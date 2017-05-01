小空間大功用: 8 個小空間必備的收納技巧

擁有明亮寬敞的大空間是許多人對於居家環境選擇的首要條件，但就居住在都市鬧區的人而言，大都僅能屈就在小小的蝸居中。但是也不用因此而感到灰心，只要適當地做好空間規劃和一些有用的方法，我們也能利用收納的技巧創造出一些小空間的奇蹟，接下來就讓點子簿教你怎麼使用小空間來發揮大功用，讓我們來看看這8個利用小空間的收納技巧吧!
你一定懷疑，我們不是要討論如何創造完善的收納空間，怎麼會要製造出一個這樣的佔據空間的地方?沒錯，你的臥室裡少不了的是一張床，但除了床外，你可以淘汰掉大部分的家具，設置更衣間擺放衣物外，更可以做多方面的儲存收納，讓你的臥室整齊舒適。
常覺得你的客廳中的物件東擺西擺造成雜亂的感覺嗎?那麼利用你的沙發下方來做收納吧!這樣的收納方式不會佔據其他的室內空間，而且也方便取用。
在小空間裡，有效的利用垂直空間來做收納絕對是創造更大空間價值的辦法，無論採用貨架或是夾板的方式，都是不錯的應用。
在樓梯動線的下方常被當認為是陰暗的角落，但若仔細想想，它未嘗不是一個最好的收納空間，而且只要規劃得宜，甚至也能成為展示的層架呢!
有很多不起眼的小角落，例如家具或牆壁的邊角，透過一些巧思的工具都能成為不錯的收納空間，快去看看你家中有那些被你忽略掉的角落吧!
在樓梯下方或是空間規劃中造成的斜面下，設計一個內置儲放櫃，也可以成為整齊又不浪費空間的收納場所。
在這裡更要教你一個厲害的技巧，就是利用樓梯的牆面，設計成帶門的收納櫃，完全將意想不到的空間做出完美的運用。
看完這些技巧，你心動了嗎?快去試試吧!想看更多的生活小點子，你也可以看看:小空間必備: 9 個利用牆邊角落打造的愜意好空間。