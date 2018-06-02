透天別墅怎麼設計？ 一個三代同堂的絕美實例

透天厝是台灣早期常見的房型之一，是一種佔地面積小的獨立式住宅。傳統透天厝的室內間隔通常都較為複雜，也會因為佔地不夠寬闊的關係而顯得空間感不足，房子採光與通風不足亦是常見的問題。
而今天我們要為大家介紹的現代透天厝則解決了以上的問題，它既保留這種房型獨特之處的同時，亦注入了不少時尚設計元素，並結合了悠閒與高貴兩種質感！現在就讓我們來參觀這所由台灣的設計公司——芸采創意空間設計YCID INTERIOR DESIGN——打造的美房吧～
房子為一個三代同堂的家庭而設，因此設計師既要滿足年青一輩對設計品味的要求，同時亦要兼顧到長輩與小孩的實際居住需要。設計師強調室內裝潢的線條、間隔與材質運用等等，旨在打造出「融合南洋悠閒風格以及熱情活潑的調性」。
而我們眼前的客廳看起來樸實之中又帶有獨特的設計感，主要以帶有凹凸紋理的石裝作裝飾。整個空間用色十分和諧，與柔和的燈光共同營造出滿滿的舒適感。
房子採用挑高設計，樓底共有3米8，解決了舊式透天厝空間感不足的一大問題。
從另外一個角度我們更能了解到設計師如何運用空間，打造出一個無壓迫感、無負擔的美麗的家。而那一盞水晶吊燈則有效提起整體質感，使整個起居部分顯得特別的高貴典雅。
設計師利用磨砂玻璃將客廳和玄關作了一個輕間隔，兩個空間的地板也都不一樣，這樣子能夠使整體觀感變得更加井然有序。
餐廳和廚房這邊因為是靠著庭院以為裝有玻璃門的關係，顯得特別明亮。
靠著餐廳的是一道充滿美感的淺色裝飾磚牆，與客廳的設計互相呼應；在這邊設計師還採用了黃色與白色，打造出一個活潑又悠閒的開放式廚房，
庭院走的是比較中式的風格，以魚池和木地板為設計要點，並以盆栽植物來綠化家居。
沿著這條擁有木材獨有的質感的樓梯而上，我們將會參觀到不同的臥室。在轉角的位置，設計師打造了一個富有現代感線條的收納架，並擺放著不少裝飾品。
主人臥室以大地色系為主，設計簡單卻不失優雅。落地紗窗簾營造出一種如夢似幻的感覺，讓人能在此完全放鬆身心，睡個好眠。
而專為女兒打造的這個兒童房非常有童趣，粉粉嫩嫩的色調讓人看得十分順眼，沒有「這也太粉了吧？！」的負面感覺。
靠牆的還有一整個收納櫃與書桌二合一的櫃子，好看又實用。