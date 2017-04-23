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現代風獨棟厝：屋齡 20 年的老屋變身成為有溫度的混凝土居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
YS112 House, 前置建築 Preposition Architecture 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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20 年的歲月說長不長，說短不短，其中發生過的故事絕對是無比精彩。屋齡 20 年的房子也許還稱不上“老”，但是想必也經歷了歲月的焠鍊。這本點子簿的主角是歷經 20 年歲月的平凡獨棟厝，在專家的改造之下，這間獨棟厝變身成為外觀非常多元、具有現代感的美麗居所。

在外頭欣賞這間獨棟厝的時候，你會目不轉睛地欣賞其細膩的設計，而進到屋內後，每個生活區塊都十分有特色且美觀舒適，是令人稱羨的美好空間。

如果你也好奇這間獨棟厝的真面目，現在就與我們一起欣賞更多精彩的細節！

外觀

與鄰房協調 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

與鄰房協調

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

首先讓我們欣賞這間獨棟厝的外觀。

來自前置建築的專家們賦予房子豐富的立面表情，以交錯的方格以及多樣的素材加強外觀的層次感，其毫不單調的外型以及多元的細節值得讓人細細品味。

側面

After 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

After

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

從這個角度可以欣賞到房子的多元面貌，以混凝土結合木頭的外觀讓人感受到冷暖調結合的和諧之美。

整修前的獨棟厝

Before 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

Before

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

改造前的獨棟厝看起來十分平凡無奇，中規中矩的外表沒有太出色的個性。

入口

材質的表情 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

材質的表情

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

現在讓我們近距離欣賞這間獨棟厝的入口。

美麗的方形混凝土框架搭配綠色植物以及木頭大門後，顯得現代時尚，卻又絲毫不生冷。

門口

外玄關 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

外玄關

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

在大門口的位置，專家以混凝土打造了簡單的花圃，以及可以坐下來歇息的座椅區。

玄關

內玄關 前置建築 Preposition Architecture 現代風玄關、走廊與階梯
前置建築 Preposition Architecture

內玄關

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

寬敞的玄關因為氣窗的設計而十分明亮，大面積的收納也能容納得下全家人的鞋子們。

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樓梯間

上上下下 前置建築 Preposition Architecture 現代風玄關、走廊與階梯
前置建築 Preposition Architecture

上上下下

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

樓梯間走簡約的風格，專家在中間規劃了可以擺放收藏的器皿的透明格，讓樓梯間不只有實用的功能。

充滿溫度的家

客餐廳窗外 前置建築 Preposition Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

客餐廳窗外

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

木頭的地板讓人感覺到自然的溫度，大片的窗戶則引進了自然光，天花板上的吊扇則讓通風更加良好。

廚房

透 前置建築 Preposition Architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片
前置建築 Preposition Architecture

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

廚房的風格十分典雅，寬敞的面積讓家人可以一起在此下廚。

復古傢俱

簡單的臥房 前置建築 Preposition Architecture 臥室
前置建築 Preposition Architecture

簡單的臥房

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

專家利用復古的家具，為室內帶來與眾不同的個性。

浴室

自然清亮 前置建築 Preposition Architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
前置建築 Preposition Architecture

自然清亮

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

寬敞明亮的浴室有兩個洗手台，讓屋主在早晨不需要上演爭奪戰。混凝土的牆面與木頭地板形成絕妙的對比，而玻璃牆則帶來強烈的現代感。

用餐區

頂樓起居 前置建築 Preposition Architecture 露臺
前置建築 Preposition Architecture

頂樓起居

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

緊鄰陽臺的用餐區開放感非常棒，木頭的家具與灰色的地板搭配起來十分和諧。

陽臺

內外通透 前置建築 Preposition Architecture 露臺
前置建築 Preposition Architecture

內外通透

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

美麗的陽臺望出去是絕美的景緻，而與遠山呼應的小草坪以及小樹則讓人有置身在大自然中的錯覺。

有天窗的浴室

光的沐浴 前置建築 Preposition Architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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光的沐浴

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
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另外一間浴室有天窗的設計，因此屋主可以在陽光的照射下好好地享受放鬆的沐浴時光。

泡澡區

露天 前置建築 Preposition Architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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露天

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

泡澡區的浴缸讓人聯想到日式風呂的設計，在此讓人有置身在溫泉旅館的錯覺。

延伸閱讀：現代風獨棟厝:有美麗庭院步道與水池的時尚好居所

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