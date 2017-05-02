25 間讓人意想不到的低成本獨棟住宅

比起公寓或是連棟的透天厝，相信更多人希望自己能擁有的是獨棟住宅，不用擔心需要與別人共用空間，也不易受到旁人吵雜的影響，能完全擁有屬於自己的舒適環境。而這樣的獨立式住宅在大多數人的想法裡，一定都是自地自建的華廈美宅，這次點子簿就要打破這樣的概念，帶大家來看看這 25 間來自世界各地讓人意想不到的低成本獨棟住宅。
67 平方英尺的小石屋，位於西班亞的馬德里。
建築位於美國的康乃狄克州，創新大膽的設計相當迷人。
混凝土建築並不是很經濟的選擇，但位於西班亞的這棟混凝土板建築，可就另當別論囉!
無竹令人俗，這棟一點也不俗的竹屋位於墨西哥。
位於英格蘭的藍色小屋，讓人有耳目一新的感覺。
這棟同時考量成本與美學的獨棟住宅位於英國的倫敦喔!
這棟讓樹包圍著的小屋位於澳洲，享受擁抱大自然的感覺。
這棟在英國的湖邊小屋，綠色的生態屋頂相當引人注意。
位於土耳其的這棟木製屋，深色的木材給人沉穩內斂的感覺。
架高的房舍建造於湖邊的生態區中，這度假小屋位於土耳其。
這棟土耳其的傳統建築來自安塔利亞，古意與現代感並存。
這棟同樣為土耳其的傳統建築，石屋與大紅木門的搭配有著獨特的美感。
小小的豪華建築相當深得人心，這棟有著令人醉心的庭院小屋位於俄羅斯。
出自荷蘭建築師之手的這棟建築，相信任何人都想要擁有。
這棟位於巴西的建築，屋頂與外牆的結合儼然是座藝術作品。
可以移動的家既實用又兼顧美感，位於法國。
這棟來自土耳其的建築占地30平方公尺，也是低成本的獨立建築。
同樣來自土耳其的小屋，每一棟都給人不同的感覺。
這棟有著極現代感的建築同樣來自土耳其，相當創新的設計令人印象深刻。
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