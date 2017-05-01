6 個佈置你的小公寓的簡單訣竅！

隨著地價的攀升，全球對公寓大廈的需求也不斷地上揚。這是因為公寓的設計是向上發展，因此可以減少建築的土地面積、又可以容納大量的住客，大大提升了經濟的效能。可惜，公寓的格局不良、坪數小，基本的浴室、廚房、客廳和卧室都很難一應俱全，只好善用每一寸空間，想出不同的小訣竅節省位置。
以下的專題搜羅了 6 個佈置公寓的小訣竅，為你打造一個實用美麗的住家，千萬別錯過哦！
創新的現代設計為小坪公寓打造更多可能性，節省空間的同時，也可以提升實用性，讓感覺十分密閉的空間更為有開放感。這樣的設計可以讓廚房、飯廳和書房等區塊都更實用。像以上的開放式廚房，廚房裝修師使用了走廊的空間，把它打造成一個美觀與實用兼具的廚房。
公寓裡的每個角落都是發揮創意的好地方，像這個大廳一樣，住戶按照著自己的喜好去佈置，把收集的心頭好都放在一起，打造出超有個性的小角落。有時候，大膽使用繽紛色彩的傢具和不同類型的裝飾品去佈置家居，可以讓房間更加時尚美麗。
如果幸好你的公寓擁用高天花板的設計，你可以考慮一些垂直發展的室內設計，好好地善用房間的空間，例如超高的床架，床下的空間便可變成儲物櫃、衣物間或書架，增加實用的空間。
為了節省空間，很多人都會選用折疊式的家品，常見的例子有書桌和椅子，它們打破了傳統家具的設計，增加房間的靈活性和實用空間，讓你的小公寓也可以設備齊全。
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