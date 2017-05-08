9 個設計露臺或陽台之前必看的好點子

一個擁有露臺或陽台的家，這或許是你心目中理想之家要有的必備條件。這個隨時能讓人從室內走到室外、呼吸新鮮空氣的空間具有獨特的魅力，同時亦能實際地被用作社交場合，比如說辦夏天烤肉派對之類的！
而在你決定興建一個私人露臺或陽台之前，你可不能錯過以下9個絕佳的設計範例喔！現在就馬上把筆記本準備好吧～
磚牆本身就是一個非常吸睛的裝飾元素，把它跟藤製傢俱以及帶點懷舊味道的牆燈放在一起，沒想到視覺效果可以這麼完美！
在柔和的陽光照耀下，最美好的事莫過於好好地、慵懶地睡個午覺了！你可以選擇把舒適的沙發、躺椅和墊子帶到室外，在家也能打造出你日思夜想的度假風情。
除了在露臺裝設煮食爐和餐桌等傢俱外，如果預算夠的話，不妨加裝一個室外按摩池，把極緻的享受帶到屋外。
如果你是浪漫主義為上的人，那不妨考慮打造圖中這一個浪漫醉人的雙人露臺吧！在落日映照下，以及牆邊種植的芒草的點綴下，相信你跟另一半定能好好享受這個美麗的時光。
如果你想要突出個人風格，並使露臺帶出迷幻的設計感的話，你一定要留意這個例子的傢俱擺設以及燈光運用了！
現代都市的房子不一定會有大露臺或陽台，可是不要緊！你還是可以學圖中的設計一樣，打造出一個小巧精緻的私人空間！
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