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16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
三民T邸, RND Inc. RND Inc. 廚房
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現代人的生活空間十分有限，因此每個生活區塊的可用面積都不大。要如何在小面積中殺出一條生路，那便必須靠設計師的創意了。這本點子簿為大家整理了 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房，這些廚房不管是 L 形、一字形或是ㄇ字形，都非常巧妙地配合家中的格局而生，一點也不會讓家裡變得擁塞。更重要的是，這些小廚房並沒有因為狹小的面積而犧牲了實用性，而每個設計都非常美觀，絕對讓訪客都稱讚!

現在就跟我們一起欣賞這 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房吧!

1. ㄇ字形廚房

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思為設計 SW Design

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誰說小空間就不能選用 ㄇ 字形廚房? 只要格局配合的好，你也能擁有一間像圖中這樣小巧可愛的 ㄇ 字形廚房。

2. 連洗衣機都裝進去的小廚房

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三民T邸

RND Inc.
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這間小廚房不僅讓人感到明亮整潔，居然還規劃了裝置洗衣機的區塊，可以說是節省空間的最佳範例。

3. 蘋果綠的可愛廚房

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使用了蘋果綠的櫥櫃搭配上白色的磁磚牆面顯得非常可愛別緻，非常適合少女心爆發的你。

4. 淺色廚房

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

設計師利用牆與牆之間的留白空間，規劃了淺色系的廚房，雖然一字形的廚房不大，但是該有的功能的很齊全。

5. 咖啡色廚房

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咖啡色給人穩重的感覺，白色的流理檯則十分好整理。

6. 木質廚房

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這間木質廚房給人一種溫暖的感覺，特別適合小空間。

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7. L 形廚房

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珞石設計 LoqStudio

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L 形的廚房的水槽面向用餐區，煮菜的人可以藉此與用餐的人互動，是可以凝聚感情的好設計。

8. 斜屋頂下的廚房

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斜屋頂下的空間絕對不要浪費，可以設計出收納空間充足的小廚房。

9. 木頭流理台

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木頭的流理台搭配上白色的櫥櫃顯得十分別緻，再加上牆面獨特的色彩磁磚拼貼，特色獨具。

10. 淺色木頭廚房

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淺色的木頭廚房讓人一眼就覺得很舒服，還不會讓人感到壓迫。

11. 天藍色的櫥櫃

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天藍色的櫥櫃十分搶眼，並且讓小廚房更有特色。

12. 牆角的ㄇ字形廚房

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利用牆角的空間，打造出的ㄇ字形廚房還緊貼著用餐，讓彼此的情誼更加緊密。

13. 混凝土牆旁的小廚房

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Pracownia A

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使用了白色與木頭流理台的小廚房緊貼著混凝土牆，淡化了混凝土牆生冷的個性。

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14. L 形廚房

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這間 L 形小廚房非常有歐式鄉村風的氣息，而充足的收納設計也十分便利。

15. 白色廚房

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Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

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白色系的廚房給人潔淨的感覺，是小空間的必備款。

16. 白與木頭

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UNQO

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沿著牆面設計的白與木頭的 L 形廚房一點也不浪費空間，非常適合小公寓。

延伸閱讀: 15 款收納功能超強大的廚房中島設計

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