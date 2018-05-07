40 年老屋翻新實例：四房兩廳、典雅又舒適的美麗公寓

40 年的老公寓想必有許多問題，例如這本點子簿的主角，其最大的問題便是建築本身無玄關規劃，且採光非常地差。負責改造的專家們從生活、工作、娛樂、個性當中導入設計的一切可能，讓空間變得更耐人尋味、並有更具多元性的話題元素。

為了讓屋主可以住得舒適又有品味，專家們強化了收納的機能，並且改變家中的動線，還增設了玄關的區塊。在設計風格方面，現代感十足的元素營造出時尚感，而中性的色調則讓人感到非常舒服自在。

現在就一起來看看這間 40 年老屋重生後的樣貌吧！