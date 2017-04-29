10 座專屬於夏日的超愜意溫馨露台

夏日的氣息漸濃，你是否已開始感受到這個季節的熱力了呢？當漫漫夏季到來，倘若你家擁有一座開放式露台，你一定很想在這裡度過美好的休閒時光。今天 homify 要帶大家去參觀 10 座非常有創意的露台，設計師將它們打造得充滿溫馨情調和宜人氛圍，在陽光燦爛的日子裡，保證會吸引你到此呼吸新鮮空氣，享受浪漫舒壓的愉悅時間。現在就一起來欣賞吧！
不僅適合溫暖的季節，在春暖乍寒和秋冬季節，有了這樣的裝置，絕對會讓你愛煞自己的露台。
這座露台採用簡約的時尚設計，打造出完美的休閒場域。高品質的天然材料呈現中性雅緻的質感，十分適合現代風格的住家。
倘若你想把露台設計成家裡的第二座客廳，你可以採購容易清洗並且經得起天候考驗的傢俱，它們能讓你的休閒天地更添舒適感。
在缺乏休閒空間的大都市裡，屋頂上的平台提供一處可以放鬆心情的環境，是居家最令人嚮往的自由天地！
在露台上擺設起桌椅和燒烤設備，加上爐灶、水槽和冰箱等，這裡就成了配備齊全的戶外烹飪區。
木質特有的溫暖調性和自然美感，能為你的露台大大加分。要注意的是記得要選用經久耐用的木材，才能通過戶外天候的考驗。
小露台也可以變成超美的綠洲。運用垂直的牆面打造出美麗的小花園，再加上舒適的家具，就變成個人的休閒樂園！
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