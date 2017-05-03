有閣樓的家：可愛又獨特的挑高小房子

建築風格的種類繁多，每一種風格都擁有自己的特色和元素，就算是住宅也可以創建成有趣的建築，而不是死氣沉沉的房子，只要按照你的喜好安排，你也可以擁有一間充滿創意和個人風格的美麗住宅。近年來，愈來愈多外觀特別、設計出眾的房子，就像接著為大家介紹的這間房屋專題一樣。

我們快來看看這間位於韓國濟洲的房屋專題吧﹗