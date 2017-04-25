花些心思與時間佈置住家的外觀，例如陽台，可以為整間房子添加特有的美感，以及悠閒的風情。尤其對於平常忙於工作或是學業的你來說，能夠在陽台或是露臺喘口氣，是件非常幸福的事情。

陽台與露臺是整間房子的主角，因為陽台與露臺能夠讓室內的人與戶外的自然綠意做連結，在一種半開放的狀態下，感受花園、微風、陽光等自然風光。所以，今天的點子簿要為你展示 20 款讓你可以悠閒喝下午茶的陽台與露臺設計。你可以呼朋引伴，或是獨自一人在此享受美好的午茶時間。

同時，也歡迎你的參考我們其他專家的作品，在多樣化的選擇當中，找到最適合你的風格。