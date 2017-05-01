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6 個佈置你的小公寓的簡單訣竅！

Tarsier Tarsier
Wohncontainer innen, EBA51 EBA51
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隨著地價的攀升，全球對公寓大廈的需求也不斷地上揚。這是因為公寓的設計是向上發展，因此可以減少建築的土地面積、又可以容納大量的住客，大大提升了經濟的效能。可惜，公寓的格局不良、坪數小，基本的浴室、廚房、客廳和卧室都很難一應俱全，只好善用每一寸空間，想出不同的小訣竅節省位置。

以下的專題搜羅了 6 個佈置公寓的小訣竅，為你打造一個實用美麗的家，千萬別錯過哦！

1. 外觀與實用兼具的廚房：多使用開放式空間

homify 廚房長凳套
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創新的現代設計為小坪公寓打造更多可能性，節省空間的同時，也可以提升實用性，讓感覺十分密閉的空間更為有開放感。這樣的設計可以讓廚房、飯廳和書房等區塊都更實用。像以上的開放式廚房，廚房裝修師使用了走廊的空間，把它打造成一個美觀與實用兼具的廚房。

2. 書房和卧房的結合：選用創新的家飾用品

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住在小公寓的你千萬不要抹剎創意，想像力可以為我們創造出意想不到的空間，就像這間卧房一樣，室內佈置師聰明地把書桌和睡床合併在一起，長形的擺設善用了房間的空間，加上油漆工程師大膽的用色，更是讓人印象深刻。

3. 角落的小飯桌：多用家飾品佈置空間

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採用極簡主義和自然風格的設計，小飯桌成為了客廳的焦點，簡約的傢俱、傢飾品配上翠綠的小盆裁，給人一種優雅自在的感覺，即便空間比較小，還是充滿了迷人的氣氛，真是一個享用早餐的好地方。

4. 隨意取材的大廳設計：大膽隨心的佈置

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公寓裡的每個角落都是發揮創意的好地方，像這個大廳一樣，住戶按照著自己的喜好去佈置，把收集的心頭好都放在一起，打造出超有個性的小角落。有時候，大膽使用繽紛色彩的傢具和不同類型的裝飾品去佈置家居，可以讓房間更加時尚美麗。

5. 充滿創意空間的睡房：善用高度

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如果幸好你的公寓擁用高天花板的設計，你可以考慮一些垂直發展的室內設計，好好地善用房間的空間，例如超高的床架，床下的空間便可變成儲物櫃、衣物間或書架，增加實用的空間。

6. 使用折疊式的家具：增加房間的靈活性

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為了節省空間，很多人都會選用折疊式的家品，常見的例子有書桌和椅子，它們打破了傳統家具的設計，增加房間的靈活性和實用空間，讓你的小公寓也可以設備齊全。

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