新竹山中的混凝土別墅：單純與純粹的明亮木質空間

你渴望在被綠意環繞的環境中生活，回歸最原始的單純與純粹嗎。這本點子簿將要帶你前往新竹的山區，欣賞一間由行一建築的專家們所精心打造的混凝土住宅。專家們賦予了這間混凝土別墅方形的幾何結構，並且隨著山勢設計出對應的傾斜屋頂，而這個建築就像是一顆原生的石頭般靜靜地坐落在山裡，隨著時間與自然慢慢的雕塑出生活的面貌。
別墅屋內的空間以牆面以及天花板的開口，讓陽光以及微風進駐家中，也讓居者可以感受到自然，欣賞到天空、山景、坡道、河景與都市天際線。除此之外，室內的每個空間都有專屬的自然框景，起居空間則開放而通透。
一起靜下心來，跟著我們探索這間山中的混凝土別墅吧！
“屋”如其名，其外觀就如同它的名字 ”石山方居“ 一樣，混凝土的素材讓房子像是石頭一樣，而方形的結構則讓這個建築物更有獨特的個性。在旁邊的綠意襯托之下，石山方居更顯美麗。
近距離欣賞石山方居，牆面上開的窗戶大小各異，除了帶來幾何的元素，也讓灰色的外觀更有層次感。
在進到別墅屋內之前，先讓我們看看建造過程中的樣貌吧！
你可以預想到，完工後的住宅想必有十分大片，可以欣賞到美景的窗戶。
不管是牆面上的窗戶，或是天花板的天窗都讓陽光進駐家中。溫暖的陽光照射在白色的牆面上讓室內感覺更為明亮，而木頭的元素則讓空間更有溫度。
別墅內開放式的起居空間讓人感到十分舒暢，而木頭的元素與混凝土的外觀調性相反，是沒有預料到的驚喜。
結合了用餐區與客廳的起居空間沒有繁雜的設計，簡約的風格讓人更可以回歸原始的純粹生活。坐在潔白的沙發上，可以望向屋外的綠意，與自然互動。
從別墅二樓的角度看過去，家中的方形窗戶與天花板的樑柱結構都十分有造型感，讓人感受到現代建築的精華。