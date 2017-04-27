126 坪木製別墅: 擁有寬敞戶外空間的兩層樓愜意居所

厭倦了都市繁忙的生活，想要遠離塵囂，在靜謐的田野中，打造一處使心靈沉澱的最佳秘境嗎? 這一次點子簿所要介紹的木製別墅是讓你可以遠離繁忙生活的最佳棲身之所。負責打造這間木製別墅的專家不忍看到傳統木工技藝逐漸流失，找來擁有古蹟修復執照的老匠師，堅持使用傳統榫卯的方式精準拼接， 並特地選用不易腐壞的北美黃檜(yellow ceader)作為建構材料， 利用現代化的設計手法與概念，打造出這棟新舊交融的現代木屋。
這間看起來十分壯觀的兩層樓現代木屋走日式的設計風格，室內的空間則包含客廳、餐廳、主臥房、三間次臥房、五間浴廁。
現在就讓我們一起看看這間現代木屋的更多細節…
首先先讓我們欣賞這間現代木屋的外觀。
從這張圖，你應該可以感受到它的壯觀，以及北美黃檜的美麗紋路以及質地。除此之外，仔細一看，你會發現這間房子的窗格採用日式的設計，因此散發著濃厚的日式風格。
從這張圖中，你可看到專家為這間房子規劃了寬敞的戶外空間，讓屋主不出門可以緊密地與戶外做連結。
庭院的造景也是這間房子的焦點之一。
美麗的碎石子以及石頭，還有待有弧度的草坪，編織出十分美麗的畫面。
在庭院中還規劃了一個小水池，池中的蓮花讓人感受到東方之美。
在一樓的區塊，專家以木頭露臺連結室內與戶外的空間，只要在此擺放簡單的桌椅，就能夠享受愜意的午後時光。
現在讓我們踏進家中，開放式的設計讓人感到十分開闊。木質的地板以及牆面帶來溫度，搭配上古典的燈具後，更有風格。
用餐區中擺放了木頭的長餐桌，讓人感受到木頭的霸氣以及穩重的個性。
這張圖中的是這個家中愜意的休息區，屋主可以躺在這個區塊，一邊欣賞窗外的綠意，一邊打盹。
寬敞的走道上設計了長凳，讓訪客或是家人可以獨自坐在此地沉思，並且一邊欣賞外頭的景致。
木頭窗格的落地窗像是把屋外的風景框了起來，早起或是入睡之前，都能望向家中的庭院，多麼幸福美好。
其中一間浴室規劃了雙洗手台，對於大家庭來說是非常便利的設計。
浴室的設計讓人聯想到日式的風呂，讓人聞到濃濃的禪意。
最後讓我們欣賞二樓的露臺，從這個區塊望出去是宜蘭美麗的山景以及農田，這樣的美景想必能讓人忘記所有的憂慮吧?!
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