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17 個不出門也能感受戶外氛圍的通透好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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台灣的四季不分明，絕大多數的日子裡天氣都十分炎熱。溼熱的黏膩感讓人就算想要享受戶外的時光，也會不禁打起退堂鼓。如果說能夠在家就感受到戶外的氛圍，那是不是非常理想呢？這次的點子簿將要為你介紹 17 個不出門也能感受戶外氛圍的通透好空間，專家們利用落地的玻璃拉門，巧妙地打破了室內外的藩籬，讓人在家中也像在戶外一樣。

不管是廚房、客廳、臥室或是浴室，這些與戶外緊密連結的室內空間十分通透，因此在感受戶外氛圍的同時，也不會因為炎熱的天氣而感到頭暈目眩。

一起來看看這 17 個不出門，在室內也能感受戶外氛圍的通透好空間吧！

1. 在綠意相伴之下煮菜

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前置建築 Preposition Architecture

YS114 House

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

這間廚房緊鄰著玻璃拉門，拉門外則是木頭甲板以及綠油油的草坪。當你在煮菜的時候，望著外頭的綠意，似乎可以幻想自己正在自然中作料理呢！

2. 綠意相隨的書房

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十邑設計 王勝正 Posamo Design

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十邑設計 王勝正 Posamo Design
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打開大片的玻璃拉門，迎面而來的是中庭的空間。在這樣的室內辦公室中工作，不管是來訪的客人或是沈浸在工作中的你，都能感到更放鬆。

3. 群山相伴

內外通透 前置建築 Preposition Architecture 露臺
前置建築 Preposition Architecture

內外通透

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
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不論將玻璃推門打開與否，遠山的景緻都能盡收眼底。

4. 通往露台

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira 餐廳
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
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用餐區旁的拉門一打開，便是戶外的露臺。

5. 愜意的午後

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如果今天的空氣品質不好，你可以選擇不要走到陽臺，在室內望向玻璃門外，便是一種享受。

6. 通透感

透 前置建築 Preposition Architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片
前置建築 Preposition Architecture

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
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通透感十足的廚房與用餐區，讓做料理的人與用餐的人心情都更愉悅。

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7. 在屋內看小孩嬉戲

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KUBE architecture

KUBE architecture
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小孩子總是喜歡在戶外活蹦亂跳，身為疲累的父母的你，可以坐在沙發上，看著孩子們嬉戲。

8. 與陽臺連結

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與陽台毫無隔離感的用餐區與廚房讓人可以卸下心房。

9. 愉悅的喝茶時光

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潤澤明亮設計事務所

山林曉居

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
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在木頭長桌上泡茶，一邊欣賞玻璃拉門外的山景，這樣的時光多麼愜意啊！

10. 古意濃

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Lucia’s earth

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你可以躺在木頭的地板上，望著戶外走道上的植物，然後在微風輕拂之下，享受悠閒的午睡時光。

11. 望向中庭的臥室

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可以通往中庭的臥室讓你與自然做最為緊密的連結。

12. 無藩籬

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キリコ設計事務所

Tei dining room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
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打開了拉門之後，戶外與室內毫無藩籬。

13. 室內下午茶

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Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
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天氣好熱，只想在家喝下午茶！這樣的設計讓你在家也能邊望向屋外的景緻，一邊涼爽地喝下午茶。

14. 直接臥躺在木頭地板

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Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
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打開了拉門後，室內與室外似乎合為一體。而你可以直接臥躺在木頭地板上，一邊感受外頭的陽光與微風。

15. 閱讀時間

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坐在時尚的座椅上，時而看著書，時而望向陽臺的植物，非常輕鬆自在！

16. 陽光的滋養

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TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

在這間客廳中，你可以感受到自然的洗禮。

17. 半室內空間

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ヒココニシアーキテクチュア株式会社

ヒココニシアーキテクチュア株式会社
ヒココニシアーキテクチュア株式会社
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最後我們要看的這個設計像是封閉式的陽臺，在這裡你可以一邊用餐，一邊讓外頭的植物們帶走你的疲憊。

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