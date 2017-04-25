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20 款讓你可以悠閒喝下午茶的陽台與露臺設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO 露臺
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花些心思與時間佈置住家的外觀，例如陽台，可以為整間房子添加特有的美感，以及悠閒的風情。尤其對於平常忙於工作或是學業的你來說，能夠在陽台或是露臺喘口氣，是件非常幸福的事情。

陽台與露臺是整間房子的主角，因為陽台與露臺能夠讓室內的人與戶外的自然綠意做連結，在一種半開放的狀態下，感受花園、微風、陽光等自然風光。所以，今天的點子簿要為你展示 20 款讓你可以悠閒喝下午茶的陽台與露臺設計。你可以呼朋引伴，或是獨自一人在此享受美好的午茶時間。

同時，也歡迎你的參考我們其他專家的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。

1. 自然賦予你的熱情

homify
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如果你已經決定，你要你的花園與陽台緊密連結的話，請你參考圖片裡的設計，它採用了許多自然的建材，建造出它的結構。而木頭與籐製的餐桌椅，則讓你可以盡情地在此與朋友喝茶或是用餐，讓自然賦予你生命的熱情。

2. 簡單可愛

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 露臺
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

這個陽台沒有過多繁雜的裝飾與設計，利用了簡單的木頭桌椅以及陽傘，即打造出簡單卻可愛的戶外空間。

3. 亮麗的風格

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND 露臺
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

如果你要一個耀眼的風格，讓人難以忽視的陽台，不妨善用色彩學當中的對比，以大膽的色彩打造出亮麗的陽台。

4. 用椅子修飾陽台

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura 露臺
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

你可以從家具市場裡，找到各式各樣的戶外桌椅，有些的設計很簡單卻不失成熟，其他的設計又很原創大膽。

你可以利用桌椅的擺設，營造出你要的陽台氛圍。

5. 室內外相連的陽台

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos 露臺
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

我們在這裡必須強調，戶外的氛圍可以渲染到室內的住屋。

利用陽台連結室內外的空間，可以讓居住的人身心更為舒暢。

6. 讓人永遠充滿驚喜的紅色

homify 露臺
homify

homify
homify
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當我們費盡心思地規劃設計我們的陽台，我們絕對會希望訪客發出讚嘆的聲音。

你可以利用紅色的坐墊，與白色牆面打造出對比，進而創造出一個讓人充滿驚喜的陽台。

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7. 布簾修飾的陽台

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE 露臺
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

利用布簾可以為你的陽台增添浪漫的氣息，是簡單且不昂貴的佈置方式。

為了讓陽台更有輕盈感，記得選用輕質地的布料，打造出清新的風格。

8. 以照明設備做修飾

Chronos Garden, Habitá Estudio Creavtivo Habitá Estudio Creavtivo 露臺
Habitá Estudio Creavtivo

Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo

這一則設計使用了光照系統，修飾陽台的氛圍，使其隨時隨地都感到溫馨可愛，甚至在夜間。

9. 用家具擺設修飾你的陽台

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO 露臺
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

當你構思你的陽台設計時，別忘了訪客需要的不多，只是放上幾件具有原創感的家具，你的陽台就讓人感到很舒服了。

這裡的設計亮點是從天花板吊下來的座椅。

10. 當客廳使用的陽台

Foto Property, Foto Property Foto Property 露臺
Foto Property

Foto Property
Foto Property
Foto Property

如果你在尋找原創感十足的陽台設計，你不妨參考圖中的陽台。

這裡，陽台似乎是不存在的，因為它被做成了客廳，開放式的客廳，一兼二顧。

11. 具有現在感的堤岸設計

homify 露臺
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這裡的陽台座椅很吸睛，你喜歡嗎?

如果你喜歡這樣的設計，不妨參考，營造出類似的效果。

12. 永遠不要忽視細節

Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк 露臺 Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

陽台的設計是有範式可循的，雖然它屬於室外設計，然而它的裝飾可以做成室內設計一般的畫面。

多多使用植物燈罩，不要忽視細節。許多的細節組成一幅設計圖，決定你設計圖的成敗。

13. 使用玻璃面補強你的陽台設計

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO 露臺
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

當陽光反射於你陽台的玻璃牆面，它的視效很壯麗宏觀。

所以，你不妨模仿旁邊的設計，讓你家裡的陽台也變得宏偉大器。

14. 用花朵修飾你的陽台

TERRAZA, Arki3d Arki3d 露臺
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

如果你的陽台已經離住家後院的家園很近的話，何不直接擺設一些花朵或盆栽裝飾一番呢?

你甚至可以把陽台佈置成一處小型花園。

15. 具有原創特色的陽台結構

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño 露臺 水泥
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

這裡陽台的結構可以幫助你，找到屬於你要的特色。

它是由磚瓦構成，那你心目中的理想結構是?

16. 俏皮可愛的盆栽

Marte 600, Ingenieros y Arquitectos Continentes Ingenieros y Arquitectos Continentes 露臺
Ingenieros y Arquitectos Continentes

Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes

我們早先提過，你可以把你的花園，包含入陽台內。

但是，你也可以稍做變化，把一些可愛俏皮的盆栽擺進你的陽台，也另有一番風味。

17. 粉紅的繽紛奇想

Hostal la Buena Vida, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea 露臺
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

如果你想打造華麗的陽台，你不妨使用粉紅色這樣鮮豔的顏色，它能讓你的陽台看來活力十足，又不會過度飽和，搶了周邊其他顏色的風采。

18. 用特色十足的躺椅修飾你的陽台外觀

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home 露臺
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

請拋開你平日習以為常的家具設計，挑選最具獨特風格的家具組，像是圖中的躺椅，它能讓你自在休憩，同時又點綴了你的陽台。

19. 椅墊的色彩

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior 露臺
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

椅墊在大家的眼中，只是家具中的附件，而並非主角。

但是，使用得當，椅墊也可以成為陽台的主角，像是途中鮮豔可愛的椅墊，它是不是很吸睛？

20. 在陽台中安置溫泉設備

homify 花園溫室與大帳棚
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在陽台中安置溫泉設備，將會使你更常在陽台休憩，也讓你的訪客流連忘返。

在外觀上，溫泉設備也使得你的陽台看來十分奢華大器。

延伸閱讀：25 款令人垂涎的時尚戶外露臺設計

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