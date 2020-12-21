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頂樓加蓋？ 9 個不用鐵皮屋打造而成的絕美愜意好空間

Genie Chien Genie Chien
ROOF GARDEN Santa Lucía, MOBAH Arquitectura MOBAH Arquitectura 露臺
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走在街弄之間，你一定常常看到許多住家頂上加蓋了額外的空間。不少人家空有這麼實用的空間，卻未善盡其用，常常只是把它們拿來蓋鐵皮屋，不但從外面看去，讓人留下很不好的印象，鐵皮屋也往往被當作儲藏室使用，或供作臨時居所。倘若你家的屋頂有可以增建的空間，真的應該好好規劃一下，讓它們成為美好休閒生活的最佳樂園。以下就跟著 homify 的專家們，一起來參觀 9 個絕美的範例吧！

1. 戶外燒烤空間

Roof Terrace AR Architecture 屋頂露臺
AR Architecture

Roof Terrace

AR Architecture
AR Architecture
AR Architecture

這處頂樓設置了相當廣闊的開放式空間，只有一處搭建成小型的廚房。在這裡，你可以邀請親朋好友們一起來舉行燒烤派對，在廣大的平台上享受自由呼吸的暢快！

2. 家宴最佳的場所

The roof terrace Zodiac Design 露臺
Zodiac Design

The roof terrace

Zodiac Design
Zodiac Design
Zodiac Design

這處木造的頂樓陽台擺置了許多舒適的傢俱，一邊是長條式的餐桌，可以容納多位賓客上座。用餐完畢後，別急著散會，另一側的桌椅可以當作客廳的延伸，繼續讓大家開懷暢聊！

3. 透明的休閒別莊

ROOF GARDEN Santa Lucía, MOBAH Arquitectura MOBAH Arquitectura 露臺
MOBAH Arquitectura

MOBAH Arquitectura
MOBAH Arquitectura
MOBAH Arquitectura

這處頂樓空間融合了休閒和戶外活動於一體。以落地窗打造出來的室內空間，看起來明亮又舒適。戶外部分配置了休閒座椅，很適合到此日光浴！

4. 綠意盎然的私樂園

Millboard decking on London roof terrace Paul Newman Landscapes 露臺
Paul Newman Landscapes

Millboard decking on London roof terrace

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

這座頂樓種植了繁茂的樹木和植物，營造出令人心胸舒暢的自然氛圍。空間中簡單擺置了長沙發和腳座，在這裡讀書聽音樂，很可能讓你忘了時間的流逝！

綠意再看

日景01 大地工房景觀公司 商业空间 辦公大樓
大地工房景觀公司

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大地工房景觀公司
大地工房景觀公司
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可盡情散步交流的美好社區。

5. 頂樓的野宴

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México 家居用品植物與配件 塑膠 Blue
Elho México

Elho México
Elho México
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放假時何必一定要開車上路，到所謂觀光景點去人擠人呢？在住家頂樓擺上休閒式的柔軟座椅，端上一些美食佳釀，咱們就開懷地宅在一起吧！

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6. 個人工作室

自然。隱逸 - 北歐風格 有容藝室內裝修設計有限公司 露臺
有容藝室內裝修設計有限公司

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有容藝室內裝修設計有限公司
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頂樓也是專家設置工作室的好地方。當你想要專心工作時，只要上到這裡，就可以享有一處與世井煩囂隔離的空間。工作累了，步出戶外呼吸一下新鮮空氣，或是來杯香醇咖啡吧～

7. 日光浴天堂

Terrace studioarte 露臺 terrace,lounge
studioarte

Terrace

studioarte
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與其拿來蓋醜醜的鐵地屋，誰都會選擇這款日光浴的夢幻天堂吧？在長式的躺椅上，放些舒適柔軟的抱枕，一旁再擺上沁涼的飲料，休閒時光就應該這樣虛度！

日光天堂

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Zendo 深度空間設計

層峰

Zendo 深度空間設計
Zendo 深度空間設計
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大方接收陽光的寬敞露台樓板，令人身心舒暢。

8. 白色夢幻風

homify 露臺
homify

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這座屋頂上的一半空間蓋成了簡單的起居室，另外一半留白就打造成了很夢幻的戶外活動場域。透明玻璃和白色傢俱及地板，構成簡潔時尚的美感，讓你完全忘了它是頂樓的空間！

9. 透明風設計

CASA UNO, Moretti MORE Moretti MORE 露臺
Moretti MORE

Moretti MORE
Moretti MORE
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這座露台的一半，設計成了有著大片玻璃的房間，戶外部分則擺置了舒適的搖椅和長式的臥榻。晴天時可以在此從事休閒活動，下起雨來，馬上就可以躲到玻璃屋裡避雨！

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