大地色系典範：石頭與木頭搭配的好住平房

你是不是一直想要有一間住起來開心、隱密，看起來又會讓人發出驚嘆的房子？當然，你一定已經做了很多功課，而且那些選項都已經讓你有選擇困難症！別擔心，走過就不要錯過，今天的案例絕對會激發你不同的思考，讓我們一起來看看這間位在土耳其的明亮住宅吧！
我們的案例在土耳其這片平靜的住宅區裡，現代、粗獷感的建築用了石頭、木頭和許多不同的色調，這裡是個有懷舊風格的經典平房，大地色系和不同素材搭配看起來非常舒服，又絕對不會膩。
這個赤陶土地磚其實是鄰居的傑作，真是謝謝他了，替我們的住宅增添了粗獷的風格。木頭和鐵件做成的車庫門向一邊滑開，展現了非常寬敞的車庫。從這裡看過去我們的住宅是不是特別有格調呢？
這間住宅還有一個游泳池，無論大人小孩都能夠在泳池邊有最好的時光。我們從這個角度看到用石磚覆蓋的牆，它其實就是沿著水泥牆砌起的。設計師讓石頭與木頭的中間夾了兩片長形玻璃，這種搭配從來不退流行。
進到廚房，你一定會喜歡這個黑與白搭配的設計！因為這麼簡單的顏色和好設計，你一定會比較容易在料理過後自然得把廚房清理乾淨，是不是也是一個保持美麗的小撇步？而且這裡的玻璃門是往游泳池的方向去，想像你做好了一些食物，端到泳池邊跟朋友一起享受，好奢侈啊！
可以想像這個明亮寬敞的空間變成一個最舒服的客廳吧？微微閃著光的木頭地板光這樣看就覺得好像在樹林裡走了一遭，心情好好，白色的牆面和天花板也凸顯了地板的美麗。天花板用間接光的方式，晚上的照明一定很溫暖。
在進到客廳之前，你會先經過這個用大理石鋪滿的全白走廊，加上一面全身鏡，出門前確認一下今日穿搭，還可以延伸視覺效果，有更寬敞的感覺。
來到浴室，你會感覺到這裡跟住宅外面的粗獷風格有呼應對吧？這間浴室刻意使用了比較復古、跟其他房間不同的風格設計，大理石花紋的牆面和灰色地板讓這間浴室非常沈穩美麗。
最後，我們走出住宅，看到這道低矮的圍牆嗎？白色的石頭砌起的矮牆突然有種超現實的感覺，讓這間住宅又多了更多層次與故事性了對吧？
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