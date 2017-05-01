給我五分鐘，教你打造出最美的住宅門面！

一棟房子的門面，是你給予訪客的第一印象！它代表了你的個人品味，傳達出你的內在個性，同時，在訪客踏入家門之前，從你的門面便會開始聯想門裡的裝潢會是什麼模樣。作為開門見山前的第一道關卡，你一定很想把門面打造得很有風格，同時也散發出時尚品味。我們為你整理了 6 個步驟，只要跟著這些導引，你就能輕輕鬆鬆設計出最棒的門面。現在就一起看下去吧！