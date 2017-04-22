低預算的好選擇: 擁有大露臺以及車庫的時尚郊區別墅

低預算要怎麼蓋一棟自己夢想中的房子呢? 施工期短，並且成本較傳統房屋低廉的預製組合屋是你的好選擇。例如這本點子簿所要介紹的，擁有大露臺以及庭院的時尚郊區別墅，就是由我們的預製屋專家所打造而成的低成本好居所。雖然說成本較為低廉，但是這間房子不管是裡或外都非常有質感。其外觀結合了傳統的結構與現代的元素，而房子內則以石材打造出奢華的時尚感。

你是不是也很好奇這間房子的真面目呢? 那就跟我們一起看一下去吧!