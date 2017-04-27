現代人的生活空間十分有限，因此每個生活區塊的可用面積都不大。要如何在小面積中殺出一條生路，那便必須靠設計師的創意了。這本點子簿為大家整理了 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房，這些廚房不管是 L 形、一字形或是ㄇ字形，都非常巧妙地配合家中的格局而生，一點也不會讓家裡變得擁塞。更重要的是，這些小廚房並沒有因為狹小的面積而犧牲了實用性，而每個設計都非常美觀，絕對讓訪客都稱讚!
現在就跟我們一起欣賞這 16 種與小空間天生註定在一起的實用美廚房吧!
誰說小空間就不能選用 ㄇ 字形廚房? 只要格局配合的好，你也能擁有一間像圖中這樣小巧可愛的 ㄇ 字形廚房。
設計師利用牆與牆之間的留白空間，規劃了淺色系的廚房，雖然一字形的廚房不大，但是該有的功能的很齊全。
咖啡色給人穩重的感覺，白色的流理檯則十分好整理。
這間木質廚房給人一種溫暖的感覺，特別適合小空間。
L 形的廚房的水槽面向用餐區，煮菜的人可以藉此與用餐的人互動，是可以凝聚感情的好設計。
天藍色的櫥櫃十分搶眼，並且讓小廚房更有特色。
使用了白色與木頭流理台的小廚房緊貼著混凝土牆，淡化了混凝土牆生冷的個性。
喜歡這個設計嗎? 讓專家替你打造一個吧!
白色系的廚房給人潔淨的感覺，是小空間的必備款。
沿著牆面設計的白與木頭的 L 形廚房一點也不浪費空間，非常適合小公寓。
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