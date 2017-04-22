現代風獨棟厝:有美麗庭院步道與水池的時尚好居所

現代風的住宅能夠提供居者完善的設備，進而讓人住得便利又舒適。這本點子簿要帶大家欣賞位在新加坡的一間外觀美麗又現代的獨棟厝，它優雅有品味的外型是鄰居與訪客都羨慕的設計，而室內的時尚裝潢與寬敞的空間感也讓人非常稱羨！

除此之外，庭院的步道以及小水池讓屋主可以在家園內感受到放鬆的悠閒感。

現在就讓我們一起探索更多細節！