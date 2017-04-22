舊屋改造: 為單身男子量身打造的明亮工業風公寓

台灣有許多屋況不佳的老公寓，常常讓人一進門便不忍直視，而這本點子簿的主角便是這樣的老舊空間。改造前的公寓不管是廚房或是浴室的設備都十分過時，不僅不美觀，對於居住的人來說也相當不便利。受到單身的屋主的委託，我們的專家出馬解救這樣的窘境，並且為屋主打造出符合其品味與個性的明亮工業風居所。
你也正打算改造你的老舊公寓嗎? 跟著我們一起
見證這個讓人驚呼的改造過程，從中找到適合的靈感吧!
首先讓我們來看看這十分過氣的改造前的廚房。
原本的廚房的磁磚毫無時尚感可言，而幾乎快要倒塌的廚房櫥櫃更是讓人感到憂心忡忡。而這樣惡劣的環境，煮出來的時候誰能咽得下呢?
改造前的浴室是台灣公寓常見的，乾溼不分離的浴室。而洗手台的設備實在是過於老舊，不管是如廁或是沐浴，都不是一種享受啊!
改造前的客廳狀態比剛才那兩個區塊好上一些，然而圓點的壁紙與中式的座椅毫不搭嘎，這樣的品味讓人難以恭維。
改造前的陽台是寵物的棲身之地，以及擺放雜物的地方，實在是太浪費這個空間了。
現在讓我們看看改造後的公寓!
L 形的廚房節省空間又時尚，而緊鄰在旁的用餐區氣氛佳，讓人可以在此好好地享受美味佳餚。
改造後的洗手台的牆面以磚頭鋪設而成，質樸中又有時尚感，而比原本還要大上許多的洗手台讓屋主盥洗時更加便利。
改造後的浴室散發著濃厚的工業風，非常適合單身男子，而現代的衛浴設備也讓屋主可以更加享受沐浴的時光。
以木頭地板以及白色磚牆所打造而成的客廳讓人感到舒適放鬆，沙發後方是大片的窗戶，因此整個空間十分明亮寬敞。
最後讓我們瞧瞧改造後的陽台。以白色系的牆面以及玻璃所打造而成的陽台讓人彷彿置身在地中海，這裡再也不是擺放雜物的地方，而是可以讓屋主好好放鬆賞景的區塊。