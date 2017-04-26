低成本也能很優雅：一間含車庫、明亮時尚的預製組合屋

預製屋（組合屋）是低預算的屋主的最佳選擇，這種房屋類型由於所有的零件都在工廠先組裝，然後再搬運到建地搭建起來，因此工期短，相對的施工成本也就比較低。雖然說預製屋的優點有很多，但一般人會覺得這樣類型的房子似乎與美感搭不上邊。隨著時代的變化，預製屋的專家們也開始推出了不同的選項，滿足屋主的各種需求。例如今天所要介紹的預製屋，簡單卻優雅的外型，以及明亮時尚的內部空間，讓人一點也無法想象這是一間預製屋。

你的預算有限，但還是想要蓋一間全家人都滿意的美麗房屋嗎？現在就跟我們一起欣賞更多細節！