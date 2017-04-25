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現代混凝土住宅: 含車庫、採開放式設計的柔和系溫馨空間

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Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 White
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你正打算要為全家人打造一間實用卻又溫馨舒適的住家嗎? 這本點子簿要帶你去欣賞一間含車庫、採開放式設計的柔和系溫馨居所。這間住宅有著簡單樸實的外觀，並且散發出十分沉穩的個性。走進家中後，柔和的色系讓人倍感舒適，是全家大小以及訪客都能感到放鬆的好居所。除此之外，專家還在這間混凝土住宅中安裝了一個游泳池，因此在炎熱的夏季，全家人可以不用出門就能享受快樂的戲水時光。

趕快跟著我們一起探索更多細節，從中找靈感吧!

外觀

Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 White
Atres Arquitectes

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首先先從正面欣賞這間混凝土住宅的外觀。灰色的牆面搭配上黑色的窗框，穩重的個性讓人感到非常安心。

左手邊的部分是半戶外的車庫，車庫使用了木頭的素材，緩和了混凝土的冷調。

側面

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房屋的側面可以發現這間住宅的線條簡單有現代感。

泳池

Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 現代廚房設計點子、靈感&圖片 磚塊 White
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現在讓我們繞到這間房子的背面，在寬敞的後院中，有個小巧可愛的游泳池，在整齊的草坪的襯托之下更顯美麗。

開放式的廚房

Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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走進家中後，先讓我們欣賞這個家的開放式廚房。與用餐區規畫在同一個空間，不僅能夠節省空間，還能不讓人感到擁擠。

緊鄰玻璃拉門

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而這個區塊還緊鄰玻璃拉門，因此除了採光好以外，通風也非常棒。

浴室

Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 浴室 木頭 Amber/Gold
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有雙洗手台的浴室對於家庭來說是非常便利的設備，這樣一來早晨的時候大家就不用爭先恐後搶著梳洗。

浴缸

Vivienda en Sant Antoni de Vilamajor , Atres Arquitectes Atres Arquitectes 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Amber/Gold
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除此之外，這間浴室的浴缸上頭就是窗戶，除了可以欣賞到窗外的景致，通風也更棒，對於容易潮濕的浴室來說是非常重要的設計。

至於用色方面，專家選用了大地的色系，因此沐浴以及盥洗的時候心情可以更沉靜。

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