現代混凝土住宅: 含車庫、採開放式設計的柔和系溫馨空間

你正打算要為全家人打造一間實用卻又溫馨舒適的住家嗎? 這本點子簿要帶你去欣賞一間含車庫、採開放式設計的柔和系溫馨居所。這間住宅有著簡單樸實的外觀，並且散發出十分沉穩的個性。走進家中後，柔和的色系讓人倍感舒適，是全家大小以及訪客都能感到放鬆的好居所。除此之外，專家還在這間混凝土住宅中安裝了一個游泳池，因此在炎熱的夏季，全家人可以不用出門就能享受快樂的戲水時光。

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