屬於你的專屬更衣間。

6. 典雅風格

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這間更衣間用抽屜以及不同的收納格將衣物分門別類收好，並且散發典雅的氣息。

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7. 灰色系

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灰色系的更衣間除了看起來成熟穩重之外，還帶有時尚感。

8. 利用牆角

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利用牆角打造一個小更衣間，是不是非常聰明呢?

9. 深色木頭

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深色木頭櫃所打造而成的更衣間非常適合喜歡成熟風格的你。

10. 開放式的更衣間

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這間更衣間採開放式的設計，因此一點也不占空間。

11. 小型更衣間

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這間小形更衣間不到一坪，非常適合住在套房的你。

12. 紫灰色

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紫灰色系的更衣間非常少見，這樣的顏色也營造出獨特的時尚品味。

13. 創意衣帽鉤

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這間小更衣室安裝了創意的掛鉤，可以垂掛各式的衣物，圍巾或是包包。

14. 利用布簾

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利用布簾分隔出更衣間，除了可以避免使用厚實的牆面，還能帶來一絲浪漫氣息。

15. 購買小籃子

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這間更衣間利用了小籃子將衣物分門別類擺好，非常實用且省錢。

16. 黑色的更衣間

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黑色的更衣間看起來一點也沒有壓迫感，反而充滿時尚的味道。

17. 樓梯下的更衣間

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專家將樓梯下方的留白空間打造成小小更衣間，創意十足的手法令人折服!

18. 鏡面

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大面積的鏡面不僅能讓你在前面盡情變裝，還能讓人在視覺上有空間變大了的錯覺。

19. 側邊櫃

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側邊櫃設計，多功能分隔式衣櫃櫃，緊湊不佔空間，即使是在過道或者走廊上也不會有擁擠的感覺。



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