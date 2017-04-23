現代風獨棟厝：屋齡 20 年的老屋變身成為有溫度的混凝土居所

20 年的歲月說長不長，說短不短，其中發生過的故事絕對是無比精彩。屋齡 20 年的房子也許還稱不上“老”，但是想必也經歷了歲月的焠鍊。這本點子簿的主角是歷經 20 年歲月的平凡獨棟厝，在專家的改造之下，這間獨棟厝變身成為外觀非常多元、具有現代感的美麗居所。
在外頭欣賞這間獨棟厝的時候，你會目不轉睛地欣賞其細膩的設計，而進到屋內後，每個生活區塊都十分有特色且美觀舒適，是令人稱羨的美好空間。
如果你也好奇這間獨棟厝的真面目，現在就與我們一起欣賞更多精彩的細節！
首先讓我們欣賞這間獨棟厝的外觀。
來自前置建築的專家們賦予房子豐富的立面表情，以交錯的方格以及多樣的素材加強外觀的層次感，其毫不單調的外型以及多元的細節值得讓人細細品味。
從這個角度可以欣賞到房子的多元面貌，以混凝土結合木頭的外觀讓人感受到冷暖調結合的和諧之美。
改造前的獨棟厝看起來十分平凡無奇，中規中矩的外表沒有太出色的個性。
現在讓我們近距離欣賞這間獨棟厝的入口。
美麗的方形混凝土框架搭配綠色植物以及木頭大門後，顯得現代時尚，卻又絲毫不生冷。
在大門口的位置，專家以混凝土打造了簡單的花圃，以及可以坐下來歇息的座椅區。
寬敞的玄關因為氣窗的設計而十分明亮，大面積的收納也能容納得下全家人的鞋子們。
樓梯間走簡約的風格，專家在中間規劃了可以擺放收藏的器皿的透明格，讓樓梯間不只有實用的功能。
木頭的地板讓人感覺到自然的溫度，大片的窗戶則引進了自然光，天花板上的吊扇則讓通風更加良好。
廚房的風格十分典雅，寬敞的面積讓家人可以一起在此下廚。
專家利用復古的家具，為室內帶來與眾不同的個性。
寬敞明亮的浴室有兩個洗手台，讓屋主在早晨不需要上演爭奪戰。混凝土的牆面與木頭地板形成絕妙的對比，而玻璃牆則帶來強烈的現代感。
緊鄰陽臺的用餐區開放感非常棒，木頭的家具與灰色的地板搭配起來十分和諧。
美麗的陽臺望出去是絕美的景緻，而與遠山呼應的小草坪以及小樹則讓人有置身在大自然中的錯覺。
另外一間浴室有天窗的設計，因此屋主可以在陽光的照射下好好地享受放鬆的沐浴時光。
泡澡區的浴缸讓人聯想到日式風呂的設計，在此讓人有置身在溫泉旅館的錯覺。