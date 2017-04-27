11 間省錢又環保的精美可愛小房子

你是否曾經想過住進一座嬌小迷人的房子？事實上，住家的大小真的不是頂重要的事！住屋的面積小巧些，不僅可以節省購屋成本，同時它還是一個為我們的地球創造永續環境的好方法，既可以減少碳排放量，更是對生態友好的作法。如果你擔心小型住家會影響到風格設計，不妨來看看以下我們為你蒐集到的 11 款精緻時尚小住家，保證你一定會愛上。立刻就來參觀吧！
這座可愛的小住宅完美地和戶外環境融合為一，展現出一種寧靜和諧的風格。最引人注目的是斜坡式的屋頂設計，彷彿在向周遭的環境和林木致上最高的敬意！
如果你想住在一座被原野擁抱的小房裡，這座就是你的夢想之家！它有著極為舒適的木材裝潢和多功能的戶外甲板，充滿了強烈的個性美！
這座外型很優雅的鄉村住宅，擁有超大型的折疊式門戶，可以通向室外鬱鬱蔥蔥的花園，滿足了所有想要親近自然的心靈！
這座與大自然和諧相處的住家，座落在加州鬱鬱蔥蔥的森林中，不僅造型獨特，採用暖色的木材打造，更賦予它亮麗的外觀。
這座房子的空間小到令人尷尬，但是建築師卻能發揮神創意，把它轉化為一座擁有多功能，而且非常宜居的都會小天堂！
還有什麼比冰雪覆蓋山坡上的溫暖舒適小木屋更迷人的呢？照片中這座擁有明豔紅色外觀的小住宅，看來根本就像從童話故事裡跳出來！
夾在兩棟建築物之間，設計師充分利用幾何形狀，將這塊狹長的土地打造成一座不可思議的時尚住家，不僅外觀吸睛，而且也滿足了所有現代生活的需求。
這座住家的正前方不設任何窗戶，構成一幅很有隱私感的外觀。內部其實有著相當寬敞的空間，生活起居功能則是分佈到多個樓層裡。
這座簡單多彩的住家，擁有工業風格的美感。具有紋理的混凝土牆壁，搭配上亮眼的黃色和紅色門牆，流露出十足的個性感。
這座住家的結構宛如傳統的穀倉或農舍，內部則是集所有功能於一身的宅第。大片的落地窗讓住戶可以一眼望到美麗的戶外景觀，傾斜的屋頂造型更創造出另類的風情來。
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