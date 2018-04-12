宜蘭三星鄉農舍：反應地域特色、隔熱通風的永續住宅

比起鄉下，大都市的工作機會雖然多，但是擁擠的空間以及低落的生活品質常會讓人感到鬱悶，並且漸漸地失去了原本離開家鄉打拼的目的與動力。越來越多的台灣年輕人並不再視大都市為發展的主要基地，而轉往回到老家，或是選擇一個有連結感的地方，以島內移民的方式追尋自己的夢想。

這本點子簿將要介紹的是面對湧入宜蘭的一波波「新移民潮」，而浮起難以名狀的複雜情緒的專家，挺身面對設計「農舍」類型的建築的決心與勇氣。

農舍的基地位於宜蘭三星地區，遠處山景環繞，夏季以南風為主，冬季則為嚴峻的東北季風，朝南的基地座向，隔著八米道路和自行車道是供泛舟及供應三星地區灌溉用水的安濃溪，河的對岸是閒適的養鴨風情。基地東側是耕作逾數代的水稻田。

為了強調在地的特色，專家使用了反應地域特色的特白石及白水泥，打造出一間造型獨特且隔熱通風的永續住宅。

現在就讓我們一起欣賞更多的細節…