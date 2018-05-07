宜蘭的木造別墅: 使用檜木與杉木的65坪健康居所

可是當大家一踏進玄關的時候，我們就彷彿進了另一個世界一樣——一個充滿著日式禪風美學、使人身心得以舒暢的全木空間。

整個玄關的設計跟傳統日式房子類同——一個整然有序、鋪有瓷磚地板的空間，連接著微微升高的主要起居部分。