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低造價的時尚空間：37 坪的兩層樓藍色貨櫃屋

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Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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相信大多數 homify 的讀者對於貨櫃屋這種新型態的房屋不感到陌生。由於廢棄貨櫃價格低廉，而組裝貨櫃屋也十分快速，因此這樣的房子非常適合預算有限且喜歡挑戰傳統思維的屋主。

這次我們所要介紹的貨櫃屋有著天藍色的外形，兩層樓的它擁有寬敞的戶外空間，屋主可以盡情地欣賞週遭美好的綠意。專家利用木頭的地板，為屋內打造出不生冷的溫馨感，一改眾人對於貨櫃屋的既定印象。

現在就讓我們一起欣賞更多細節吧！

頂樓

Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 露臺
Edificare Containers Transformados

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頂樓的空間規劃了大片的木頭露臺，天藍色的屋身搭配上籐製的座椅，讓人雖然位在森林中，卻能感受到像是在海邊度假的感覺。

玻璃拉門

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為了連結戶外與市內的空間，專家設計了玻璃拉門，而木頭的走道也與貨櫃這樣的素材形成對比，也為房屋帶來一絲溫度。

遠看

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從下方欣賞這間貨櫃屋，你可以看到藍色與白色的線條所構成的美好畫面。雖然說房子的顏色十分搶眼，但是在樹林間卻不會顯得突兀。

室內

Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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進到屋內後，開放式的起居空間讓人感到神清氣爽。白色的牆面與淺色系的木頭地板讓整體空間更為舒適，而這張圖片中牆面上開的圓形窗戶造型十分特別，並且像是把窗外的景緻像表框一樣框起來。

黑與白

Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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貨櫃屋內的廚房流理檯採用黑色系，與白色的牆面產生強烈對比，並且展現了不一樣的個性。

與戶外的連結

Casa Azul em São Sebastião das Águas Claras | Nova Lima MG, Edificare Containers Transformados Edificare Containers Transformados 臥室
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只要打開玻璃拉門，就能通往木頭的走道，迎向自然的洗禮。而當你在室內的時候，那溫馨的氣息以及簡約的設計絕對不會讓你意識到這是一間貨櫃屋。

延伸閱讀：跟著你走的家: 有榻榻米房的時尚黑色貨櫃屋

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