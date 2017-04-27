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11 間省錢又環保的精美可愛小房子

Genie Chien Genie Chien
Home In The Woods, Facit Homes Facit Homes 木屋
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你是否曾經想過住進一座嬌小迷人的房子？事實上，住家的大小真的不是頂重要的事！住屋的面積小巧些，不僅可以節省購屋成本，同時它還是一個為我們的地球創造永續環境的好方法，既可以減少碳排放量，更是對生態友好的作法。如果你擔心小型住家會影響到風格設計，不妨來看看以下我們為你蒐集到的 11 款精緻時尚小住家，保證你一定會愛上。立刻就來參觀吧！

1。完美的木製小別莊

Timber Clad Exterior Facit Homes 木屋
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

這座可愛的小住宅完美地和戶外環境融合為一，展現出一種寧靜和諧的風格。最引人注目的是斜坡式的屋頂設計，彷彿在向周遭的環境和林木致上最高的敬意！

2。精巧的原野小屋

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Greenmoxie Magazine

Greenmoxie Magazine
Greenmoxie Magazine
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如果你想住在一座被原野擁抱的小房裡，這座就是你的夢想之家！它有著極為舒適的木材裝潢和多功能的戶外甲板，充滿了強烈的個性美！

3。優雅的鄉村之家

The Garden Cottage Fraher and Findlay 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Fraher and Findlay

The Garden Cottage

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

這座外型很優雅的鄉村住宅，擁有超大型的折疊式門戶，可以通向室外鬱鬱蔥蔥的花園，滿足了所有想要親近自然的心靈！

4。苗條的身影

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Black
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

當你擁有一片長條型的土地時，一樣可以蓋起一座功能齊全的住家。照片中這座極盡空間利用的住家，就以苗條的身影贏得時尚人士的喝采！

5。生態友好的設計

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films 房子 複合木地板 Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
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這座與大自然和諧相處的住家，座落在加州鬱鬱蔥蔥的森林中，不僅造型獨特，採用暖色的木材打造，更賦予它亮麗的外觀。

6。紐約的迷你閣樓

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

這座房子的空間小到令人尷尬，但是建築師卻能發揮神創意，把它轉化為一座擁有多功能，而且非常宜居的都會小天堂！

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7。樹林裏的迷人小木屋

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル 房子
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

還有什麼比冰雪覆蓋山坡上的溫暖舒適小木屋更迷人的呢？照片中這座擁有明豔紅色外觀的小住宅，看來根本就像從童話故事裡跳出來！

8。緊湊的住宅空間

Tsubomi House (Tokyo Bud House), FLAT HOUSE FLAT HOUSE 房子
FLAT HOUSE

Tsubomi House (Tokyo Bud House)

FLAT HOUSE
FLAT HOUSE
FLAT HOUSE

夾在兩棟建築物之間，設計師充分利用幾何形狀，將這塊狹長的土地打造成一座不可思議的時尚住家，不僅外觀吸睛，而且也滿足了所有現代生活的需求。

9。令人印象深刻的狹長型結構

House in Koganei, 石井秀樹建築設計事務所 石井秀樹建築設計事務所
石井秀樹建築設計事務所

House in Koganei

石井秀樹建築設計事務所
石井秀樹建築設計事務所
石井秀樹建築設計事務所

這座住家的正前方不設任何窗戶，構成一幅很有隱私感的外觀。內部其實有著相當寬敞的空間，生活起居功能則是分佈到多個樓層裡。

10。豐富多彩的簡單造型

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura 書房/辦公室
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

這座簡單多彩的住家，擁有工業風格的美感。具有紋理的混凝土牆壁，搭配上亮眼的黃色和紅色門牆，流露出十足的個性感。

11。傳統設計的創新風範

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura 組合屋
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

這座住家的結構宛如傳統的穀倉或農舍，內部則是集所有功能於一身的宅第。大片的落地窗讓住戶可以一眼望到美麗的戶外景觀，傾斜的屋頂造型更創造出另類的風情來。

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