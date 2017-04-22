低預算的好選擇: 擁有大露臺以及車庫的時尚郊區別墅

低預算要怎麼蓋一棟自己夢想中的房子呢? 施工期短，並且成本較傳統房屋低廉的預製組合屋是你的好選擇。例如這本點子簿所要介紹的，擁有大露臺以及庭院的時尚郊區別墅，就是由我們的預製屋專家所打造而成的低成本好居所。雖然說成本較為低廉，但是這間房子不管是裡或外都非常有質感。其外觀結合了傳統的結構與現代的元素，而房子內則以石材打造出奢華的時尚感。
你是不是也很好奇這間房子的真面目呢? 那就跟我們一起看一下去吧!
先讓我們走到這間房子的正面看看!
這間別墅的主要結構是傳統的鄉村房屋，然而仔細一看，洛帝的玻璃窗以及石材與木頭的搭配皆營造出現代時尚感。房子的右手邊是車庫，對於有車家庭來說非常便利。
現在繞到房子後面看看! 寬敞的庭院中不僅有許多綠色植物以及大露臺，還有一個小泳池。當炎熱的夏季到來的時候，不用出門就可以在家戲水，這是多麼幸福的事情啊~
為了維持室內的空間感，專家採用了開放式的設計。
灰色系的石材營造出奢華卻又低調的時尚感，而各件家具都展示了不同的個性以及好品味。由於起居空間的牆面開了多扇落地窗，因此在室內也可以感受到戶外的氣息與景致。
L 形的廚房對於喜歡下廚的人來說非常便利，而木頭的櫥櫃則帶來溫度。
用餐區的部分，木頭長桌搭配上白色的座椅以及燈具，讓人的食慾大增!
當室內的燈光開始閃耀之時，房子看起來更多了一絲浪漫的氣氛。而庭院的燈光，也讓戶外露臺區更為美麗。