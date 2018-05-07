宜蘭的木造別墅: 使用檜木與杉木的65坪健康居所

台東宜蘭的歷史文化豐富，最有名的莫過於歌仔戲了！除此以外，宜蘭的小吃也非常有名，好比說牛舌餅以及三星蔥油餅等等，光想就讓人忍不住流口水！
不過，homify 今天帶大家來到了宜蘭可不是為了觀光呢！今天我們想要為大家介紹一所以日式裝潢為特點的美房——設計師特地選用了日檜、杉木等原木素材，以其本身具調節溫度及濕度、甚或吸音的功能，來打造出我們眼前這個充滿日式禪意的空間！
這一個由本地設計公司耀昀創意設計負責的雙層別墅共有65坪，面積非常充裕，全屋除了設有一般的起居空間以外，還額外附有傭人房以及地下儲藏室等等。
別墅的外表看起來充滿著歐陸風情，既有氣派又夠典雅。
可是當大家一踏進玄關的時候，我們就彷彿進了另一個世界一樣——一個充滿著日式禪風美學、使人身心得以舒暢的全木空間。
整個玄關的設計跟傳統日式房子類同——一個整然有序、鋪有瓷磚地板的空間，連接著微微升高的主要起居部分。
玄關的部分還採用了挑高設計，設計師並選用了充滿傳統和風味道的木柵當作樓梯牆，當這兩個設計二合為一後，就成了我們眼前這個明亮又美麗的空間了。
如果你有細心留意，這種日式格柵基本上在房子裡是無所不在的喔！
客廳的設計看起來十分簡約，每件傢俱都是小小矮矮的，避免了一般厚重傢俱會帶來的累贅感。而牆邊的法式窗戶為室內設計注入風格的同時，亦大大提起了客廳的採光。
客廳、餐廳與廚房採用了開放式空間設計，彼此之間並沒有一般的實體牆間隔，因而能有效提升空間感。
而餐廳跟開放式廚房也以一貫木材為主要材料，整體配搭非常和諧、順眼。
走到了二樓的起居部分，我們將會發現這個風格比較不一樣的時尚衛浴間。
整個衛浴間以灰色紋理瓷磚鋪設而成，配搭著純白的浴室傢俱、牆上的大鏡子以及以透明玻璃間隔的淋浴間，整體設計非常有現代感。
而主人衛浴間亦選用了同樣的瓷磚，除此以外還加入了木材元素以及高貴石材，奢華之中又有一定的和諧感。
最後我們來參觀的主人臥室由兩個部分組成，一個是放有木椅的小小休憩區，背後是放有雙人床的區域，兩者以「半牆＋木柵」這種輕隔間分隔開來。
主人臥室以簡約、舒適為主要原則，除了雙人床以外就只有少量的裝飾品與小圓燈而已，因而打造出一個既簡樸又不花巧的休息空間。
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