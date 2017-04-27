11 間省錢又環保的精美可愛小房子

你是否曾經想過住進一座嬌小迷人的房子？事實上，住家的大小真的不是頂重要的事！住屋的面積小巧些，不僅可以節省購屋成本，同時它還是一個為我們的地球創造永續環境的好方法，既可以減少碳排放量，更是對生態友好的作法。如果你擔心小型住家會影響到風格設計，不妨來看看以下我們為你蒐集到的 11 款精緻時尚小住家，保證你一定會愛上。立刻就來參觀吧！