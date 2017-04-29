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低成本住宅：11 間不到 36 坪的夢幻組合屋

Tarsier Tarsier
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura 組合屋
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近年來，組合式的預製房屋愈來愈普遍，它們價格便宜、施工期短，尤其適合預算有限卻渴望擁有一間屬於自己的房子的屋主。組合屋讓你可以以低預算可以打造出一個舒適惬意的夢幻房子，是年輕一代的完美新選擇選擇。即便是小坪數的地方，也可以搭建不同類型的組合屋，而且所有的建築材料容易拆卸和重新組裝，可以重複使用，非常地方便以及環保。

不相信的話，快來看看以下 11 間不到 36 坪的夢幻組合屋吧！

1. 向高空發展，兩層式預製屋

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千萬不要以為這間房子很大，其實它的面積只有 33 坪，屋頂工匠建造的深灰色屋簷配上傳統的煙囪，是典型鄉間住宅的外觀，加上木造的建材和純白的外牆，更是時尚優雅。

淡雅的色調、合併的空間

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室內的設計採用了開放空間的方法，把飯廳、客廳和廚房等地方都合併在一起，節省位置的同時，又可以善用空間，只要加上地毯和不同的室內裝飾品，房屋就顯得更有格調！

2. 簡約、實用的預製屋

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簡單白色的外牆配上純黑色的線條和又長又窄的窗戶設計，給人一種特別前衛的感覺，更加讓人意外的是它的靈活性，你可以根據您的需要添加額外的零件，進行第二次組裝。

現代的室內設計

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預製房屋可以按照你的意願和需求裝飾，因為它們的建築結構簡單靈活，可以隨時變化，非常方便。

3. 精緻小巧的組合屋

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這間預製的小木屋只用了10天就建好了，證明了預製房子施工快速簡單，雖然它的坪數偏小，只有 30 坪，但它卻擁有齊全的設備，包括廚房、浴室、臥室和客廳。

明亮的客廳

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玻璃窗為大廳提供了充足的自然光，太陽光照亮了客廳的每個角落，配上灰色的沙發、木製的牆壁和長形的咖啡桌，真是放鬆休息的好地方！

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4. 在叢林裡的木房子

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) 房子 實木 Wood effect
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這間組合屋建在茂密的叢林裡，小木橋直達大門前，採用了全木造的設計，造型新奇有趣。

田園風的卧室

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這間預製木屋的室內設計全部採用了木材，從照片看無論是廚房或是臥室的使用了胡桃木作建材，加上美麗的燈光照明，讓人感覺和諧舒適、簡單踏實。

5. 可移動式的組合屋

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Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

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這間可移動式的組合屋擁有大大的窗戶和灰色的外觀，就像積木堆疊起來一樣，它的用色和設計充滿了工業風，給人一種現代時尚的感覺。而且，屋子的底下採用了滾輪式的設計，讓房子更方便移動，真是太利害了！

寬敞的室內空間

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組合屋的室內設計採用了極簡風，簡單地佈置和家具擺設節省了很多空間，讓房子看起來寬敞廣闊，充份表現了簡單的美！

6. 豪華的外觀

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Boutique Modern Ltd

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其實預製的房子也可以非常的華麗和現代化，只需要配上適當的施工、設計、建材和家居產品，你也可以擁有一間充滿豪華氣派的組合屋，就像這個例子一樣。創新的金屬造型、廣闊的露臺前庭和落地玻璃的透明設計，真是太前衛了！

典雅時尚的臥室

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這間臥室的陳設非常雅緻，善用了牆壁的空間，把房間變成了一個微型的展覽廳，掛上了現代裝飾圖案的畫，充滿了藝術家的氣色。

7. 夢幻的理想之家

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兩層樓的預製房屋是典型理想的美式建築，廣闊的前庭、露臺和空間，簡直是每個家庭夢寐以求的理想之家。

8. 簡樸的平房設計

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Kuloğlu Orman Ürünleri

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這間建築師打造的預製房屋擁有一個很大的露台區，室內還有一個廚房、休息室、臥室和浴室等等，所有設備齊全，是一間非常舒適簡單的組合房子。

9. 可愛的木房子

Refugio Tranvia, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller de Ensamble SAS

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Taller de Ensamble SAS
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這是另外一間預製木房子的例子，它擁有一個迷人的特別之處，就是它奇特的外觀，其實它是一個大篷車翻新整修而成，配上了窗戶、樓梯後就變成了一間小屋子，真是太可愛了！

10. 石材鋪設的預製屋

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這間現代風的預製房子採用了石材鋪設的設計，雖然面積只有 30 坪，但卻擁有十分寬廣的外型。

淨白的設計

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所有的牆壁和橫樑都使用了引人注目的白色，只有廚房內壁使用了黑色，形成了強烈的對比，分明地把不同的空間分開，簡單的同時，也非常的清新脫俗。

11. 小坪數的組合屋

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這間預製屋非常迷你，組合後散發著平房的質樸魅力，簡單又實用。

延伸閱讀：日式的傳統美學：4-間小坪數的木質平房

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