現代風獨棟厝：屋齡 20 年的老屋變身成為有溫度的混凝土居所

20 年的歲月說長不長，說短不短，其中發生過的故事絕對是無比精彩。屋齡 20 年的房子也許還稱不上“老”，但是想必也經歷了歲月的焠鍊。這本點子簿的主角是歷經 20 年歲月的平凡獨棟厝，在專家的改造之下，這間獨棟厝變身成為外觀非常多元、具有現代感的美麗居所。

在外頭欣賞這間獨棟厝的時候，你會目不轉睛地欣賞其細膩的設計，而進到屋內後，每個生活區塊都十分有特色且美觀舒適，是令人稱羨的美好空間。

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