台灣的四季不分明，絕大多數的日子裡天氣都十分炎熱。溼熱的黏膩感讓人就算想要享受戶外的時光，也會不禁打起退堂鼓。如果說能夠在家就感受到戶外的氛圍，那是不是非常理想呢？這次的點子簿將要為你介紹 17 個不出門也能感受戶外氛圍的通透好空間，專家們利用落地的玻璃拉門，巧妙地打破了室內外的藩籬，讓人在家中也像在戶外一樣。
不管是廚房、客廳、臥室或是浴室，這些與戶外緊密連結的室內空間十分通透，因此在感受戶外氛圍的同時，也不會因為炎熱的天氣而感到頭暈目眩。
一起來看看這 17 個不出門，在室內也能感受戶外氛圍的通透好空間吧！
這間廚房緊鄰著玻璃拉門，拉門外則是木頭甲板以及綠油油的草坪。當你在煮菜的時候，望著外頭的綠意，似乎可以幻想自己正在自然中作料理呢！
打開大片的玻璃拉門，迎面而來的是中庭的空間。在這樣的室內辦公室中工作，不管是來訪的客人或是沈浸在工作中的你，都能感到更放鬆。
不論將玻璃推門打開與否，遠山的景緻都能盡收眼底。
用餐區旁的拉門一打開，便是戶外的露臺。
如果今天的空氣品質不好，你可以選擇不要走到陽臺，在室內望向玻璃門外，便是一種享受。
通透感十足的廚房與用餐區，讓做料理的人與用餐的人心情都更愉悅。
小孩子總是喜歡在戶外活蹦亂跳，身為疲累的父母的你，可以坐在沙發上，看著孩子們嬉戲。
與陽台毫無隔離感的用餐區與廚房讓人可以卸下心房。
你可以躺在木頭的地板上，望著戶外走道上的植物，然後在微風輕拂之下，享受悠閒的午睡時光。
可以通往中庭的臥室讓你與自然做最為緊密的連結。
天氣好熱，只想在家喝下午茶！這樣的設計讓你在家也能邊望向屋外的景緻，一邊涼爽地喝下午茶。
打開了拉門後，室內與室外似乎合為一體。而你可以直接臥躺在木頭地板上，一邊感受外頭的陽光與微風。
在這間客廳中，你可以感受到自然的洗禮。
最後我們要看的這個設計像是封閉式的陽臺，在這裡你可以一邊用餐，一邊讓外頭的植物們帶走你的疲憊。