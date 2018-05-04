新竹山中的混凝土別墅：單純與純粹的明亮木質空間

你渴望在被綠意環繞的環境中生活，回歸最原始的單純與純粹嗎。這本點子簿將要帶你前往新竹的山區，欣賞一間由行一建築的專家們所精心打造的混凝土住宅。專家們賦予了這間混凝土別墅方形的幾何結構，並且隨著山勢設計出對應的傾斜屋頂，而這個建築就像是一顆原生的石頭般靜靜地坐落在山裡，隨著時間與自然慢慢的雕塑出生活的面貌。

別墅屋內的空間以牆面以及天花板的開口，讓陽光以及微風進駐家中，也讓居者可以感受到自然，欣賞到天空、山景、坡道、河景與都市天際線。除此之外，室內的每個空間都有專屬的自然框景，起居空間則開放而通透。

一起靜下心來，跟著我們探索這間山中的混凝土別墅吧！