126 坪木製別墅: 擁有寬敞戶外空間的兩層樓愜意居所

厭倦了都市繁忙的生活，想要遠離塵囂，在靜謐的田野中，打造一處使心靈沉澱的最佳秘境嗎? 這一次點子簿所要介紹的木製別墅是讓你可以遠離繁忙生活的最佳棲身之所。負責打造這間木製別墅的專家不忍看到傳統木工技藝逐漸流失，找來擁有古蹟修復執照的老匠師，堅持使用傳統榫卯的方式精準拼接， 並特地選用不易腐壞的北美黃檜(yellow ceader)作為建構材料， 利用現代化的設計手法與概念，打造出這棟新舊交融的現代木屋。

這間看起來十分壯觀的兩層樓現代木屋走日式的設計風格，室內的空間則包含客廳、餐廳、主臥房、三間次臥房、五間浴廁。

現在就讓我們一起看看這間現代木屋的更多細節…