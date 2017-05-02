25 間讓人意想不到的低成本獨棟住宅

比起公寓或是連棟的透天厝，相信更多人希望自己能擁有的是獨棟住宅，不用擔心需要與別人共用空間，也不易受到旁人吵雜的影響，能完全擁有屬於自己的舒適環境。而這樣的獨立式住宅在大多數人的想法裡，一定都是自地自建的華廈美宅，這次點子簿就要打破這樣的概念，帶大家來看看這 25 間來自世界各地讓人意想不到的低成本獨棟住宅。