大地色系典範：石頭與木頭搭配的好住平房

進到廚房，你一定會喜歡這個黑與白搭配的設計！因為這麼簡單的顏色和好設計，你一定會比較容易在料理過後自然得把廚房清理乾淨，是不是也是一個保持美麗的小撇步？而且這裡的玻璃門是往游泳池的方向去，想像你做好了一些食物，端到泳池邊跟朋友一起享受，好奢侈啊！