完美的戶外時光: 9 個連結室內與戶外的緣側外廊設計

緣側(外廊)是日本非常常見的空間，它指的是位在屋簷下面向外延伸出的部分。緣側扮演著連結室內與戶外的角色，若你有看日劇的話，這便是日劇主角們常常在洗完澡時，坐著喝杯啤酒放鬆的地方。緣側大多是朝向中庭的位置，因此當家中舉辦烤肉派對的時候，這樣的區塊可以讓大家席地而坐，非常愜意悠閒。除此之外，你還可以在此曬日光浴，或是在夜晚的時候欣賞星空，緣側就是這麼樣一個連結人與自然，充滿魅力的地方!
這一次我們為大家整理了 9 個連結室內與戶外的緣側外廊設計，一起來欣賞這些美麗的區塊，盡情享受完美的戶外時光吧!
這間房子的緣側連接著大片的草坪，當好動的孩子們在草坪上嬉戲時，家長可以在緣側喝杯茶喘口氣。
這個 L 形的緣側以美麗的木頭搭建而成，面對著充滿禪意的庭院，想必在此可以好好地沉思或是睡個午覺!
想要讓孩子們多多感受戶外的氣息，但是有時候要帶他們出們也很麻煩。緣側可以讓孩子們在此吃零食玩耍，又不會離開家長們的視線範圍。
延伸出來的屋簷完全地遮蓋住了緣側，因此在此可以賞景，呼吸新鮮空氣，又不怕豔陽曬。
這個緣側延伸了室內的空間，讓室內與戶外毫無隔閡。
緣側最適合讓人在此小歇片刻，而全家人也能在此嬉鬧玩耍，非常幸福!
夏日的時候怎能不烤肉呢? 想像一下，當親朋好友一起在空地上烤肉，然後坐在緣側上把酒言歡，這樣的時光有多麼地放鬆啊?!
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