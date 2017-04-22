舊屋改造: 為單身男子量身打造的明亮工業風公寓

台灣有許多屋況不佳的老公寓，常常讓人一進門便不忍直視，而這本點子簿的主角便是這樣的老舊空間。改造前的公寓不管是廚房或是浴室的設備都十分過時，不僅不美觀，對於居住的人來說也相當不便利。受到單身的屋主的委託，我們的專家出馬解救這樣的窘境，並且為屋主打造出符合其品味與個性的明亮工業風居所。

你也正打算改造你的老舊公寓嗎? 跟著我們一起 見證 這個讓人驚呼的改造過程，從中找到適合的靈感吧!