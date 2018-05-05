日式木結構獨棟厝: 可以客製化的溫馨耐震住宅

蓋一間屬於自己的獨棟厝是許多台灣人的夢想，而當你真的有能力，買好地並且要開始規劃設計的時候，你必須要考慮到很多小細節。為了讓你以及家人可以住得安心，並且住得長久，房子所選用的素材非常重要，尤其是多地震又潮濕的台灣，在蓋房子的所要考慮到的事情便相對多了許多。

這一次我們所要介紹的獨棟厝可以依照屋主的需求客製化，進而打造出一個夢想中的健康住宅。這間獨棟厝全棟採用日本木結構工法完成，以日本機密結構計算達到最高耐震、耐久，並配合隔音、隔熱及防潮工法，完成符合人體舒適環境。專家特別選用由日本最高規裁切防蟲處理過的木材，並採用實木設計，且以F4星低甲醛及防火建材，保障人、身安全。

喜歡木頭這種建材的你，一定要跟著我們一起探索這間獨棟厝的更多細節~