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改造老氣舊屋：一個擁有寬敞庭院的明亮清新居所

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這本點子簿要帶大家見證一間老氣舊屋重生的過程。這間位在韓國的老房子的外觀讓人擔心屋主的安全，而室內的客廳、廚房、臥室以及浴室都十分過時，而由於動線以及收納設計不佳，家中十分凌亂，讓人絲毫無法靜下心來。

專家為了屋主出馬搶救這間老房子，並且賦予其現代的元素，藉此打造出一個明亮的清新居所。家中的每個空間都變得整潔有條理之外，最令人羨慕的就是寬敞的庭院空間。

現在就一起來看看改造前後的樣貌！

改造前的外觀

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改造前的房子外觀十分過時，而牆面上的裂痕則讓人擔心起屋主的人身安全。

改造前的庭院

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改造前的庭院毫無章法可言，凌亂的植物一點也不美觀，而旁邊的一堆雜物也十分礙眼。

改造前的客廳

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進到屋內後，那過氣的裝潢讓人絲毫感受不到任何活力。

改造前的浴室

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改造前的浴室居然比客廳還糟！可怕的老舊磁磚讓人不想多待在浴室一分一秒，而跟不上時代的衛浴設備也無法提供屋主舒適的生活。

改造前的陽臺

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改造前的陽臺根本無法讓人放鬆，可以說是擺放雜物的區塊。

改造後的廚房

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改造後的屋內整體採用了白色以及淺色系的木頭，營造出簡約時尚感。Ｌ形的廚房讓屋主煮起菜來更佳便利，白色的櫥櫃也更加強了潔淨感。

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改造後的浴室

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改造後的浴室有現代的衛浴設備，並且沒有任何老氣的裝潢，讓人感到耳目一新。

儲藏空間

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改造前家因為缺乏收納設計而顯得凌亂不堪，專家特地在房內規劃了大量的牆面收納，省空間又美觀。

改造後整潔的書房

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改造後的房屋外觀

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改造後的一樓花圃

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改造後的美麗庭院

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最後讓我們看看改造後的美麗庭院，這裡不僅讓人可以徹底放鬆，邀請親友來這裡也能感受到戶外咖啡店的氛圍。

延伸閱讀：舊屋改造: 為單身男子量身打造的明亮工業風公寓

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