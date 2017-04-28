石頭與混凝土之美: 一間從每個角度看都超美的鄉間平房

這一次的點子簿將要帶大家來到的義大利的鄉間，欣賞一間結合了石頭與混凝土之美的鄉間平房。這間平房有著傳統的山形屋頂，搭配上石材後，更顯得質樸美麗。擁有大庭院的平房怎可以浪費這樣的空間呢? 專家因此設計在屋頂延伸的下方設計了露臺區，全家人可以在此烤肉或是嬉戲，是非常美好的空間。

這間平房選用的色系十分簡單，但是能夠讓人聯想到大地的樣貌，可以想像住在這間平房中，會是多麼地舒適以及自在。

現在就讓我們看看更多細節吧~