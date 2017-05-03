有閣樓的家：可愛又獨特的挑高小房子

建築風格的種類繁多，每一種風格都擁有自己的特色和元素，就算是住宅也可以創建成有趣的建築，而不是死氣沉沉的房子，只要按照你的喜好安排，你也可以擁有一間充滿創意和個人風格的美麗住宅。近年來，愈來愈多外觀特別、設計出眾的房子，就像接著為大家介紹的這間房屋專題一樣。
我們快來看看這間位於韓國濟洲的房屋專題吧﹗
這間房子的外表特殊、有趣，它的正面看起來就像積木造的一樣，讓人印象深刻，加上色彩繽紛的大門和石材鋪設的圍牆，給人一種活潑快樂的氣氛。再仔細地看一下，這房子其實有很多精美的小細節，例如木造的小門牌、門口的小椅子，這些小東西都讓房子看起來更可愛。
房子的背面跟前方的設計完全不同，大片落地窗的外頭是木頭露臺，戶外與室內毫無隔閡感。
從這間照片中，我們看到室內的空間採用了比較簡約的風格，廚房裝修師把角落的空間打造成開放式的烹調區，廚櫃連接著飯桌，既方便又實用﹐更節省了不必要的空間﹐讓房子內部看起來更廣闊寬敞。
雖然閣樓的格局不良﹐但並未影響它的裝潢﹐室內設計師把這個空間打造成充滿藝術感的創作空間﹐更可以當作小書房使用﹐讓住戶擁有一個非常隱私的休閒區。小小的天窗可以讓陽光注入閣樓，還能在夜晚的時候觀賞星空。
在夜裡，小房子就像會發亮的小星星，昏黃色的燈光照耀了黑夜﹐特別浪漫迷人。
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