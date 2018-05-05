91 坪的獨棟別墅: 隔熱又節能的現代風住宅

大部分的屋主以及設計師會選擇將客廳設計在一樓的位置，但是這本點子簿所要看到的獨棟別墅挑戰常規，將客廳挑空在建築物的 2、3樓，讓所有的房間都面向挑空 2 層的客廳，形成一個內聚的空間。這樣的設計是為了讓家人們能夠在家中
不期而遇，進而增進家的凝聚力。為了凸顯出台灣人好客、熱情的精神，設計師還將餐廳和廚房擺放在建築物的一樓。
除了破格性的格局規劃外，專家們也非常重視永續環保的議題，專家們採用被動式的設計原則，將廁所及樓梯間分別配置在別墅的東側及西側，除了達到隔熱的功能外，廁所可以常保乾燥，讓室內少用空調，節省能源。另外，家中所有的房間都面向公園，連結挑空 2 層的客廳，因此可以引進新鮮的森林芬多精，創造一個無毒無壓的居家空間。
現在就讓我們一起去欣賞這間考慮到屋主的需求，專家所精心規劃設計的隔熱節能獨棟別墅吧!
這間獨棟別墅在平緩的環境中顯得獨樹一格，而奶油色、白色以及灰色這些中性色系所組成的外牆讓房子在綠意中更為搶眼。建築師選用黑鋁窗框，藉此營造出更多的層次感。踏上石頭踏階後，迎面而來的是木頭的大門，那木質的質感讓人感受到無比的溫暖。
現在讓我們從側面欣賞這間獨棟別墅，其屋頂的弧度非常的特別，讓人感受到專家的別出心裁。
當夜晚時分來臨的時候，家中每一層樓的燈光展開，從外頭望過去，美麗的光線從玻璃窗透出來，讓這間獨棟別墅像是在黑暗中閃耀的星星一樣美麗。
側邊的角度可以欣賞到獨棟別墅的主要素材為混凝土，而在樓梯間了方格的玻璃窗的設計讓外人可以一窺屋內的動向，而樓梯的線條也成為美麗的藝術品。
從每一個角度欣賞這間獨棟別墅都會有不一樣的驚喜。
家中的顏色以白色系為主，因此在陽光的照射之下更顯明亮。木頭的地板讓人感受到來自大自然的氣息與溫暖，而臥室所開的大片窗戶可以讓陽光引進室內，也能確保睡眠的空間通風良好。
美麗的灰色系陽台簡約卻充滿了美感，陽光透過雕花的窗戶灑落在陽台上時，整個空間更顯溫暖。這絕對是讓家人可以感受戶外的熱力的美好區塊。在這樣的獨棟別墅裡頭生活，想必可以過著環保又舒適的生活吧?!