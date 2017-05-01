給我五分鐘，教你打造出最美的住宅門面！

一棟房子的門面，是你給予訪客的第一印象！它代表了你的個人品味，傳達出你的內在個性，同時，在訪客踏入家門之前，從你的門面便會開始聯想門裡的裝潢會是什麼模樣。作為開門見山前的第一道關卡，你一定很想把門面打造得很有風格，同時也散發出時尚品味。我們為你整理了 6 個步驟，只要跟著這些導引，你就能輕輕鬆鬆設計出最棒的門面。現在就一起看下去吧！
無論你是想要重新塑造出全新的門面，或是畫龍點睛式地做些局部修改，首先你必須先決定出自己想要的風格路線。如果你還不確定想走哪種風格，最好先廣為蒐集資訊，好好研究一番，深思你想要使用哪些建材和塗料，當然也必須將預算納入考量之內。
隨著時代的進步，建築界的潮流和風尚也與日變化。也許你無法完全拋棄掉舊有格局的想法，但是在重新打造門面之際，你不妨丟開一些已經非常過時的元素，大膽起用想要嚐試的風格，讓門面展現煥然一新的氣象！
信不信由你，有時不必全部打掉舊的裝潢，也能創造出嶄新的印象！像是將已經破損的瓦造簷壁換成塗漆的木製天花板，就能讓你家門面呈現開朗活潑的外觀。倘若想來點大手筆的改變，你可以在住家門前加些新元素，讓它們襯托出住家的品味。
除非是絕對必要，否則門面還是應該遵循簡單就是美的原則！留下可以為門面創造和諧美觀的元素，並且把不必要的全部移除吧。像是為了保護兒童搭架的柵欄和圍籬，當孩子們長大後就可以拆除掉，讓你的花園釋出更多的空間。
紋理和顏色，是讓你家門面一夕變臉的關鍵。市面上有無窮盡的材料和塗層可供選擇，從天然的石材、木質材料，到各種顏色的塗料，都能幫你家門面換上最潮的新裝！
倘若門口有些空間，你可以考慮在此打造出一座漂亮的綠化園林。無論是採用庭園式設計，或是一整面的直立式植物牆，它們都可以構成絕美的觀感，為住家增添芬多精的氣息！
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