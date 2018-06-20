開運佈置術：讓 12 生肖幸運又添財的本命臥室

我們曾經為大家介紹過各個星座的本命房子，而這一次我們將要從依照你的生肖，為你介紹讓你能夠一切順遂好運到的本命臥室。由於臥室是我們放鬆休息的區塊，而我們每天至少會在此待上 5-8 小時的時間，因此這個生活空間的裝潢以及氛圍就更為重要。不管是顏色、選擇的家具或是擺放家飾品的方式，都會大幅度地影響臥室的風格，以及你的心情。

我們依照 12 生肖的幸運色以及特質，選到了 12 種不同的開運臥室。準備好了嗎？現在就讓我們一起看看這由不同的專家所打造， 12 間適合各個生肖的本命臥室吧！