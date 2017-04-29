低成本住宅：11 間不到 36 坪的夢幻組合屋

近年來，組合式的預製房屋愈來愈普遍，它們價格便宜、施工期短，尤其適合預算有限卻渴望擁有一間屬於自己的房子的屋主。組合屋讓你可以以低預算可以打造出一個舒適惬意的夢幻房子，是年輕一代的完美新選擇選擇。即便是小坪數的地方，也可以搭建不同類型的組合屋，而且所有的建築材料容易拆卸和重新組裝，可以重複使用，非常地方便以及環保。

不相信的話，快來看看以下 11 間不到 36 坪的夢幻組合屋吧！