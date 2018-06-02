透天別墅怎麼設計？ 一個三代同堂的絕美實例

透天厝是台灣早期常見的房型之一，是一種佔地面積小的獨立式住宅。傳統透天厝的室內間隔通常都較為複雜，也會因為佔地不夠寬闊的關係而顯得空間感不足，房子採光與通風不足亦是常見的問題。

而今天我們要為大家介紹的現代透天厝則解決了以上的問題，它既保留這種房型獨特之處的同時，亦注入了不少時尚設計元素，並結合了悠閒與高貴兩種質感！現在就讓我們來參觀這所由台灣的設計公司——芸采創意空間設計YCID INTERIOR DESIGN——打造的美房吧～