91 坪的獨棟別墅: 隔熱又節能的現代風住宅

大部分的屋主以及設計師會選擇將客廳設計在一樓的位置，但是這本點子簿所要看到的獨棟別墅挑戰常規，將客廳挑空在建築物的 2、3樓，讓所有的房間都面向挑空 2 層的客廳，形成一個內聚的空間。這樣的設計是為了讓家人們能夠在家中 不期而遇 ，進而增進家的凝聚力。為了凸顯出台灣人好客、熱情的精神，設計師還將餐廳和廚房擺放在建築物的一樓。

除了破格性的格局規劃外，專家們也非常重視永續環保的議題，專家們採用被動式的設計原則，將廁所及樓梯間分別配置在別墅的東側及西側，除了達到隔熱的功能外，廁所可以常保乾燥，讓室內少用空調，節省能源。另外，家中所有的房間都面向公園，連結挑空 2 層的客廳，因此可以引進新鮮的森林芬多精，創造一個無毒無壓的居家空間。

現在就讓我們一起去欣賞這間考慮到屋主的需求，專家所精心規劃設計的隔熱節能獨棟別墅吧!