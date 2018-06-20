開運佈置術：讓 12 生肖幸運又添財的本命臥室

我們曾經為大家介紹過各個星座的本命房子，而這一次我們將要從依照你的生肖，為你介紹讓你能夠一切順遂好運到的本命臥室。由於臥室是我們放鬆休息的區塊，而我們每天至少會在此待上 5-8 小時的時間，因此這個生活空間的裝潢以及氛圍就更為重要。不管是顏色、選擇的家具或是擺放家飾品的方式，都會大幅度地影響臥室的風格，以及你的心情。
我們依照 12 生肖的幸運色以及特質，選到了 12 種不同的開運臥室。準備好了嗎？現在就讓我們一起看看這由不同的專家所打造， 12 間適合各個生肖的本命臥室吧！
棕、黃、綠都是屬老鼠的人的幸運色，這間臥室用上了蘋果綠，黃中帶綠的顏色非常適合屬老鼠的人。
床位小提點：建議屬老鼠的人把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方、西南方及東北方。想要增添財運的話，可以在臥室床頭擺放一座草綠色石頭雕成的“財祿年年，藉此增加財運。
屬牛的人的幸運色是棕色、白色與黃色，而這間臥室的木頭原色，搭配上白淨的牆面，再加上棕色系的寢具，是非常適合屬牛的人的開運臥室。
床位小提點：建議屬牛的人把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方。
屬老虎的人的幸運色是黑色，但是如果你不希望臥室一片黑的話，可以選擇圖中這樣的設計，將區塊漆成黑色，既時尚又能添好運，還能展現老虎的霸氣。
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方、南方及北方。想要穩定心神，不亂花錢的話，可以在臥室中放一塊玉石或水晶。
屬兔的人的其中一個幸運色是白色，而這間純白的臥室，是不是就跟小白兔一樣潔白可愛，讓人看了就覺得非常舒服呢？
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的南方、西南方及東北方。
灰色與黑色都是屬龍的人的幸運色，這間臥室用上了淺灰以及黑色，非常有屬龍的人的大器。
床位提點：：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的南方、西南方及北方。想要增添財運的話，可以在臥室中經常放一杯水或風水輪。
屬蛇的人的其中一個幸運色是棕色，這間將牆面漆上棕色，床架也是棕色木頭的臥室風格獨具，讓你幸運之餘，又能睡得時尚。
床位提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的南方、西南方及東北方。若想要增加財運，可以在臥室的西北面放水晶或白色物品。
紫色是屬馬的人的幸運色之一，這間暗紫色牆面的房間風格十分成熟，與白色搭配之下不顯陰暗。
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的南方、西南方及東北方。
藍與灰都是屬羊的人的幸運色，因此這間牆面漆上了藍灰色的臥室非常適合屬羊的你。
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方、南方及北方
棕、黃、紅及橙色都是屬猴的人的幸運色。這間臥室以木頭原色帶出美麗的棕色，然後還加上了橙色的小被子，非常適合屬猴的你。
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方、西南方及北方
屬雞的人的幸運色之一是紅色，然而如果你不想要臥室裡面有太搶眼的顏色，可以利用像是圖中這種不飽和的紅色，利用淡淡的微紅顏色招好運。
床位小提點：把睡床、書桌和沙發擺放在室內的東南方、南方及東北方。
藍色是屬豬的人的幸運色之一，這間漆上藍色油漆臥臥室十分典雅舒適，讓屬豬的你可以一夜好眠。
床位小提點：睡床、工作台和沙發擺放的最好的方位是屋內西南、北方及東北向。