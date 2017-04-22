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現代風獨棟厝:有美麗庭院步道與水池的時尚好居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Moonbeam House, ming architects ming architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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現代風的住宅能夠提供居者完善的設備，進而讓人住得便利又舒適。這本點子簿要帶大家欣賞位在新加坡的一間外觀美麗又現代的獨棟厝，它優雅有品味的外型是鄰居與訪客都羨慕的設計，而室內的時尚裝潢與寬敞的空間感也讓人非常稱羨！

除此之外，庭院的步道以及小水池讓屋主可以在家園內感受到放鬆的悠閒感。

現在就讓我們一起探索更多細節！

外觀

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房子外的矮圍牆展現了木頭與石頭交錯的美，並且提供屋主良好的隱私性。充滿現代感的外觀雖然時尚但又顯得低調，讓人非常想要入內一探究竟。

步道

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走進家園內，庭院的步道引領人們通往門口，旁邊的豐富綠意帶來了愜意的自然風情，讓人感到非常放鬆。

小水池

Moonbeam House, ming architects ming architects 泳池
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家中的大片玻璃拉門外是沁藍的小水池，在炎熱的天氣中有消暑的作用。屋主可以不用出門，就在此與親朋好友們共度悠閒的時光。

明亮的起居空間

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踏進室內後，充滿開放感且明亮的室內空間讓人感到神清氣爽。白色的牆面與磁磚地板營造出優雅的氣息，搭配上木頭壁面櫃後更顯別緻。

通風良好

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從另外一個角度欣賞起居空間，你可以發現它緊鄰玻璃拉門，因此不論是通風或採光都很好。而新加坡的天氣炎熱，因此天花板上還加裝了吊扇，讓室內的空氣更流通。

用餐區

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長形的木頭餐桌讓人感受到木頭的美麗紋路與溫度，在這裡用餐想必會胃口打開吧？！

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絕美浴室

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使用大理石的浴室美到讓人驚呼！石材、玻璃與木頭搭配地天衣無縫，讓人彷彿置身在飯店中的奢華浴室一樣。

石材之美

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在這個家中可以欣賞到石材的美麗，以及這個素材所營造出的奢華風格。

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房子

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客廳

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臥室

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