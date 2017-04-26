造價 715 萬的現代住宅：含車庫以及強大收納功能的時尚居所

你喜歡看起來簡約卻帶有高貴感的現代建築嗎？這一次我們將要為這樣的你，介紹一間使用了不同素材，雖然簡單卻非常有層次感的現代住宅。墨西哥的專家精心地規劃設計這間住宅，並以折合台幣約 715 萬的價格完工，打造出含車庫與強大收納功能的時尚居所。以棕色及白色結合而成的外觀讓人看了就覺得很舒服，明亮的室內空間也能讓一家子過著健康愉悅的生活。
如果你正打算為你的家人打造一個低造價的現代住家，那就跟著我們一塊欣賞這間高貴不貴的時尚居所吧！
這個家的外觀以塊狀式的設計營造出俐落的視覺觀感，高貴的外觀下卻又感覺低調神秘。淺棕色、白色與深棕色讓簡約的造型增添層次感，而房子在周遭的綠意襯托之下，更顯耀眼動人。
讓我們近距離欣賞這間時尚居所所使用的美好素材。木頭所搭建而成的圍牆美感十足，並且比起石材更顯溫暖，是非常美好的設計小細節。
從另外一個角度，你會發現專家使用了不同的石材，以及不規則狀的石頭，創造出不一樣的層次感。
走進室內前，映入眼簾的是鋪上了碎石子的車庫，這樣半戶外的車庫可以讓空間感更佳。
走進這個家中，最讓我們驚嘆的無非是樓梯下的收納櫃設計。這樣的設計不僅能夠帶給訪客驚喜感，還能節省許多空間，讓家中維持良好的開放感。
起居空間採用開放式的格局，因此家人之間的情感可以更緊密之餘，空間感也更棒。在這個空間中，專家還規劃了玻璃落地窗，因此在室內的人可以透過窗戶欣賞到中庭的景緻。在夜晚的時分，是不是感覺十分浪漫呢？
客廳上擺放了深咖啡色的沙發座椅，因此感覺非常沈穩。
浴室的單面牆漆上了搶眼的蘋果綠，讓人感受到活潑的熱力。浴缸外環繞的木頭除了美觀，還能為浴室增添溫暖。
臥室的擺設十分簡單，而用色以及吊扇則帶出一絲度假的風情。