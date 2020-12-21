頂樓加蓋？ 9 個不用鐵皮屋打造而成的絕美愜意好空間

走在街弄之間，你一定常常看到許多住家頂上加蓋了額外的空間。不少人家空有這麼實用的空間，卻未善盡其用，常常只是把它們拿來蓋鐵皮屋，不但從外面看去，讓人留下很不好的印象，鐵皮屋也往往被當作儲藏室使用，或供作臨時居所。倘若你家的屋頂有可以增建的空間，真的應該好好規劃一下，讓它們成為美好休閒生活的最佳樂園。以下就跟著 homify 的專家們，一起來參觀 9 個絕美的範例吧！