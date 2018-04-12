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宜蘭三星鄉農舍：反應地域特色、隔熱通風的永續住宅

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比起鄉下，大都市的工作機會雖然多，但是擁擠的空間以及低落的生活品質常會讓人感到鬱悶，並且漸漸地失去了原本離開家鄉打拼的目的與動力。越來越多的台灣年輕人並不再視大都市為發展的主要基地，而轉往回到老家，或是選擇一個有連結感的地方，以島內移民的方式追尋自己的夢想。

這本點子簿將要介紹的是面對湧入宜蘭的一波波「新移民潮」，而浮起難以名狀的複雜情緒的專家，挺身面對設計「農舍」類型的建築的決心與勇氣。

農舍的基地位於宜蘭三星地區，遠處山景環繞，夏季以南風為主，冬季則為嚴峻的東北季風，朝南的基地座向，隔著八米道路和自行車道是供泛舟及供應三星地區灌溉用水的安濃溪，河的對岸是閒適的養鴨風情。基地東側是耕作逾數代的水稻田。

為了強調在地的特色，專家使用了反應地域特色的特白石及白水泥，打造出一間造型獨特且隔熱通風的永續住宅。

現在就讓我們一起欣賞更多的細節…

被綠意環繞的農舍

水稻田中的小屋 賴人碩建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White 農舍,小住宅,磚璃磚
賴人碩建築師事務所

水稻田中的小屋

賴人碩建築師事務所
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位在三星鄉的這間現代農舍擁有大面積的綠意，被水稻田環繞的它在立面處理上選用了玻璃磚及大面積的鋁門窗這類較有通透性的素材。

水稻田

將建築輕輕的放入環境 賴人碩建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 宜蘭,三星,小住宅
賴人碩建築師事務所

將建築輕輕的放入環境

賴人碩建築師事務所
賴人碩建築師事務所
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農舍所在的建地散發著閑逸的鄉間情懷，因此專家希望讓建築物以低調和緩的方式佇立在此。

白與黑

白色的透明盒子 賴人碩建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 小住宅,白色,玻璃磚
賴人碩建築師事務所

白色的透明盒子

賴人碩建築師事務所
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清爽的白色牆面，搭配上黑色的鋁窗，讓人感受到簡約俐落的線條之美。

外部牆體

在地的材料、在地的情懷 賴人碩建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 斬石子,玻璃磚
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在地的材料、在地的情懷

賴人碩建築師事務所
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外部牆體運用了在地的材料、工法及營造匠師們，進而展現具有新意的建築表情。素材的方面，專家使用在地的特白石及白水泥，運用鏝斬工法表現出實體部分的量感。

室內

戶外風景的走廊 賴人碩建築師事務所 現代風玄關、走廊與階梯 玻璃 White 玻璃磚
賴人碩建築師事務所

戶外風景的走廊

賴人碩建築師事務所
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眼前看到的是作為展示藝術品的主要廊道，陽光透過玻璃磚滲透進入屋內，產生出一種絕妙的美感。

無樑柱

沒有柱樑的板牆空間 賴人碩建築師事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 小住宅,板牆系統
賴人碩建築師事務所

沒有柱樑的板牆空間

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結構方面，專家沒有使用樑柱的板牆系統，藉此打造出簡單優雅的室內氛圍。

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通風良好

建築就是室內 賴人碩建築師事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 小住宅
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建築就是室內

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專家保留原本結構，以挑高的方式加強市內的通風。

夜晚時分

讓建築跟環境談話 賴人碩建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White 玻璃磚,小住宅
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讓建築跟環境談話

賴人碩建築師事務所
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由於農舍所在的建地的東側有著滿滿的綠意，為了不浪費這樣的條件，專家們採用了玻璃磚作為東向立面的主要外牆材料，藉此讓光線可以透過透過具馬賽克效果的玻璃磚。同時，透過玻璃磚組成的半透明牆體，完成一個內外觀看的視覺經驗。

延伸閱讀：新型態農舍: 有天井設計的現代休閒別墅

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