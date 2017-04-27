現代人的生活空間十分有限，因此每個生活區塊的可用面積都不大。要如何在小面積中殺出一條生路，那便必須靠設計師的創意了。這本點子簿為大家整理了 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房，這些廚房不管是 L 形、一字形或是ㄇ字形，都非常巧妙地配合家中的格局而生，一點也不會讓家裡變得擁塞。更重要的是，這些小廚房並沒有因為狹小的面積而犧牲了實用性，而每個設計都非常美觀，絕對讓訪客都稱讚!

現在就跟我們一起欣賞這 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房吧!