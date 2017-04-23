改造老氣舊屋：一個擁有寬敞庭院的明亮清新居所

這本點子簿要帶大家見證一間老氣舊屋重生的過程。這間位在韓國的老房子的外觀讓人擔心屋主的安全，而室內的客廳、廚房、臥室以及浴室都十分過時，而由於動線以及收納設計不佳，家中十分凌亂，讓人絲毫無法靜下心來。

專家為了屋主出馬搶救這間老房子，並且賦予其現代的元素，藉此打造出一個明亮的清新居所。家中的每個空間都變得整潔有條理之外，最令人羨慕的就是寬敞的庭院空間。

現在就一起來看看改造前後的樣貌！