19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間

如果你是常常投資在時尚的人，想必一定會幻想擁有一間專屬的更衣間。除了可以讓你所有的愛衣與愛鞋都分門別類地放好之外，還可以讓你在裡面享受變化造型的快感。然而無奈的是，住在小公寓裡的我們，似乎常常騰不出空間給更衣間。不過這一次的點子簿將要改變你的想法，我們為你找到了 19 種小公寓也可以擁有的實用更衣間設計，設計師們用更寬的思路，根據不同的空間和裝潢風格設計了這些與眾不同但很實用的更衣室，這些更衣間的一大共同點是它們所需的空間不大，因此非常適合住在小坪數的公寓裡的你。

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