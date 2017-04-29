8 款讓家裡更整潔的絕佳居家儲藏設計

住家不論是大是小，住久了，都會產生雜物過多、混亂不堪的現象。為了幫大家解決這個問題，設計師們發揮巧思創造出許多實用的解決方案。這些很有創意的儲物裝置，不僅有助於我們將物品整理得井井有條，它們的構造也可以當作美化居家的裝飾品。有了這些出自專家之手的好創意，讓我們在收納物品時，還可以同時創造舒適又美觀的生活空間。現在就一起來參觀吧！
這款隱藏式的廚房，擁有可以折疊起來的牆壁，當你把它開啟時，就是一座配備齊全的廚房，關起來時就隱藏成了一堵牆壁，真是太聰明了！
這款儲物空間是沿著地板表面約 10 公分處，打造出可以掀開的儲物櫃。把它蓋起時，任何寶物都被埋在木板下，隨時要用只要打開板蓋便可拿取。
家裡的空間一定會有一些用不到的角落，你可以把這些區塊拿來擺放一座儲物櫃，搭配附帶滾輪的可移動式邊桌，就成了完美無比的儲物配套系統。
你可以在你家的牆面上裝置起時尚又優雅的酒架，當你把酒瓶一一架好時，家裡的牆面彷彿成了一座美酒展示區！
這款牆面上的設計，讓你可以把心愛的自行車當成家裡的裝飾品。非但不占用地面空間，當你把自行車取下時，還可以把架子收起。
浴室裡的櫃台下方，可以設計成洗衣機專屬的空間。不使用時只要關起門來，洗衣機便從視線裡消失，是不是太聰明了呢？
如果你家有座樓梯，底下的空間可以充分運用，打造出許多的儲物空間，它們不僅是非常實用的置物區，同時也增添了優雅時尚的居家氛圍。
臥室裡有許多空間都可以充分運用，像是在床鋪的周邊裝置起層架格間，可以作為 CD 或 DVD 的儲放空間，也可以成為一座小小圖書館。
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