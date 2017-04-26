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兩層樓日式住宅：散發木質魅力與溫度的明亮居所

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有一部法國電影叫做“藍色是最溫暖的顏色”，而依照人感受力的不同，每個顏色色給人的感覺也大不相同。今天的點子簿是深灰色的日式兩層樓住宅，塗上深灰色塗料的木材給予人一種穩重的感覺，而踏進室內後，那明亮的光線照射在家中各個角落。專家還設計了閣樓的空間，藉此增加可用的面積。

趕快跟我們一起探索這間深灰色系的兩層樓住宅，一起感受它的無窮魅力吧！

讓人感到踏實的外觀

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首先讓我們欣賞這個家的外觀，非常大的屋簷包裹住了屋身，與深灰色系的木材共同營造出穩重的氣息。在綠意的襯托之下，這間住宅更為顯眼。

你還可以發現專家規劃了非常多扇的玻璃拉門以及落地窗，讓屋主在室內就可以感受戶外的氣息，並且讓這兩個區塊緊密地連結在一塊。

美麗的入口

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大門往內縮的設計提供了更多的隱私感，而上方的設計讓天空像是畫作一樣被框了起來，美麗的線條讓所有的訪客都想駐足欣賞。

從這張圖你也可以欣賞到被漆上深色塗料的木材美麗的紋路。

內部

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專家利用斜屋頂的結構，藉此規劃出小閣樓的空間。一樓的區塊採用開放式的設計，因此讓人感到開闊自在。

閣樓的牆面上開了窗，因此絕不陰暗，反而能夠享受到溫暖的陽光。

玻璃拉門

Ｉ-HOUSE, 建築デザイン工房ｋｏｃｏｃｈｉ空間 建築デザイン工房ｋｏｃｏｃｈｉ空間 隨意取材風玄關、階梯與走廊
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木頭框的玻璃拉門讓室內外毫無隔閡，並且讓居者可以隨時都看到屋外的景緻。

木頭的樓梯讓人感受到來自自然的觸感以及溫度。

夜晚時分

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夜晚來臨時，美麗的燈光亮了起來，與白天的氣氛不同，多了一絲浪漫的氣息。

延伸閱讀：斜屋頂鄉間住宅: 擁有絕佳收納設計的挑高明亮居所

10 個讓你驚到下巴收不回來的殘破老屋外觀改造案
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