創造不存在的空間：26 坪的簡約時尚小坪數公寓

隨著人口急速的發展，房價也跟著不停地上漲，很多年輕的新一代只好住在小坪數的蝸居裡。面積太小、收納空間不夠和天花板高度不高等都是常見的問題，而家中也因此凌亂不堪。在這寸金尺土的年代，室內建築師和設計師都想出了五花八門的方法和小撇步，善用每一吋空間和改善小蝸居的生活環境。

以下這個專題同樣是個小坪數的公寓，面積只有 26 坪，但卻擁有寬敞的空間感和廣闊的視覺空間，看起來還非常的現代時尚呢！

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