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10 座專屬於夏日的超愜意溫馨露台

Genie Chien Genie Chien
Costa Brava, Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio 露臺
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夏日的氣息漸濃，你是否已開始感受到這個季節的熱力了呢？當漫漫夏季到來，倘若你家擁有一座開放式露台，你一定很想在這裡度過美好的休閒時光。今天 homify 要帶大家去參觀 10 座非常有創意的露台，設計師將它們打造得充滿溫馨情調和宜人氛圍，在陽光燦爛的日子裡，保證會吸引你到此呼吸新鮮空氣，享受浪漫舒壓的愉悅時間。現在就一起來欣賞吧！

1. 加裝戶外壁爐的露台

Patio Salomé Knijnenburg Interiors 露臺
Salomé Knijnenburg Interiors

Patio

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

不僅適合溫暖的季節，在春暖乍寒和秋冬季節，有了這樣的裝置，絕對會讓你愛煞自己的露台。

2. 加裝遮陽篷

Patio homify 露臺
homify

Patio

homify
homify
homify

夏日休閒最擔心的就是豔陽過於熱情，遮陽篷或遮陽傘是對抗陽光的有效利器，它們不僅可以遮陽，還可以幫你遮風避雨，不打擾你休閒的雅興。

3. 現代時尚設計

Costa Brava, Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio 露臺
Make Architects + Interior Studio

Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio

這座露台採用簡約的時尚設計，打造出完美的休閒場域。高品質的天然材料呈現中性雅緻的質感，十分適合現代風格的住家。

4. 舒適的家具

Riverclub Estate CKW Lifestyle Associates PTY Ltd 露臺
CKW Lifestyle Associates PTY Ltd

Riverclub Estate

CKW Lifestyle Associates PTY Ltd
CKW Lifestyle Associates PTY Ltd
CKW Lifestyle Associates PTY Ltd

倘若你想把露台設計成家裡的第二座客廳，你可以採購容易清洗並且經得起天候考驗的傢俱，它們能讓你的休閒天地更添舒適感。

5. 自然的氛圍

homify 露臺
homify

homify
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homify

這座露台栽種了許多植物花卉，營造出有如居住在大自然裡的氣氛。線條簡潔的裝潢和傢俱，創造出既舒適又具多功能性的空間。

6. 屋頂平台

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 露臺
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

在缺乏休閒空間的大都市裡，屋頂上的平台提供一處可以放鬆心情的環境，是居家最令人嚮往的自由天地！

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7. 隱私的設計

homify 露臺
homify

homify
homify
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在人口密集的居住區域，想在露台上從事休閒活動，這款能夠把隱私包覆得很好的圍籬，巧妙地與空間環境融合為一。

8. 烹飪飲食區

Hove Road , Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio 露臺
Make Architects + Interior Studio

Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio

在露台上擺設起桌椅和燒烤設備，加上爐灶、水槽和冰箱等，這裡就成了配備齊全的戶外烹飪區。

9. 木造露台

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 露臺
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

木質特有的溫暖調性和自然美感，能為你的露台大大加分。要注意的是記得要選用經久耐用的木材，才能通過戶外天候的考驗。

10. 小巧精美的空間

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos 露臺
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

小露台也可以變成超美的綠洲。運用垂直的牆面打造出美麗的小花園，再加上舒適的家具，就變成個人的休閒樂園！

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