586 萬台幣成就的不平凡：雙體式的時尚貨櫃屋

homify 曾經介紹過不少時尚又好住的貨櫃屋，讓大家對於這種顛覆傳統的居住方式有更深入的認識和了解，比如說之前的我用 12 萬台幣蓋了一間貨櫃屋、你一生中看過最酷的貨櫃屋等文章。
而今天我們將會為大家多介紹一個獨特的雙體式時尚貨櫃屋，它們由法國設計公司SPRAY ARCHITECTURE打造，無論從外型還是設計細節上都經過細心考量，絕對值我我們好好參觀喔！
整體建築由兩個外型類同的灰色貨櫃屋組成，一邊是屋主的日常起居空間，而另一邊則用作工用室或展覽廳之用。
環繞著貨櫃屋四周的還有一大片青翠的草坡，植物以其翠綠的顏色來調和一般鐵皮屋會帶來的冰冷感。
今天我們集中參觀的是擁有不同起居空間的那一個貨櫃屋。
從圖片中可見，貨櫃屋建於金屬地基之上，地面並鋪有碎石來填補空間。在屋底和地面之間其實還有些空隙，這裡可是絕佳的儲柴空間呢！
房子的入口處設有一個木甲板，門前擺放著能代表屋主風格的現代藝術品。
看到這種貨櫃屋設計，你可能會問：「那天熱的時候房子不就熱死了？」其實不然。設計師早就考慮到這種隔熱設計，於是整個貨櫃屋的外牆都採用了雙層隔熱塗層，而屋頂並採用雙層設計，並設有隔熱及防水雙重功能。
房子長型的設計能夠有效提升實用面積，而室內的間隔亦同樣以實用為主要原則。
因此走廊是窄窄長長的，可是設計師亦不忘在此擺放藝術作品，來裝飾這個充滿工業風味道的空間。
在這個工作室裡我們可以看到設計是簡約的，大型玻璃窗能夠提高室內採光以節省能源。
房子裡的每個角度其實都擺放著不同的藝術品來提升整體設計的質感，在工作室這裡也不例外。
臥室的設計同樣以舒適自然為主要原則，木製傢俱組成了整個空間。原來木材的自然質感，跟走工業風路線的室內設計可以這麼配合，並且毫無違和感！
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