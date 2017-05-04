現代住宅的典範：擁有簡約線條的超寬敞挑高平房

從第一眼看起來，這個以各個不規則部分組成的平房外型已經非常出聚，主要以水泥及木板組成，有別於一般走現代時尚路線的房子四四方方的形狀。

房子入口處有一個寬闊的有蓋停車間，空間充裕得可以同時容納兩部車子。

而平房的選址也非常不錯，背後盡是茂密的樹林。因著這種地理特點，就算設計師在房子另一面選用大量落地玻璃作設計重點，亦不怕會影響到屋主的隱私。