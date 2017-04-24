小坪數公寓! 10 間小於 30 坪的完美居所

小坪數的公寓要怎麼規劃呢？這本點子簿整理了 10 間小於 30 坪的小坪數公寓，以照片直接跟你說明，面積不大的公寓可以利用什麼樣的格局維持良好的空間感、提供居者絕佳的舒適與便利性，同時還能兼具美感。
這十間小坪數的公寓風格各異，但是你可以發現不同的專家皆有志一同，不以厚實的牆面作為分隔生活區塊的方式，也因此能夠讓起居的空間寬敞且不讓人感到有壓迫感。
你也正打算規劃一間小坪數的公寓嗎？那麼現在就讓我們一起來看看這十間小於 30 坪的小坪數公寓吧！
這間只有區區 20 坪的公寓採取開放式的設計，用餐區與沙發的距離自然地產生了走道的空間。而設計師選用了中性的色系，讓空間不擁塞。
第二間公寓大約是 21 坪，為了讓屋主能夠擁有更多的收納空間，專家利用天花板的高度，規劃出牆面的收納層架。雖然起居空間以白色為主色系，但是專家將部分牆面漆上黑色，讓空間更有個性。
在這間 22 坪的公寓中，你可以看到專家如何以家具巧妙的分隔出生活空間。而專家還在客廳的牆面鋪上磚頭，營造出時尚的田園風格。
這間色系十分柔和的 23 坪公寓讓人一看就感到舒適自在，而依著格局而規劃的 L 形廚房對於愛下廚的人來說是非常便利的設計。
以 L 形的廚房自然地騰出了擺放餐桌的區塊，而木頭的地板則緩和了亮白色系的生冷感。
25 坪的小公寓的起居室十分寬敞，牆面規劃了許多收納櫃，美觀又實用。
以灰色系為主的 27 坪公寓有淡淡的工業風，而淺色的木頭則為空間帶來溫度。
接下來這間 30 坪的公寓十分現代，而其獨特的造型也讓其更有搶眼的個性。
明亮的公寓讓整體空間更加寬敞，而簡約的設計也讓畫面非常整潔。
以玻璃代替牆面，劃分出廚房與其他生活區塊。