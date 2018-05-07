40 年老屋翻新實例：四房兩廳、典雅又舒適的美麗公寓

40 年的老公寓想必有許多問題，例如這本點子簿的主角，其最大的問題便是建築本身無玄關規劃，且採光非常地差。負責改造的專家們從生活、工作、娛樂、個性當中導入設計的一切可能，讓空間變得更耐人尋味、並有更具多元性的話題元素。
為了讓屋主可以住得舒適又有品味，專家們強化了收納的機能，並且改變家中的動線，還增設了玄關的區塊。在設計風格方面，現代感十足的元素營造出時尚感，而中性的色調則讓人感到非常舒服自在。
現在就一起來看看這間 40 年老屋重生後的樣貌吧！
首先先讓我們欣賞廚房以及用餐區的空間。
Ｌ形的白色廚房面積雖然不大，但是以動線以及設備來說，都能滿足下廚的人的需求，也能讓煮菜的過程更有效率。用餐區的部分，木頭的長桌以及椅子非常典雅，也讓人感受到溫暖。
接著讓我們走道客廳的區塊，簡約的設計以及中性的色系讓人感到十分放鬆，沒有壓迫感。專家在牆面規劃了收納格以及層架，增加家中的儲藏空間。
專家以玻璃拉門的設計分隔不同的區塊，同時保有良好的空間感，是非常聰明的做法。
以灰色與白色為主色系的臥室散發了簡約之美，沒有繁複的設計以及家具反而讓人更能靜下心來。
在客廳旁邊的小書桌自成為開放式的書房，省空間之外，也讓人感到更為開闊。
最後讓我們欣賞家中美麗的小細節。
木頭的拉門以及造型的燈具，還有黑框的玻璃窗，都讓人感受到與眾不同的好品味。
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