兩層樓日式住宅：散發木質魅力與溫度的明亮居所

有一部法國電影叫做“藍色是最溫暖的顏色”，而依照人感受力的不同，每個顏色色給人的感覺也大不相同。今天的點子簿是深灰色的日式兩層樓住宅，塗上深灰色塗料的木材給予人一種穩重的感覺，而踏進室內後，那明亮的光線照射在家中各個角落。專家還設計了閣樓的空間，藉此增加可用的面積。

趕快跟我們一起探索這間深灰色系的兩層樓住宅，一起感受它的無窮魅力吧！