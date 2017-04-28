586 萬台幣成就的不平凡：雙體式的時尚貨櫃屋

homify 曾經介紹過不少時尚又好住的貨櫃屋，讓大家對於這種顛覆傳統的居住方式有更深入的認識和了解，比如說之前的我用 12 萬台幣蓋了一間貨櫃屋、你一生中看過最酷的貨櫃屋等文章。

而今天我們將會為大家多介紹一個獨特的雙體式時尚貨櫃屋，它們由法國設計公司SPRAY ARCHITECTURE打造，無論從外型還是設計細節上都經過細心考量，絕對值我我們好好參觀喔！