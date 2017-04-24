低造價的時尚空間：37 坪的兩層樓藍色貨櫃屋

相信大多數 homify 的讀者對於貨櫃屋這種新型態的房屋不感到陌生。由於廢棄貨櫃價格低廉，而組裝貨櫃屋也十分快速，因此這樣的房子非常適合預算有限且喜歡挑戰傳統思維的屋主。

這次我們所要介紹的貨櫃屋有著天藍色的外形，兩層樓的它擁有寬敞的戶外空間，屋主可以盡情地欣賞週遭美好的綠意。專家利用木頭的地板，為屋內打造出不生冷的溫馨感，一改眾人對於貨櫃屋的既定印象。

現在就讓我們一起欣賞更多細節吧！