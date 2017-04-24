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小坪數公寓! 10 間小於 30 坪的完美居所

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PISO MOZART, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
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小坪數的公寓要怎麼規劃呢？這本點子簿整理了 10 間小於 30 坪的小坪數公寓，以照片直接跟你說明，面積不大的公寓可以利用什麼樣的格局維持良好的空間感、提供居者絕佳的舒適與便利性，同時還能兼具美感。

這十間小坪數的公寓風格各異，但是你可以發現不同的專家皆有志一同，不以厚實的牆面作為分隔生活區塊的方式，也因此能夠讓起居的空間寬敞且不讓人感到有壓迫感。

你也正打算規劃一間小坪數的公寓嗎？那麼現在就讓我們一起來看看這十間小於 30 坪的小坪數公寓吧！

1. 20 坪

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
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這間只有區區 20 坪的公寓採取開放式的設計，用餐區與沙發的距離自然地產生了走道的空間。而設計師選用了中性的色系，讓空間不擁塞。

​沿著牆面的廚房非常適合小空間

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept 現代廚房設計點子、靈感&圖片
BRANDO concept

BRANDO concept
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灰色系的浴室典雅時尚

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2. 21 坪

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli 餐廳
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
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第二間公寓大約是 21 坪，為了讓屋主能夠擁有更多的收納空間，專家利用天花板的高度，規劃出牆面的收納層架。雖然起居空間以白色為主色系，但是專家將部分牆面漆上黑色，讓空間更有個性。

一字形的廚房非常適合小公寓

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli 廚房
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
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公寓的平面設計圖

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli 房子
studio ferlazzo natoli

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3. 22 坪

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Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

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在這間 22 坪的公寓中，你可以看到專家如何以家具巧妙的分隔出生活空間。而專家還在客廳的牆面鋪上磚頭，營造出時尚的田園風格。

臥室的牆面也鋪上了磚頭，既別緻又質樸

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以簍空的線條取代牆面，區隔出空間

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4. 23 坪

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio 餐廳 木頭 White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
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這間色系十分柔和的 23 坪公寓讓人一看就感到舒適自在，而依著格局而規劃的 L 形廚房對於愛下廚的人來說是非常便利的設計。

靠著窗的用餐區十分明亮

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio 餐廳 木頭 White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
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乾濕分離的浴室

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
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5. 24 坪

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo 現代廚房設計點子、靈感&圖片 White
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

以 L 形的廚房自然地騰出了擺放餐桌的區塊，而木頭的地板則緩和了亮白色系的生冷感。

起居空間的風格十分典雅又有個性

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Grey
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

小巧美麗的臥室

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo 臥室 Blue
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
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6. 25 坪

Radiant White, ristrutturami ristrutturami 客廳
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25 坪的小公寓的起居室十分寬敞，牆面規劃了許多收納櫃，美觀又實用。

開放式的廚房有吧檯桌

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從廚房望向用餐區與客廳

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7. 27 坪

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living 客廳
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
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以灰色系為主的 27 坪公寓有淡淡的工業風，而淺色的木頭則為空間帶來溫度。

木頭餐桌

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Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
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有磁磚地板的廚房

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Dröm Living
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8. 30 坪

Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 100 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

接下來這間 30 坪的公寓十分現代，而其獨特的造型也讓其更有搶眼的個性。

有獨特造型燈具的用餐區

Zona Pranzo Dining room Fabiola Ferrarello 餐廳椅子與長凳 木頭 Multicolored
Fabiola Ferrarello

Zona Pranzo Dining room

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

帶有工業風格的廚房

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello 現代廚房設計點子、靈感&圖片 鐵/鋼 Multicolored cooking island,open space kitchen,dining chair,dining table,ceiling lamp
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

9. 30 坪

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Facile Ristrutturare

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明亮的公寓讓整體空間更加寬敞，而簡約的設計也讓畫面非常整潔。

電視牆上規劃了儲物櫃

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圓弧狀的牆面

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10. 30 坪

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

以玻璃代替牆面，劃分出廚房與其他生活區塊。

平面設計圖

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
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Laura Galli Architetto

中性色系

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Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

延伸閱讀: 創造不存在的空間：26 坪的簡約時尚小坪數公寓

低造價的時尚空間：37 坪的兩層樓藍色貨櫃屋
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