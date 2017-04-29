低成本住宅：11 間不到 36 坪的夢幻組合屋

近年來，組合式的預製房屋愈來愈普遍，它們價格便宜、施工期短，尤其適合預算有限卻渴望擁有一間屬於自己的房子的屋主。組合屋讓你可以以低預算可以打造出一個舒適惬意的夢幻房子，是年輕一代的完美新選擇選擇。即便是小坪數的地方，也可以搭建不同類型的組合屋，而且所有的建築材料容易拆卸和重新組裝，可以重複使用，非常地方便以及環保。
不相信的話，快來看看以下 11 間不到 36 坪的夢幻組合屋吧！
千萬不要以為這間房子很大，其實它的面積只有 33 坪，屋頂工匠建造的深灰色屋簷配上傳統的煙囪，是典型鄉間住宅的外觀，加上木造的建材和純白的外牆，更是時尚優雅。
室內的設計採用了開放空間的方法，把飯廳、客廳和廚房等地方都合併在一起，節省位置的同時，又可以善用空間，只要加上地毯和不同的室內裝飾品，房屋就顯得更有格調！
簡單白色的外牆配上純黑色的線條和又長又窄的窗戶設計，給人一種特別前衛的感覺，更加讓人意外的是它的靈活性，你可以根據您的需要添加額外的零件，進行第二次組裝。
預製房屋可以按照你的意願和需求裝飾，因為它們的建築結構簡單靈活，可以隨時變化，非常方便。
這間預製的小木屋只用了10天就建好了，證明了預製房子施工快速簡單，雖然它的坪數偏小，只有 30 坪，但它卻擁有齊全的設備，包括廚房、浴室、臥室和客廳。
玻璃窗為大廳提供了充足的自然光，太陽光照亮了客廳的每個角落，配上灰色的沙發、木製的牆壁和長形的咖啡桌，真是放鬆休息的好地方！
這間組合屋建在茂密的叢林裡，小木橋直達大門前，採用了全木造的設計，造型新奇有趣。
這間預製木屋的室內設計全部採用了木材，從照片看無論是廚房或是臥室的使用了胡桃木作建材，加上美麗的燈光照明，讓人感覺和諧舒適、簡單踏實。
這間可移動式的組合屋擁有大大的窗戶和灰色的外觀，就像積木堆疊起來一樣，它的用色和設計充滿了工業風，給人一種現代時尚的感覺。而且，屋子的底下採用了滾輪式的設計，讓房子更方便移動，真是太利害了！
組合屋的室內設計採用了極簡風，簡單地佈置和家具擺設節省了很多空間，讓房子看起來寬敞廣闊，充份表現了簡單的美！
其實預製的房子也可以非常的華麗和現代化，只需要配上適當的施工、設計、建材和家居產品，你也可以擁有一間充滿豪華氣派的組合屋，就像這個例子一樣。創新的金屬造型、廣闊的露臺前庭和落地玻璃的透明設計，真是太前衛了！
這間臥室的陳設非常雅緻，善用了牆壁的空間，把房間變成了一個微型的展覽廳，掛上了現代裝飾圖案的畫，充滿了藝術家的氣色。
這間建築師打造的預製房屋擁有一個很大的露台區，室內還有一個廚房、休息室、臥室和浴室等等，所有設備齊全，是一間非常舒適簡單的組合房子。
這是另外一間預製木房子的例子，它擁有一個迷人的特別之處，就是它奇特的外觀，其實它是一個大篷車翻新整修而成，配上了窗戶、樓梯後就變成了一間小屋子，真是太可愛了！
這間預製屋非常迷你，組合後散發著平房的質樸魅力，簡單又實用。
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