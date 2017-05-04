現代住宅的典範：擁有簡約線條的超寬敞挑高平房

我們常說「萬丈高樓從地起」，要做任何事之前都要先打好基礎。而對於建房來說，在實際施工前，設計圖則是一切最重要的基礎。
今天我們將會參觀一所由墨西哥設計公司ALAN RANGEL ARQUITECTO所打造的現代時尚美房，並會集中介紹好幾張美輪美奐的設計圖喔！現在就讓我們一起繼續看下去吧~
從第一眼看起來，這個以各個不規則部分組成的平房外型已經非常出聚，主要以水泥及木板組成，有別於一般走現代時尚路線的房子四四方方的形狀。
房子入口處有一個寬闊的有蓋停車間，空間充裕得可以同時容納兩部車子。
而平房的選址也非常不錯，背後盡是茂密的樹林。因著這種地理特點，就算設計師在房子另一面選用大量落地玻璃作設計重點，亦不怕會影響到屋主的隱私。
平房的挑高設計令人感受到無比的空間感，而這種挑高樓底的最佳設計搭檔，當然就莫過於落地玻璃了！
從餐廳的牆面設計我們可以看到黑框玻璃窗和門所營造出的時尚感，而室內則採用了長吊燈來加強視覺效果。
通透的玻璃窗能有效引進大量自然光，而對外的景觀則是私人花園。
餐廳的用色相對來說較淺，而這邊的開放式廚房則是以較深的選色來打造出一個美麗又幹練的煮食空間。這兩個空間各有自己的特色，視覺上亦形成了深淺的對比。而重點是兩者配合得天衣無逢，整體感以及和諧感十足！
客廳不像餐廳和廚房一樣以木材作為點綴，在這邊我們倒是可以看到不少工業風設計元素。就好比說粉光水泥地板，以及那一面擁有原始質感的強化水泥牆等等。
為了在工業風設計空間裡營造出一定的和諧感，設計師於是選用了一張灰白相間的大地毯以及清新的藍綠色布藝沙發，使整體看起來時尚之餘，亦不失舒適感。
以木材為主要材質的臥室給人一種既舒適又能代表個人風格的感覺，從牆上的掛畫以及天文望遠鏡我們就可以得知臥室主人的喜愛與品味了！
而主人臥室則多添了一份成熟的感覺，灰白色的床品搭配木地板以及落地玻璃窗，整體簡約、時尚又夠自然。
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