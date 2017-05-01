小空間大功用: 8 個小空間必備的收納技巧

擁有明亮寬敞的大空間是許多人對於居家環境選擇的首要條件，但就居住在都市鬧區的人而言，大都僅能屈就在小小的蝸居中。但是也不用因此而感到灰心，只要適當地做好空間規劃和一些有用的方法，我們也能利用收納的技巧創造出一些小空間的奇蹟，接下來就讓點子簿教你怎麼使用小空間來發揮大功用，讓我們來看看這8個利用小空間的收納技巧吧!