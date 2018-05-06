創造不存在的空間：26 坪的簡約時尚小坪數公寓

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隨著人口急速的發展，房價也跟著不停地上漲，很多年輕的新一代只好住在小坪數的蝸居裡。面積太小、收納空間不夠和天花板高度不高等都是常見的問題，而家中也因此凌亂不堪。在這寸金尺土的年代，室內建築師和設計師都想出了五花八門的方法和小撇步，善用每一吋空間和改善小蝸居的生活環境。
以下這個專題同樣是個小坪數的公寓，面積只有 26 坪，但卻擁有寬敞的空間感和廣闊的視覺空間，看起來還非常的現代時尚呢！
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如果採用傳統的方法，以厚實的牆壁分隔廚房、客廳和飯廳等空間，就會壓縮室內的面積，讓居者感到壓迫感。所以專家使用了開放式的設計，把不同的區域結合在一起，節省空間又能讓居者感到更為舒適，並且還能讓整體空間更有現代感，可謂一舉數得！
採用開放式的設計雖然能讓屋內的空間感更好，但是也很容易產生混亂的情況，因此通常室內設計師會使用家具或者是櫃檯來分隔不同的空間。擁有美麗的外觀的家具是分隔空間的好幫手，例如這間公寓的沙發和廚櫃一樣，明確地把廚房和客廳分開，又可以創造廣闊的空間感和儲存空間。
充足的光線對於小公寓來說是非常的重要，明亮的空間會顯得特別廣闊寬敞，室內設計師特意採用了全白的牆壁和白色的木材鋪設地板，加上輕軟透光的窗簾，充份地利用了日光，讓卧室變得明亮照人。要是怕全白的色系太單調的話，你可以考慮使用一些比較特別的建材和傢飾品，例如混搭圖案的地毯就是低成本的好選擇。
正值青春期的小孩的房間可以使用比較豐富的元素和用顏色增加個人的特色，讓房子看起來不會太過於單調。有時候，大膽的用色和創新的傢飾品可以讓房間充滿了生氣，就像這房子的天空藍配上懸掛半空的書本收納層架，實在是太特別了！
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