9 個設計露臺或陽台之前必看的好點子

一個擁有露臺或陽台的家，這或許是你心目中理想之家要有的必備條件。這個隨時能讓人從室內走到室外、呼吸新鮮空氣的空間具有獨特的魅力，同時亦能實際地被用作社交場合，比如說辦夏天烤肉派對之類的！

而在你決定興建一個私人露臺或陽台之前，你可不能錯過以下9個絕佳的設計範例喔！現在就馬上把筆記本準備好吧～