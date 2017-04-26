低成本也能很優雅：一間含車庫、明亮時尚的預製組合屋

預製屋（組合屋）是低預算的屋主的最佳選擇，這種房屋類型由於所有的零件都在工廠先組裝，然後再搬運到建地搭建起來，因此工期短，相對的施工成本也就比較低。雖然說預製屋的優點有很多，但一般人會覺得這樣類型的房子似乎與美感搭不上邊。隨著時代的變化，預製屋的專家們也開始推出了不同的選項，滿足屋主的各種需求。例如今天所要介紹的預製屋，簡單卻優雅的外型，以及明亮時尚的內部空間，讓人一點也無法想象這是一間預製屋。
你的預算有限，但還是想要蓋一間全家人都滿意的美麗房屋嗎？現在就跟我們一起欣賞更多細節！
這間預製屋是一層樓的平房，其結構採取傳統的鄉間住宅的形式，因此乍看之下非常質樸。
然而仔細地欣賞，你會發現專家利用石材以及木頭，打造出現代感。右手邊則是家中的車庫，對於有車的家庭來說是非常便利的設備。
進屋子前，先讓我們繞到後院來看看。
後院的區塊不僅有美麗的木頭露台，居然還設計了非常有現代感的泳池。在炎熱的夏季，一家人不用出門人擠人，就能在此盡情地享受消暑的遊憩時光，多麼地幸福啊！
走進室內後，先讓我們瞧瞧廚房與用餐區。
專家將這兩個區塊結合在一起，開放式的格局讓人感到身心都十分舒暢。木頭的櫥櫃與白色的餐桌椅則形成強烈的對比，也巧妙地以這樣顏色的不同，區分出這兩個生活區塊。
緊鄰着落地窗的客廳非常明亮，灰色與白色的牆面讓人的心情感到平靜。美麗的設計師座椅以及茶几則展示了屋主的好品味，電視旁的收納空間則是節省空間的好設計。
從這個角度可以看到家中的開放感，廚房、餐廳、客廳之間都沒有任何的牆面阻隔，因此整個空間十分開闊。
只要選對了家具，室內風格就會截然不同！
落地窗的設計讓室內洋溢着充足的自然光，當陽光灑在木頭地板上時，那光影編織出的畫面非常美麗。