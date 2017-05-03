完美的戶外時光: 9 個連結室內與戶外的緣側外廊設計

緣側(外廊)是日本非常常見的空間，它指的是位在屋簷下面向外延伸出的部分。緣側扮演著連結室內與戶外的角色，若你有看日劇的話，這便是日劇主角們常常在洗完澡時，坐著喝杯啤酒放鬆的地方。緣側大多是朝向中庭的位置，因此當家中舉辦烤肉派對的時候，這樣的區塊可以讓大家席地而坐，非常愜意悠閒。除此之外，你還可以在此曬日光浴，或是在夜晚的時候欣賞星空，緣側就是這麼樣一個連結人與自然，充滿魅力的地方!

這一次我們為大家整理了 9 個連結室內與戶外的緣側外廊設計，一起來欣賞這些美麗的區塊，盡情享受完美的戶外時光吧!