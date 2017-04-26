造價 715 萬的現代住宅：含車庫以及強大收納功能的時尚居所

你喜歡看起來簡約卻帶有高貴感的現代建築嗎？這一次我們將要為這樣的你，介紹一間使用了不同素材，雖然簡單卻非常有層次感的現代住宅。墨西哥的專家精心地規劃設計這間住宅，並以折合台幣約 715 萬的價格完工，打造出含車庫與強大收納功能的時尚居所。以棕色及白色結合而成的外觀讓人看了就覺得很舒服，明亮的室內空間也能讓一家子過著健康愉悅的生活。

如果你正打算為你的家人打造一個低造價的現代住家，那就跟著我們一塊欣賞這間高貴不貴的時尚居所吧！