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10 個佈置狹小公寓超簡單撇步

Ladyofwhims Ladyofwhims
Paint it, black, studio wok studio wok 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Black
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無可避免地，現在的公寓空間越來越小，但是，狹小的空間不代表你的居住品質會打折扣分。我們可以在有限的空間下，滿足自己以及家人的需求。

從正面的角度看來，狹小的空間使得我們可以發揮創意，想出有趣的撇步改善我們的居住品質，並且讓我們的居住環境展現充滿強烈的個人風格。用一些小撇步，藉由色彩與自然採光或人工照明系統，還有創新的收納設備，我們可以讓家裡看起來比實際空間大，雖然狹小卻不會感到壅塞窒息。這就是我們今天點子簿要介紹的主題。

同時，也歡迎你參考我們其他專家的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。

1. 牆面的裝飾

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studio wok

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studio wok
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讓我們從基本做起，牆面的修飾是最簡單最方便的佈置法門，尤其當家裡空間就已經很狹小的時候，裝潢良好的牆面讓你感到活力十足，並且整間公寓也會因為妥善佈置的牆面，看來美輪美奐，優雅氣派。

你可以選擇使用以相框以及照片佈置牆面，這樣可以讓你省下很多的費用。

2. 隔牆的設計

Lamps, CLOWNS CLOWNS 廚房照明 銅/青銅/黃銅
CLOWNS

CLOWNS
CLOWNS
CLOWNS

大家常常忽視隔牆的設計，但是它能讓家裡更為美觀。你可以選擇稍微有變化設計的牆面，營造住家空間的分隔感。

這間公寓的建築師使用光滑柔順的水泥牆，作為公寓的隔牆，劃分了客廳與廚房的區塊。

3. 騰空的家具

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noemi moauro

Progetto

noemi moauro
noemi moauro
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騰空的收納櫃可以當成佈置公寓的法寶，讓你的住家看來既實用又美觀。一方面，簡約的家具讓室內更有現代感。

另一方面，這樣的騰空家具沒有那麼地占空間，讓你的住家看來輕盈爽快。

4. 照明設計

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Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
Deborah Basso Arquitetura & Interiores

居住空間當中的照明設計，是住家環境的生命力。

在狹小的房子當中，適當的照明設備能夠讓房子看來明亮與廣闊，不至於淪為黑暗陰鬱。

5. 幾何造型的方格

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imoLight

imoLight
imoLight
imoLight

你可以使用幾何造型的方格，讓光學的深度效益，讓住家看來寬敞。

這就是為什麼許多設計師喜歡選擇幾何形狀的家具與擺設，它們讓你的公寓有著更有個性。

6. 使用收納櫃當牆面

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IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
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我們目前已經再三強調了牆面設計的重要性，在這裡，不要忘了牆面收納櫃兼具功能與美觀的優勢。

你可以把收納櫃當成書櫃用，也可以把它當隔牆使用，既實用又美觀。

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7. 拉門的設計

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Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

拉門可以讓節省空間，又不失美感。

在空間不大的公寓，拉門可以改善你的住家環境，同時讓你的門不佔據任何不必要的空間。

8. 從自然環境尋找靈感

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sposarchi

sposarchi
sposarchi
sposarchi

石質的方格磚，傳達了一種典雅且具有鄉村風味的氛圍。

你可以稍稍增加公寓的裝潢費用，選擇自然的材質裝潢住家，讓住家散發一股不退流行的經典美感。

9. 創意十足的壁龕

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cristina velani

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cristina velani
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壁龕可以作為書櫃的變相選擇，如果你裝置LED光照系統在其中的話，它可以讓你的臥房看起來很優雅，有著從容不迫的空間感。

10. 盡所能地讓每個角落散發你的個人色彩

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studio wok

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不管你的住家是狹小還是寬廣，盡所能地讓每個角落充分散發個人色彩。

就長久的經濟效益，建議你盡量使用不花錢的方法裝潢住家，不要讓過度奢華的風格，掩蓋了你最純粹的自我。

你可以簡單地設計你的家，藉著使用一張簡單卻十分具有意義的照片，或是出自你手或是你的親友，你個人鍾愛的圖畫。

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