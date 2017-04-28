石頭與混凝土之美: 一間從每個角度看都超美的鄉間平房

這一次的點子簿將要帶大家來到的義大利的鄉間，欣賞一間結合了石頭與混凝土之美的鄉間平房。這間平房有著傳統的山形屋頂，搭配上石材後，更顯得質樸美麗。擁有大庭院的平房怎可以浪費這樣的空間呢? 專家因此設計在屋頂延伸的下方設計了露臺區，全家人可以在此烤肉或是嬉戲，是非常美好的空間。
這間平房選用的色系十分簡單，但是能夠讓人聯想到大地的樣貌，可以想像住在這間平房中，會是多麼地舒適以及自在。
現在就讓我們看看更多細節吧~
先讓我們從側邊欣賞這間鄉間平房，你可以看到戶外的露臺巧妙地連結了庭院的草坪，戶外與室內幾乎沒有任何的藩籬。在炎炎夏日的時候，大夥兒可以在有屋頂遮蓋的露臺上烤肉，盡情享受和樂的時光。
接著讓我們站在平房的步道前面，欣賞這間美麗的鄉間平房。中性色系的庭院步道給人一種質樸的感覺，引領人們走到門口，大門則是在一片的奶油色中更為搶眼的鮮豔的綠色。除此之外，紅瓦的屋頂搭配上奶油色的屋身也非常亮眼，雖然說用色簡單，但卻絲毫不單調。
為了方便室內的人通往戶外的露臺，專家規劃了玻璃拉門，讓屋主可以一拉門就通往屋外，當想要讓微風進駐的時候，可以讓拉門打開，保持通風的流暢。
大片的草坪是這間鄉間平房最令人稱羨的地方，在草坪上熱愛活動的孩子們可以痛快地在此跑跳，而家長則可以坐在屋頂下的露臺注意小孩子們的動態。這樣的設計可以讓彼此之間的情誼更為緊密。
最後讓我們繞到這間鄉間平房的後方，你會發現專家選用的色系以及素材跟正面一致，果真不管在什麼角度欣賞這間鄉間平房，都美得讓人的心融化。