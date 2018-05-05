日式木結構獨棟厝: 可以客製化的溫馨耐震住宅

蓋一間屬於自己的獨棟厝是許多台灣人的夢想，而當你真的有能力，買好地並且要開始規劃設計的時候，你必須要考慮到很多小細節。為了讓你以及家人可以住得安心，並且住得長久，房子所選用的素材非常重要，尤其是多地震又潮濕的台灣，在蓋房子的所要考慮到的事情便相對多了許多。
這一次我們所要介紹的獨棟厝可以依照屋主的需求客製化，進而打造出一個夢想中的健康住宅。這間獨棟厝全棟採用日本木結構工法完成，以日本機密結構計算達到最高耐震、耐久，並配合隔音、隔熱及防潮工法，完成符合人體舒適環境。專家特別選用由日本最高規裁切防蟲處理過的木材，並採用實木設計，且以F4星低甲醛及防火建材，保障人、身安全。
喜歡木頭這種建材的你，一定要跟著我們一起探索這間獨棟厝的更多細節~
首先先讓我們欣賞這間獨棟厝的外觀。
屋主挑選了大地色系，讓人感受到來自自然的氣息，並且給人一種踏實感。
接下來讓我們看看這間獨棟厝建造的過程。
你可以看到這間房子的木造結構，而專家們採用日式的木結構，其縝密的工藝讓屋主可以住得健康又安心!
從正面可以看到房子的整體架構，也讓我們感受到這間獨棟厝的雄偉，而其山形的屋頂非常有傳統的風味。
現在讓我們踏進這間獨棟厝的室內吧!
房子不僅是以木頭結構建成，室內也搭建了木頭的樑柱，讓人可以好好地欣賞傳統木工的精純技藝。
最後讓我們一塊來欣賞這間獨棟厝中的榻榻米房。
這間榻榻米房散發了濃厚的日式風味，讓人彷彿像是置身在日式的建築中一樣。而對於在外奔走一天的居者來說，這樣一個榻榻米空間非常適合讓人沉澱心情，在此讀一本好書，或是靜靜地冥想。
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