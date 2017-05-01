6 個佈置你的小公寓的簡單訣竅！

隨著地價的攀升，全球對公寓大廈的需求也不斷地上揚。這是因為公寓的設計是向上發展，因此可以減少建築的土地面積、又可以容納大量的住客，大大提升了經濟的效能。可惜，公寓的格局不良、坪數小，基本的浴室、廚房、客廳和卧室都很難一應俱全，只好善用每一寸空間，想出不同的小訣竅節省位置。

以下的專題搜羅了 6 個佈置公寓的小訣竅，為你打造一個實用美麗的住家，千萬別錯過哦！