兩層樓獨棟厝：混搭風格、擁有絕佳收納設計的舒適居所

當你在參觀別人的房子，看到一些絕妙的設計點子的時候，你會不會在心裡讚嘆地說：「天啊，他們到底是怎樣想到這個點子的」？想必一定會吧！我們同時亦相信，你心底裡其實也希望到訪的賓客對於你的房子設計亦有同樣的想法！

那麼好吧，今天就讓homify為大家介紹一所位於韓國的時尚房子吧！房子的每個角落可是具有不少絕佳設計點子，完美展現了設計師爆發的靈感！或許，你也可以從中學到不少的東西喔～