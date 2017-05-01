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小空間大功用: 8 個小空間必備的收納技巧

Yungshun Lee Yungshun Lee
Sofa mit viel Stauraum, TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei 客廳沙發與扶手椅
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擁有明亮寬敞的大空間是許多人對於居家環境選擇的首要條件，但就居住在都市鬧區的人而言，大都僅能屈就在小小的蝸居中。但是也不用因此而感到灰心，只要適當地做好空間規劃和一些有用的方法，我們也能利用收納的技巧創造出一些小空間的奇蹟，接下來就讓點子簿教你怎麼使用小空間來發揮大功用，讓我們來看看這8個利用小空間的收納技巧吧!

1.臥室更衣間

homify 臥室
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你一定懷疑，我們不是要討論如何創造完善的收納空間，怎麼會要製造出一個這樣的佔據空間的地方?沒錯，你的臥室裡少不了的是一張床，但除了床外，你可以淘汰掉大部分的家具，設置更衣間擺放衣物外，更可以做多方面的儲存收納，讓你的臥室整齊舒適。

2.沙發下

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TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

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常覺得你的客廳中的物件東擺西擺造成雜亂的感覺嗎?那麼利用你的沙發下方來做收納吧!這樣的收納方式不會佔據其他的室內空間，而且也方便取用。

3.繞門收納

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在這裡可以發現整個空間的優化，不但增加了許多的收納及展示的空間，同時也維持了正常出入功能的運作。只要解決物品存放的問題，就可以很容易創造整齊舒適的環境。

4.垂直收納

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci 浴室
PASS architekci

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在小空間裡，有效的利用垂直空間來做收納絕對是創造更大空間價值的辦法，無論採用貨架或是夾板的方式，都是不錯的應用。

5.樓梯下方

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リノクラフト株式会社

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リノクラフト株式会社
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樓梯動線的下方常被當認為是陰暗的角落，但若仔細想想，它未嘗不是一個最好的收納空間，而且只要規劃得宜，甚至也能成為展示的層架呢!

6.被忽略的角落

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 客廳
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
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有很多不起眼的小角落，例如家具或牆壁的邊角，透過一些巧思的工具都能成為不錯的收納空間，快去看看你家中有那些被你忽略掉的角落吧!

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7.傾斜空間

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Cordier Innenarchitektur

Cordier Innenarchitektur
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在樓梯下方或是空間規劃中造成的斜面下，設計一個內置儲放櫃，也可以成為整齊又不浪費空間的收納場所。

8.終極密技

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在這裡更要教你一個厲害的技巧，就是利用樓梯的牆面，設計成帶門的收納櫃，完全將意想不到的空間做出完美的運用。

看完這些技巧，你心動了嗎?快去試試吧!想看更多的生活小點子，你也可以看看:小空間必備: 9 個利用牆邊角落打造的愜意好空間

不可思議！一天就能蓋成、明亮又舒適的智能家居
你有更好的收納點子嗎?快與我們分享吧!

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