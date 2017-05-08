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9 個設計露臺或陽台之前必看的好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 露臺
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一個擁有露臺或陽台的家，這或許是你心目中理想之家要有的必備條件。這個隨時能讓人從室內走到室外、呼吸新鮮空氣的空間具有獨特的魅力，同時亦能實際地被用作社交場合，比如說辦夏天烤肉派對之類的！

而在你決定興建一個私人露臺或陽台之前，你可不能錯過以下9個絕佳的設計範例喔！現在就馬上把筆記本準備好吧～

​1. 田園鄉村

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria 斜屋頂 White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

磚牆本身就是一個非常吸睛的裝飾元素，把它跟藤製傢俱以及帶點懷舊味道的牆燈放在一起，沒想到視覺效果可以這麼完美！

​2. 色彩魅力

homify 露臺
homify

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如果你自問是個活潑、有活力的人，那為什麼不把這種特質帶進你的露臺設計當中呢？你可以像圖中的設計一樣，以多種相配的顏色共同打造出一個最具特色的空間。

3. 舒適至極

Terrace studioarte 露臺 terrace,lounge
studioarte

Terrace

studioarte
studioarte
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在柔和的陽光照耀下，最美好的事莫過於好好地、慵懶地睡個午覺了！你可以選擇把舒適的沙發、躺椅和墊子帶到室外，在家也能打造出你日思夜想的度假風情。

​4. 戶外享受

Residência Jardim Botânico 04 , Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Multicolored
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

除了在露臺裝設煮食爐和餐桌等傢俱外，如果預算夠的話，不妨加裝一個室外按摩池，把極緻的享受帶到屋外。

​5. 簡約時尚

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

純白、簡約的風格永不過時，以玻璃及鋼材組成的傢俱則額外多添一份幹練時尚感。

​6. 浪漫醉人

CASA UNO, Moretti MORE Moretti MORE 露臺
Moretti MORE

Moretti MORE
Moretti MORE
Moretti MORE

如果你是浪漫主義為上的人，那不妨考慮打造圖中這一個浪漫醉人的雙人露臺吧！在落日映照下，以及牆邊種植的芒草的點綴下，相信你跟另一半定能好好享受這個美麗的時光。

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​7. 對稱之美

Appartamento a Milano, Graphite Graphite 房子
Graphite

Graphite
Graphite
Graphite

這個由設計公司Graphite打造的露臺採用了大量木材和植物來作設計要點，最特別的是幾乎各個部分都呈現出對稱的觀感。

​8. 迷幻設計

Terraza SL, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción 露臺
Workshop, diseño y construcción

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Workshop, diseño y construcción
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如果你想要突出個人風格，並使露臺帶出迷幻的設計感的話，你一定要留意這個例子的傢俱擺設以及燈光運用了！

​9. 小巧精緻

Private apartment in Milan CityLife complex, Studio Marco Piva Studio Marco Piva 露臺
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

現代都市的房子不一定會有大露臺或陽台，可是不要緊！你還是可以學圖中的設計一樣，打造出一個小巧精緻的私人空間！

延伸閱讀:

簡單又實用! 14 個打造美麗露臺的必知訣竅

12 個讓你超有面子的絕美門面設計
在這9個設計當中,你最愛的是‥‥‥？

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