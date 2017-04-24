小坪數公寓! 10 間小於 30 坪的完美居所

小坪數的公寓要怎麼規劃呢？這本點子簿整理了 10 間小於 30 坪的小坪數公寓，以照片直接跟你說明，面積不大的公寓可以利用什麼樣的格局維持良好的空間感、提供居者絕佳的舒適與便利性，同時還能兼具美感。

這十間小坪數的公寓風格各異，但是你可以發現不同的專家皆有志一同，不以厚實的牆面作為分隔生活區塊的方式，也因此能夠讓起居的空間寬敞且不讓人感到有壓迫感。

你也正打算規劃一間小坪數的公寓嗎？那麼現在就讓我們一起來看看這十間小於 30 坪的小坪數公寓吧！