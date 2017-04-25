花些心思與時間佈置住家的外觀，例如陽台，可以為整間房子添加特有的美感，以及悠閒的風情。尤其對於平常忙於工作或是學業的你來說，能夠在陽台或是露臺喘口氣，是件非常幸福的事情。
陽台與露臺是整間房子的主角，因為陽台與露臺能夠讓室內的人與戶外的自然綠意做連結，在一種半開放的狀態下，感受花園、微風、陽光等自然風光。所以，今天的點子簿要為你展示 20 款讓你可以悠閒喝下午茶的陽台與露臺設計。你可以呼朋引伴，或是獨自一人在此享受美好的午茶時間。
同時，也歡迎你的參考我們其他專家的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。
如果你已經決定，你要你的花園與陽台緊密連結的話，請你參考圖片裡的設計，它採用了許多自然的建材，建造出它的結構。而木頭與籐製的餐桌椅，則讓你可以盡情地在此與朋友喝茶或是用餐，讓自然賦予你生命的熱情。
這個陽台沒有過多繁雜的裝飾與設計，利用了簡單的木頭桌椅以及陽傘，即打造出簡單卻可愛的戶外空間。
你可以從家具市場裡，找到各式各樣的戶外桌椅，有些的設計很簡單卻不失成熟，其他的設計又很原創大膽。
你可以利用桌椅的擺設，營造出你要的陽台氛圍。
我們在這裡必須強調，戶外的氛圍可以渲染到室內的住屋。
利用陽台連結室內外的空間，可以讓居住的人身心更為舒暢。
當我們費盡心思地規劃設計我們的陽台，我們絕對會希望訪客發出讚嘆的聲音。
你可以利用紅色的坐墊，與白色牆面打造出對比，進而創造出一個讓人充滿驚喜的陽台。
利用布簾可以為你的陽台增添浪漫的氣息，是簡單且不昂貴的佈置方式。
為了讓陽台更有輕盈感，記得選用輕質地的布料，打造出清新的風格。
這一則設計使用了光照系統，修飾陽台的氛圍，使其隨時隨地都感到溫馨可愛，甚至在夜間。
當你構思你的陽台設計時，別忘了訪客需要的不多，只是放上幾件具有原創感的家具，你的陽台就讓人感到很舒服了。
這裡的設計亮點是從天花板吊下來的座椅。
如果你在尋找原創感十足的陽台設計，你不妨參考圖中的陽台。
這裡，陽台似乎是不存在的，因為它被做成了客廳，開放式的客廳，一兼二顧。
陽台的設計是有範式可循的，雖然它屬於室外設計，然而它的裝飾可以做成室內設計一般的畫面。
多多使用植物燈罩，不要忽視細節。許多的細節組成一幅設計圖，決定你設計圖的成敗。
當陽光反射於你陽台的玻璃牆面，它的視效很壯麗宏觀。
所以，你不妨模仿旁邊的設計，讓你家裡的陽台也變得宏偉大器。
這裡陽台的結構可以幫助你，找到屬於你要的特色。
它是由磚瓦構成，那你心目中的理想結構是?
我們早先提過，你可以把你的花園，包含入陽台內。
但是，你也可以稍做變化，把一些可愛俏皮的盆栽擺進你的陽台，也另有一番風味。
如果你想打造華麗的陽台，你不妨使用粉紅色這樣鮮豔的顏色，它能讓你的陽台看來活力十足，又不會過度飽和，搶了周邊其他顏色的風采。
請拋開你平日習以為常的家具設計，挑選最具獨特風格的家具組，像是圖中的躺椅，它能讓你自在休憩，同時又點綴了你的陽台。
椅墊在大家的眼中，只是家具中的附件，而並非主角。
但是，使用得當，椅墊也可以成為陽台的主角，像是途中鮮豔可愛的椅墊，它是不是很吸睛？
在陽台中安置溫泉設備，將會使你更常在陽台休憩，也讓你的訪客流連忘返。
在外觀上，溫泉設備也使得你的陽台看來十分奢華大器。
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