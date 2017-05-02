你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

25 間讓人意想不到的低成本獨棟住宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

比起公寓或是連棟的透天厝，相信更多人希望自己能擁有的是獨棟住宅，不用擔心需要與別人共用空間，也不易受到旁人吵雜的影響，能完全擁有屬於自己的舒適環境。而這樣的獨立式住宅在大多數人的想法裡，一定都是自地自建的華廈美宅，這次點子簿就要打破這樣的概念，帶大家來看看這 25 間來自世界各地讓人意想不到的低成本獨棟住宅。

1.優雅建築

homify 度假別墅
homify

homify
homify
homify

這棟來自來德國的米白色建築，散發著典雅高貴的氣質。

2.高原上

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

立於高原的房舍為鋼製的建築，有著一大片廣闊的視野，位於土耳其的大城安塔莉亞。

3.樸實石屋

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME 房子
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

67 平方英尺的小石屋，位於西班亞的馬德里。

4.迷人的燈火

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

建築位於美國的康乃狄克州，創新大膽的設計相當迷人。

5.混凝土板建築

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura 房子
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

混凝土建築並不是很經濟的選擇，但位於西班亞的這棟混凝土板建築，可就另當別論囉!

6.時尚貨櫃屋

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

韓國的這棟時尚貨櫃屋，是不是讓你也想擁有啊?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7.天然的現代風

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

有麥草屋頂的木製建築，利用天然的建材展現現代式的度假風情，這建築位於美國加州。

8.竹屋

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 房子 Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

無竹令人俗，這棟一點也不俗的竹屋位於墨西哥。

9.藍色小屋

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company 房子
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

位於英格蘭的藍色小屋，讓人有耳目一新的感覺。

10.綠色貨櫃屋

Container home front street view homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 鐵/鋼
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

建築位於美國的亞利桑那州，一樣的貨櫃可以有著多樣的變化。

11.幾何美學

Timber Clad Exterior Facit Homes 木屋
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

這棟同時考量成本與美學的獨棟住宅位於英國的倫敦喔!

12.樹中屋

Timber Clad Exterior Collective Works 房子
Collective Works

Timber Clad Exterior

Collective Works
Collective Works
Collective Works

這棟讓樹包圍著的小屋位於澳洲，享受擁抱大自然的感覺。

13.湖邊建築

Commercial and public green roofs, Organic Roofs Organic Roofs 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Organic Roofs

Commercial and public green roofs

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

這棟在英國的湖邊小屋，綠色的生態屋頂相當引人注意。

14.木製平房

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti 房子
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

位於土耳其的這棟木製屋，深色的木材給人沉穩內斂的感覺。

15.度假小屋

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

架高的房舍建造於湖邊的生態區中，這度假小屋位於土耳其。

16.傳統與現代

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

這棟土耳其的傳統建築來自安塔利亞，古意與現代感並存。

17.傳統建築

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ 房子
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

這棟同樣為土耳其的傳統建築，石屋與大紅木門的搭配有著獨特的美感。

18.草屋

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

利用稻草為原料搭建的草屋，相信是最與自然共存的建築，這草屋位於土耳其的穆拉。

19.小而豪華

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

小小的豪華建築相當深得人心，這棟有著令人醉心的庭院小屋位於俄羅斯。

20.高貴典雅

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna 房子
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

出自荷蘭建築師之手的這棟建築，相信任何人都想要擁有。

21.獨樹一格

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

這棟位於巴西的建築，屋頂與外牆的結合儼然是座藝術作品。

22.移動的家

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC 房子
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

可以移動的家既實用又兼顧美感，位於法國。

23.小成本

Hann prefabrik ev 4 (betopan), Hannprefabrik Hannprefabrik
Hannprefabrik

Hannprefabrik
Hannprefabrik
Hannprefabrik

這棟來自土耳其的建築占地30平方公尺，也是低成本的獨立建築。

24.小而巧

ersin, ersin usta prefabrik ersin usta prefabrik 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Beige
ersin usta prefabrik

ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik

同樣來自土耳其的小屋，每一棟都給人不同的感覺。

25.現代創新

Ağaç Ev, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE 房子
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

這棟有著極現代感的建築同樣來自土耳其，相當創新的設計令人印象深刻。

想看更多低成本的建築，你也可以參考:跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋

15 款麻雀雖小、五臟俱全的廚房設計
你最喜歡哪一棟呢?快告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了