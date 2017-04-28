台灣的四季不分明，絕大多數的日子裡天氣都十分炎熱。溼熱的黏膩感讓人就算想要享受戶外的時光，也會不禁打起退堂鼓。如果說能夠在家就感受到戶外的氛圍，那是不是非常理想呢？這次的點子簿將要為你介紹 17 個不出門也能感受戶外氛圍的通透好空間，專家們利用落地的玻璃拉門，巧妙地打破了室內外的藩籬，讓人在家中也像在戶外一樣。

不管是廚房、客廳、臥室或是浴室，這些與戶外緊密連結的室內空間十分通透，因此在感受戶外氛圍的同時，也不會因為炎熱的天氣而感到頭暈目眩。

一起來看看這 17 個不出門，在室內也能感受戶外氛圍的通透好空間吧！