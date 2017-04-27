10 個佈置狹小公寓超簡單撇步

無可避免地，現在的公寓空間越來越小，但是，狹小的空間不代表你的居住品質會打折扣分。我們可以在有限的空間下，滿足自己以及家人的需求。

從正面的角度看來，狹小的空間使得我們可以發揮創意，想出有趣的撇步改善我們的居住品質，並且讓我們的居住環境展現充滿強烈的個人風格。用一些小撇步，藉由色彩與自然採光或人工照明系統，還有創新的收納設備，我們可以讓家裡看起來比實際空間大，雖然狹小卻不會感到壅塞窒息。這就是我們今天點子簿要介紹的主題。

同時，也歡迎你參考我們其他專家的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。