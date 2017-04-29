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兩層樓獨棟厝：混搭風格、擁有絕佳收納設計的舒適居所

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當你在參觀別人的房子，看到一些絕妙的設計點子的時候，你會不會在心裡讚嘆地說：「天啊，他們到底是怎樣想到這個點子的」？想必一定會吧！我們同時亦相信，你心底裡其實也希望到訪的賓客對於你的房子設計亦有同樣的想法！

那麼好吧，今天就讓homify為大家介紹一所位於韓國的時尚房子吧！房子的每個角落可是具有不少絕佳設計點子，完美展現了設計師爆發的靈感！或許，你也可以從中學到不少的東西喔～

​入口

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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房子的入口處可能並不會讓你從第一眼就會嚇一跳，可是前門的選色與整體的設計感倒是讓人看得非常順眼——在平滑的灰牆以及充滿質感紅磚牆之間，是一個擁有純白外框、駱駝色色調的前門。

​營造焦點

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室內大部分的起居空間採用開放式空間設計，以提升房子的最大空間感。而必要時，設計師則選擇使用半牆或假牆來作一些簡單的分隔。

而在我們眼前的這一堵深灰牆上甚至還掛有油畫，設計師更裝設了小射燈來把焦點帶到畫上來，瞬間就提起了房子的藝術感。

​開洞式牆面

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餐廳和客廳之間的一堵牆上，設計師則選擇在中間開個洞。這樣子的做法既可以把兩個起居空間連結起來，解決了傳統實體牆會帶來的累贅感，同時亦可以使兩個不同的起居空間作適度的分隔。

​牆面收納空間

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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在樓梯的角落裝有這樣子的一個書櫃，完美地盡用每一寸的收納空間。

使用垂直空間

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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如果家裡樓底夠高的造，不妨考慮一下利用垂直空間吧！例子有圖中這個設計創新的洗衣區域——有別於我們一般的做法，設計師選擇把洗衣機及乾衣機疊起來，節省了不少橫向空間！

除此以外，這裡還裝有一道灰色色調的拉門，平常用不到這個區域的時候就可以把門關起來，營造出更整潔的觀感。

​更多收納

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臥室的設計非常簡約，而其中一個特點必定就是一整組靠牆的衣櫃和收納櫃了！

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​引進自然光

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在另一個臥室裡則裝有了玻璃窗來引進自然光，讓柔和光線來提升房間整體舒適度。 而這裡最特別的設計點子，莫過於那兩道由櫃門組成的「窗簾」了！

​優雅細節

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最後我們來參觀的浴間則走比較典雅高貴的路線——整個牆面都鋪有白色瓷磚，配搭著經典復古的拼花地板圖紋以及仿金的把手和水龍頭等等，真的擁有非常多的優雅設計細節呢！

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